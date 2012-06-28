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Söylenti: Apple, iPhone 5'in çıkış tarihini Ağustos sonu - Eylül başına çekti

6 yıl
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iPhone
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Teknoloji dünyası San Francisco'da düzenlenen Google IO 2012 konferansında yaşanan gelişmeleri konuşadursun, Apple'ın yeni akıllı telefonuyla alakalı önemli bir iddia ortaya atıldı. Çinli Sina.com sitesinin haberine göre; Apple, iPhone 5'i Ağustos sonu - Eylül başında piyasaya sürecek.
Tayvan'daki tedarikçilerine parça üretimi ve sevkiyatını Temmuz'da hızlandırmalarını talep eden Cupertino merkezli teknoloji devi, altıncı nesil iPhone modelini Ağustos'ta seri üretime ve satışa hazır hale getirmek istiyor. Apple'ın neden çıkış tarihini sonbahar aylarından okula dönüş dönemine çektiği tam olarak bilinmiyor, ancak tecrübeli üreticinin geçtiğimiz yıl üçüncü çeyrekte yaşanan satış rakamlarındaki büyük düşüşün tekrarlanmaması için böyle bir hamlede bulunduğu tahmin ediliyor.
Haziran ayında düzenlenen WWDC etkinliğinde birkaç yıl üst üste yeni telefonlar duyuran Apple, 2011'de bu tanıtımı sonbahara çekmişti. Bunun üzerine Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında satışlar çok hızlı bir şekilde düşmüştü. Yine de iPhone 4S'in gelişinin ardından herşey eskisi gibi devam etmeye başlamıştı.
Halihazırda tüketiciye sunulan iPhone 4S, zaten Avrupa'daki borç krizi sebebiyle satışlarda önemli bir düşüş yaşıyor. Üstelik üreticinin anavatanı Amerika'da da talebin azaldığına yönelik raporlar yayınlanıyor. Apple cephesinde durum böyle ilerleyişini sürdürürken ve herkes yeni iPhone'un sonbaharda önemli değişikliklerle geleceğini düşünürken yılın üçüncü çeyreğinde başlayacak yeni modelin dağıtımıyla genel olarak satışlarda önemli bir azalma olmayacak. 
Mobil sektörde atacağı adımları Apple'a göre belirleyen Samsung, HTC ve diğer büyük akıllı telefon üreticileri ise; iPhone 5'in sonbaharda geleceğini varsayarak kendi modellerini okula dönüş döneminde piyasaya sürecekler. Eğer Apple, iddia edildiği gibi çıkışı aynı zaman dilimine kaydırırsa Android üreticilerinin planları bozulmuş olacak. Şimdilik herşeyin bir söylentiden ibaret olduğunu ve hiçbir bilginin doğrulanmadığını hatırlatalım.

http://tech.sina.com.cn/t/2012-06-27/05497314900.shtml?ystfuv Yorum Yaz
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manyakurt 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Efsane güçlenerek gelirken; düşmanlar kinlerinden, hırslarından zehirli kusmuklarını köpürterek etrafa saçmaya başladılar.

Diablo'mu oynadın sen ?
DH MisafiriEfsane güçlenerek gelirken; düşmanlar kinlerinden, hırslarından zehirli kusmuklarını köpürterek etrafa saçmaya başladılar....
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3 Yanıt Yanıtla +68
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DH Misafiri 6 yıl
Söylenti diye kategori açında tam olsun.
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kain061 6 yıl
yeni nesil iphone ios 6 gibi ayni mantikla cikarsa ufaktan ufaktan apple'in pazarda gucunun git gide dusecegini gorecegiz bence
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Zordion 6 yıl
Hortlamis. Ama haberdeki tasarim ile suanki tamamen ayni.
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MAICO 6 yıl
Geç çıksın, kronik sorunları olmasın.
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DH Misafiri 6 yıl
4.3" den küçük bir de lcd ekranla gelirse direkt çöp, yanında büyüteç de hediye etsinler.
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Scorpion28 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

4.3" den küçük bir de lcd ekranla gelirse direkt çöp, yanında büyüteç de hediye etsinler.

4.3 kesmez sizi 43" gelsin mi ? Kocaman böyle dev gibi he ? Okurkende zorlanmazsın büyüteçe gerek kalmadan 10 metreden okursun her yazıyı ?
Apple farkı bu işte diğer gerizekalılar gibi telefonu telefonluktan çıkarmıyor çok zekice yaratıyorlar her detayı.
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RainKnight 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

4.3" den küçük bir de lcd ekranla gelirse direkt çöp, yanında büyüteç de hediye etsinler.

ilk telefonunuz neydi acaba???
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Adam Lallana 6 yıl
Özellikleri az az değilde çoğunu aynı anda vermesi.lazım Applein eski rakamlara ulaşması için
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dodomoco 6 yıl
kucuk ekran artik sarmiyo
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FrioVentus 6 yıl
the new iphoneu cikinca alacagim bende. isterse icinde ios 4.1 olsun. Yine alirim. Fandroidliler çıldıracak gene!


ve simdi eksilere bakarak kac kisi cildiracak gorelim.
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deagle100 6 yıl
Allah'ım yarabbim ya bir de yorumuma - basanlar olmuş.Hayır kimsenin tavuğuna kış demedim,yanlış da yorum yapmadım.Dediğim doğruydu.Alın link:
mobile.donanimhaber.com/...

Bu link hala yorumuma rağmen zaten Eylül'de çıkıyordu diyen arkadaşlara da gelsin.
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sakarboy 6 yıl

zaten bu tarih belli idi.
ama abuk subuk yorumcular yok yakında gelecek edecek filan dedikodularını yayınca millet gereksiz bir hevese kapıldı.
cihazın çıkış tarihi zaten belli ertelenen bir durum yok ortada.
çok net olarak eylül 2. haftası..
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Sodalayn 6 yıl
ağustostan eylüle çekilmez,ertelenir.
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IgorStravinsky 6 yıl
Şu dandirik resim yerine Apple logosu filan koyun ciddiyet artsın bari yav. Siz bizden iyi biliyorsunuz Apple'ın telefonu açığa çıkarmayacağını.
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