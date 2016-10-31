Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Soyuz uzay kapsülü işte böyle Yeryüzü'ne indi

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevlerini tamamlayan astronot ve kozmonotlar Soyuz uzay kapsülü içerisinde Dünya'ya dönüş yaptı. İşte uzay maceracılarının Yeryüzü'ne iniş yaptığı o anlar:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,6b
1
10
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevlerinin sonlarına gelen üç astronot bugün Yeryüzü'ne geri döndü. TSİ 06.58 itibariyle Kazakistan'a iniş yapan astronotlar 122 günlük uzay görevlerinin ardından tekrar yer çekimiyle tanıştılar.

Soyuz uzay kapsülü içerisinde Dünya'ya dönen astronotların her biri başka bir milleti temsil ediyorlardı. Uzaya çıkan 60. kadın olarak tarihe geçen Kate Rubins NASA'yı temsil ederken; 40 yaşındaki uzay mühendisi Takuya Onishi JAXA'yı ve son olarak 47 yaşındaki pilot Anatoli Ivanishin de Roskosmos'u temsilen Soyuz kapsülündeki yerlerini aldılar.

İnişin ardından,"Beklediğimden çok daha iyi hissediyorum." şeklinde konuşan Kate Rubins "Şu anda neye ihtiyacınız var?" şeklinde gelen soruya ise,"Şöyle biraz oturup Dünya'nın keyfini çıkarmak istiyorum." cevabını verdi. Rubins ve takım arkadaşı Takuya Onishi geride bıraktığımız 122 gün içerisinde ilk uzay maceralarını yaşadılar.

İşte Soyuz'un iniş anları:


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ozandemir- 3 yıl en beğenilen cadence1
cadence1

bu iss sahtekarlığı rusyada yapılıyormuş ..



moskova star city de .

hadi baikonor dan roketle ışınlanma masalını yedik ne die tekrar kazakistana iniyorsun paraşütle





Kardeş kafan müthiş bi kere söylemeden geçemicem. senin dediğin birazda şey gibi zamanında galile dünya yuvarlak derkenki kilise gibisin düz diyorsun. halbuki etrafına bak teknolojinin geldiği yere bak. hala inanmıyorsan ayın fotoları var yarı pro teleskoplarla çekilmiş. amerikan bayrağının gölgesi düşüyor git ona bak. araştır tek bi videoya bağlı kalıp bağnazlık yapma. ülke sen ve senin gibiler yüzünden bu halde zaten. hiç araştırmayın kardeşim okumayın kahve köşelerinde pişpirik oynamaya devam. ne de olsa bu ülkeye okumuş adam lazım değil. bi kalvye kullanmayı öğreniyosunuz aklından geçen hiç bi dayanağı olmayan şeyleri yazıyorsunuz. o kullandığın klavyenin bağlı olduğu bilgisayar teknolojisini bile anlayabilsen bunları konuşmazdık zaten.
cadence1bu iss sahtekarlığı rusyada yapılıyormuş ..moskova star city de .hadi baikonor...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cadence1 3 yıl
bu iss sahtekarlığı rusyada yapılıyormuş ..



moskova star city de .

hadi baikonor dan roketle ışınlanma masalını yedik ne die tekrar kazakistana iniyorsun paraşütle



bu iss sahtekarlığı rusyada yapılıyormuş ..moskova star city de .hadi baikonor dan roketle ışınlanma masalını ye...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-41635B9FE 3 yıl
Amerikalılar kendileri ifade ediyorlar , Roket teknolojisinde Rusyanın gerisinde olduklarını.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 3 yıl
Aslında uzay işine el atmamız lazım ama kapımızın önünde savaş varken zor. Öncelikle savunma sanayimiz aciliyetle gelişmeli. Şuanda yaşanan gelişmeler olumlu ama yeterli değil üstüne de bilim insanlarımız yurtdışına göç etme eğilimindeler. Devletin bu konularda bilim insanlarına destek verip ülkemizde kalmaları konusunda ikna etmeleri lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cadence1 3 yıl
bu iss sahtekarlığı rusyada yapılıyormuş ..



moskova star city de .

hadi baikonor dan roketle ışınlanma masalını yedik ne die tekrar kazakistana iniyorsun paraşütle



1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BF8E9B238 3 yıl
İki kişinin bildiği sır değildir yeğen.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozandemir- 3 yıl cadence1
cadence1

bu iss sahtekarlığı rusyada yapılıyormuş ..



moskova star city de .

hadi baikonor dan roketle ışınlanma masalını yedik ne die tekrar kazakistana iniyorsun paraşütle





Kardeş kafan müthiş bi kere söylemeden geçemicem. senin dediğin birazda şey gibi zamanında galile dünya yuvarlak derkenki kilise gibisin düz diyorsun. halbuki etrafına bak teknolojinin geldiği yere bak. hala inanmıyorsan ayın fotoları var yarı pro teleskoplarla çekilmiş. amerikan bayrağının gölgesi düşüyor git ona bak. araştır tek bi videoya bağlı kalıp bağnazlık yapma. ülke sen ve senin gibiler yüzünden bu halde zaten. hiç araştırmayın kardeşim okumayın kahve köşelerinde pişpirik oynamaya devam. ne de olsa bu ülkeye okumuş adam lazım değil. bi kalvye kullanmayı öğreniyosunuz aklından geçen hiç bi dayanağı olmayan şeyleri yazıyorsunuz. o kullandığın klavyenin bağlı olduğu bilgisayar teknolojisini bile anlayabilsen bunları konuşmazdık zaten.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2648 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uluslararası uzay istasyonu, kate rubins ve
7 etiket daha takuya onishi anatoli ivanishin soyuz soyuz uzay kapsülü Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Apple MacBook Pro detaylı analiz "Performans, özellikler ve dahası..." 3 yıl SpaceX bu yıl içerisinde Falcon 9 uçuşlarına geri dönmek istiyor 3 yıl Türkiye'deki teknokentlerin ihracatı 2,4 milyar dolara ulaştı 3 yıl Bu monitör tam 43-inç boyutunda 3 yıl Güneş enerjisinde drone ve robot dönemi başlıyor 3 yıl Bakan Arslan siber saldırılara karşı uyardı 3 yıl Facebook’un Snapchat tutkusu bitmiyor 3 yıl Apple A10 yongalarını tamamen TSMC üretiyor 3 yıl Batarya kapasitesi, yeni MacBook Pro’larda bellek miktarını sınırlıyor 3 yıl Adil kullanım kotasıyla ilgili şaşırtıcı iddialar 3 yıl Call of Duty: Modern Warfare Remastered sistem gereksinimleri açıklandı 3 yıl Türk Telekom’daki krize devlet müdahalesi gelebilir 3 yıl THY’nin yeni reklam yüzü Vine fenomeni Zach King oldu 3 yıl Türkiye’ye 340MW’lık rüzgar enerjisi yatırımı 3 yıl Bakan da açıkladı: Otomobilde ÖTV sistemi değişiyor 3 yıl Bakanlık İslam karşıtı oyunlar için web sitesi hazırladı 3 yıl Gelecek iPhone'larda OLED paneller kullanılabilir 3 yıl Aselsan’dan izinsiz uçan İHA’lar için savunma sistemi: İHTAR 3 yıl Yerli akıllı baston WeWalk dünyada bir ilk peşinde 3 yıl Çanakkale 1915 Köprüsü 2023'te tamamlanacak, bilmeniz gerekenler yazımızda 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Soyuz uzay kapsülü işte böyle Yeryüzü'ne indi Sonraki LaCie’den dünyanın en hızlı masaüstü depolama sürücüsü 3 yıl Yeni Macbook Pro hakkında her şey "fiyatı, değişen özellikler ve fazlası" 3 yıl Plüton kâşifi New Horizons'tan son veriler de Yeryüzü'ne ulaştı 3 yıl AMD Zen tanıtım ve satış tarihi kesinleşti 3 yıl Faraday Future geliştirmekte olduğu modeliyle ilgili teaser video yayınladı 3 yıl Yeni MacBook Pro modellerinde Apple logosu artık aydınlanmıyor 3 yıl Facebook yeni kamera özellikleriyle Snapchat’i bitirmekte kararlı 3 yıl The X-Files'ın yeni sezonu için hazırlıklar başladı 3 yıl The Incredibles 2 vizyon tarihi değişti 3 yıl Liselerde telefon kullanımına yeni düzenleme 3 yıl Nvidia'dan 8 günde üçüncü defa sürücü güncellemesi 3 yıl Evga GTX 1000 serisi ekran kartlarında yanma problemi 3 yıl Uber'in uçan araba planları ortaya çıktı "Hayallerinizdekine benzemiyor" 3 yıl Corsair Vengeance LED RAM incelemesi "Tematik ve Şık RAM'ler" 3 yıl Elon Musk'ın devrimsel "güneş çatıları" resmen tanıtıldı 3 yıl Yandex, 2016 yılında büyümeye devam ediyor 3 yıl Dikkat: Arka koltukta emniyet kemeri takmayana ceza 3 yıl Mercedes-Benz'den önümüzdeki dönem için elektrikli araç atağı 3 yıl Dünya GSM Birliği Yönetim Kurulu’nda iki Türk yönetici 3 yıl Deadpool 2 için yönetmen arayışına başlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim