Nasa, Boeing’in ISS'ye düzenlediği ilk insanlı uçuştaki astronotlardan birini değiştirdi

NASA, CST-100 Starliner uzay kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) yapacağı ilk insanlı test uçuşu için daha önceden görevlendirdiği astronotlardan birini değiştirme kararı verdi. ISS’ye ekip taşımak için kullanılacak kapsülde görevli astronotlardan Eric Boe'nin belirtilmeyen bir sağlık sorunu sebebiyle görevden alındığını açıklayan NASA, Boe yerine astronot E. Michael Fincke'nin uçacağını belirtti.

Boe, NASA’nın uzaya astronot gönderme işini özel şirketlere devredeceği Ticari Ekip Programı (commercial Crew Program) kapsamında yürütülecek başlangıç uçuşları için diğer sekiz astronot ile birlikte Ağustos 2018’de göreve dahil edilmişti. NASA’nın bu girişimi sayesinde iki özel şirket; SpaceX ve Boeing, alçak dünya yörüngesinde bulunan ISS’ye astronot taşımak için uzay kapsülü geliştiriyorlar.

SpaceX’in Dragon ve Boeing’in CST-100 Starliner kapsülleri 5 yıllık gelişim süreci sonunda, bu yıl ilk uzay görevlerine çıkmaya hazırlanıyor. İnsansız olarak gerçekleştirilecek ilk uçuşlar sonucu NASA onayı alınırsa, uzay araçları bu kez de insanlı test uçuşu gerçekleştirecekler.

https://www.theverge.com/2019/1/22/18193326/nasa-commercial-crew-astronaut-replacement-boeing-cst-100-starliner-eric-boe-mike-fincke