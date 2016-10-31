Soyuz uzay kapsülü işte böyle Yeryüzü'ne indi

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevlerinin sonlarına gelen üç astronot bugün Yeryüzü'ne geri döndü. TSİ 06.58 itibariyle Kazakistan'a iniş yapan astronotlar 122 günlük uzay görevlerinin ardından tekrar yer çekimiyle tanıştılar.

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Soyuz uzay kapsülü içerisinde Dünya'ya dönen astronotların her biri başka bir milleti temsil ediyorlardı. Uzaya çıkan 60. kadın olarak tarihe geçen Kate Rubins NASA'yı temsil ederken; 40 yaşındaki uzay mühendisi Takuya Onishi JAXA'yı ve son olarak 47 yaşındaki pilot Anatoli Ivanishin de Roskosmos'u temsilen Soyuz kapsülündeki yerlerini aldılar.İnişin ardından,"Beklediğimden çok daha iyi hissediyorum." şeklinde konuşan Kate Rubins "Şu anda neye ihtiyacınız var?" şeklinde gelen soruya ise,"Şöyle biraz oturup Dünya'nın keyfini çıkarmak istiyorum." cevabını verdi. Rubins ve takım arkadaşı Takuya Onishi geride bıraktığımız 122 gün içerisinde ilk uzay maceralarını yaşadılar.İşte Soyuz'un iniş anları: