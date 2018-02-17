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Soyağacından büyüklerinin adını öğrenen herkes MSB'nin Şehitler Listesi'ne akın etti

Üst-Alt Soy Bilgisi Sorgulama hizmetinden büyüklerinin ismini öğrenenler, yakınlarından şehit düşen olup olmadığını öğrenmek için MSB'nin sayfasına koştu. Hizmet yoğunluk nedeniyle durduruldu.
1 yıl
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Web Siteleri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Soyağacından büyüklerinin adını öğrenen herkes MSB'nin Şehitler Listesi'ne akın etti

E-devlet üzerinde yeni bir uygulama olan “Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama” hizmete girdiği andan itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Öyle ki bu yoğun ilgi sonrası sistemlerdeki aşırı yüklenme yüzünden hizmet belli süreliğine erişime kapatıldı. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra da tekrar vatandaşların kullanımına sunuldu.

Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmetinden sonra şimdi de Milli Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde büyük bir yoğunluk yaşandığı öğrenildi. E-Devletten soy ağacına bakarak büyüklerinin ismini öğrenen vatandaşlar, aile üyelerinden şehit düşen olup olmadığını, varsa hangi savaşta ve nerede şehit düştüklerini öğrenebilmek için MSB’nin sitesinde yer alan ‘Şehit Listesi’ne akın etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle şuan siteye ulaşılamıyor.

Şehitler Listesi de yoğunluk sebebiyle durduruldu 

Milli Savunma Bakanlığı’nın 2008 yılında vatandaşların kullanımına sunduğu “Şehir Tespit Projesi” dahilinde Osmanlı’nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit düşenlerin kayıtları internete taşınmıştı. Soyağacından büyüklerinin ismini öğrenen vatandaşlar da şimdi bu hizmeti kullanarak yakınlarından şehit düşen olup olmadığını kontrol ediyor. Ancak yoğun ilgi nedeniyle sistem kilitlenmiş durumda.

MSB’nin bu hizmetine http://msb.gov.tr/Personel/SehitleriListele linki üzerinden ulaşılabiliyor. Ancak şuanda bu linke tıklandığında “Hizmet iyileştirme çalışmaları sebebiyle sorgulama sayfası geçici olarak kapatılmıştır.” yazısıyla karşılaşılıyor.

MSB’nin bu listesinde 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit düşenlerin bilgileri yer alıyor.


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Tugrul_512bit 1 yıl en beğenilen
Kasmasının sebebi internet hızı mı, server gücü mü?
1 Yanıt Yanıtla +14
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savasserter 1 yıl
Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. İnsalarımızdaki bu merak umarım Atatürk ün dediği yönde bir merak olur.
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beyazadam 1 yıl
İşlem talebim için sistemin bana verdiği sonuç bu. "Alt ve Üst Soy belgeniz E-Devlet üzerinden üretilememektedir. Lütfen belge temini için en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat ediniz."
İşlem talebim için sistemin bana verdiği sonuç bu. "Alt ve Üst Soy belgeniz E-Devlet üzerinden üretilememektedir. Lütfen belge temini için en yakın İlçe Nüfus M...
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Morphinz 1 yıl
Kasmasının sebebi SQL veri tabanıdır. Bu tip işler için ne zaman NoSQL veri tabanı kullanmayı akıl ederlerse o zaman problemler ortadan kalkar.
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savasserter 1 yıl
Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. İnsalarımızdaki bu merak umarım Atatürk ün dediği yönde bir merak olur.
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INumber1OneI 1 yıl
ama msb de çöktü dün birşey yapıyorsunuz çok güzel ama keşke çökmese
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beyazadam 1 yıl
İşlem talebim için sistemin bana verdiği sonuç bu. "Alt ve Üst Soy belgeniz E-Devlet üzerinden üretilememektedir. Lütfen belge temini için en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat ediniz."
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tobepeople 1 yıl
Misal Kırım savaşı şehidi olsa bile sayılmaz ki birinci derece olması gerekmiyor mu ?
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devrimdoga 1 yıl tobepeople
bu olaya "ata" olarak bakmak daha mantıklı gibi...
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Tugrul_512bit 1 yıl en beğenilen
Kasmasının sebebi internet hızı mı, server gücü mü?
1 Yanıt Yanıtla +14
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gxhero 1 yıl Tugrul_512bit
Ve teknoloji sitesine uygun yorum...
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