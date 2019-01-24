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Nasa, Boeing’in ISS'ye düzenlediği ilk insanlı uçuştaki astronotlardan birini değiştirdi

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonuna ekip getirip götürmesi için özel iştiraklerden yardım alma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu sefer bir personel değişikliği söz konusu.
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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NASA, CST-100 Starliner uzay kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) yapacağı ilk insanlı test uçuşu için daha önceden görevlendirdiği astronotlardan birini değiştirme kararı verdi. ISS’ye ekip taşımak için kullanılacak kapsülde görevli astronotlardan Eric Boe'nin belirtilmeyen bir sağlık sorunu sebebiyle görevden alındığını açıklayan NASA, Boe yerine astronot E. Michael Fincke'nin uçacağını belirtti.

Boe, NASA’nın uzaya astronot gönderme işini özel şirketlere devredeceği Ticari Ekip Programı (commercial Crew Program) kapsamında yürütülecek başlangıç uçuşları için diğer sekiz astronot ile birlikte Ağustos 2018’de göreve dahil edilmişti. NASA’nın bu girişimi sayesinde iki özel şirket; SpaceX ve Boeing, alçak dünya yörüngesinde bulunan ISS’ye astronot taşımak için uzay kapsülü geliştiriyorlar.

Nasa, Boeing’in ISS'ye düzenlediği ilk insanlı uçuştaki astronotlardan birini değiştirdi
 

SpaceX’in Dragon ve Boeing’in CST-100 Starliner kapsülleri 5 yıllık gelişim süreci sonunda, bu yıl ilk uzay görevlerine çıkmaya hazırlanıyor. İnsansız olarak gerçekleştirilecek ilk uçuşlar sonucu NASA onayı alınırsa, uzay araçları bu kez de insanlı test uçuşu gerçekleştirecekler.


https://www.theverge.com/2019/1/22/18193326/nasa-commercial-crew-astronaut-replacement-boeing-cst-100-starliner-eric-boe-mike-fincke Yorum Yaz
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