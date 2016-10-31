Soyuz uzay kapsülü işte böyle Yeryüzü'ne indi

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevlerinin sonlarına gelen üç astronot bugün Yeryüzü'ne geri döndü. TSİ 06.58 itibariyle Kazakistan'a iniş yapan astronotlar 122 günlük uzay görevlerinin ardından tekrar yer çekimiyle tanıştılar.
Soyuz uzay kapsülü içerisinde Dünya'ya dönen astronotların her biri başka bir milleti temsil ediyorlardı. Uzaya çıkan 60. kadın olarak tarihe geçen Kate Rubins NASA'yı temsil ederken; 40 yaşındaki uzay mühendisi Takuya Onishi JAXA'yı ve son olarak 47 yaşındaki pilot Anatoli Ivanishin de Roskosmos'u temsilen Soyuz kapsülündeki yerlerini aldılar.
İnişin ardından,"Beklediğimden çok daha iyi hissediyorum." şeklinde konuşan Kate Rubins "Şu anda neye ihtiyacınız var?" şeklinde gelen soruya ise,"Şöyle biraz oturup Dünya'nın keyfini çıkarmak istiyorum." cevabını verdi. Rubins ve takım arkadaşı Takuya Onishi geride bıraktığımız 122 gün içerisinde ilk uzay maceralarını yaşadılar.
İşte Soyuz'un iniş anları:
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Kardeş kafan müthiş bi kere söylemeden geçemicem. senin dediğin birazda şey gibi zamanında galile dünya yuvarlak derkenki kilise gibisin düz diyorsun. halbuki etrafına bak teknolojinin geldiği yere bak. hala inanmıyorsan ayın fotoları var yarı pro teleskoplarla çekilmiş. amerikan bayrağının gölgesi düşüyor git ona bak. araştır tek bi videoya bağlı kalıp bağnazlık yapma. ülke sen ve senin gibiler yüzünden bu halde zaten. hiç araştırmayın kardeşim okumayın kahve köşelerinde pişpirik oynamaya devam. ne de olsa bu ülkeye okumuş adam lazım değil. bi kalvye kullanmayı öğreniyosunuz aklından geçen hiç bi dayanağı olmayan şeyleri yazıyorsunuz. o kullandığın klavyenin bağlı olduğu bilgisayar teknolojisini bile anlayabilsen bunları konuşmazdık zaten.
moskova star city de .
hadi baikonor dan roketle ışınlanma masalını yedik ne die tekrar kazakistana iniyorsun paraşütle