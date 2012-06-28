Söylenti: Apple, iPhone 5'in çıkış tarihini Ağustos sonu - Eylül başına çekti





Teknoloji dünyası San Francisco'da düzenlenen Google IO 2012 konferansında yaşanan gelişmeleri konuşadursun, Apple'ın yeni akıllı telefonuyla alakalı önemli bir iddia ortaya atıldı. Çinli Sina.com sitesinin haberine göre; Apple, iPhone 5'i Ağustos sonu - Eylül başında piyasaya sürecek.

Tayvan'daki tedarikçilerine parça üretimi ve sevkiyatını Temmuz'da hızlandırmalarını talep eden Cupertino merkezli teknoloji devi, altıncı nesil iPhone modelini Ağustos'ta seri üretime ve satışa hazır hale getirmek istiyor. Apple'ın neden çıkış tarihini sonbahar aylarından okula dönüş dönemine çektiği tam olarak bilinmiyor, ancak tecrübeli üreticinin geçtiğimiz yıl üçüncü çeyrekte yaşanan satış rakamlarındaki büyük düşüşün tekrarlanmaması için böyle bir hamlede bulunduğu tahmin ediliyor.

Haziran ayında düzenlenen WWDC etkinliğinde birkaç yıl üst üste yeni telefonlar duyuran Apple, 2011'de bu tanıtımı sonbahara çekmişti. Bunun üzerine Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında satışlar çok hızlı bir şekilde düşmüştü. Yine de iPhone 4S'in gelişinin ardından herşey eskisi gibi devam etmeye başlamıştı.

Halihazırda tüketiciye sunulan iPhone 4S, zaten Avrupa'daki borç krizi sebebiyle satışlarda önemli bir düşüş yaşıyor. Üstelik üreticinin anavatanı Amerika'da da talebin azaldığına yönelik raporlar yayınlanıyor. Apple cephesinde durum böyle ilerleyişini sürdürürken ve herkes yeni iPhone'un sonbaharda önemli değişikliklerle geleceğini düşünürken yılın üçüncü çeyreğinde başlayacak yeni modelin dağıtımıyla genel olarak satışlarda önemli bir azalma olmayacak.

Mobil sektörde atacağı adımları Apple'a göre belirleyen Samsung, HTC ve diğer büyük akıllı telefon üreticileri ise; iPhone 5'in sonbaharda geleceğini varsayarak kendi modellerini okula dönüş döneminde piyasaya sürecekler. Eğer Apple, iddia edildiği gibi çıkışı aynı zaman dilimine kaydırırsa Android üreticilerinin planları bozulmuş olacak. Şimdilik herşeyin bir söylentiden ibaret olduğunu ve hiçbir bilginin doğrulanmadığını hatırlatalım.

http://tech.sina.com.cn/t/2012-06-27/05497314900.shtml?ystfuv