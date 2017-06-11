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SpaceX en büyük roketini uzaya göndermeye hazırlanıyor

2018 yılında Mars gitmeyi hedefleyen SpaceX bu uçuşlarda kullanılacak olan Falcon Heavy isimli roketin ilk yolculuğuna çıkması için son hazırlıkları yapıyor.
1 yıl
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Uzay
Furkan Babur
Yazar
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SpaceX’in en büyük roketi olan ve şirketin Mars’a ve Ay’a yapılacak insanlı görevlerde kullanacağı Falcon Heavy isimli roketin testlerine geçtiğimiz ay başlanılmış ve roketin eylül ayında ilk görevi için fırlatılacağı açıklanmıştı. Son zamanlarda Falcon Heavy’nin belirtilen tarihe yetişemeyeceği iddialarına Elon Musk Twitter hesabından cevap verdi ve planlanan tarihte Falcon Heavy’nin ilk yolculuğuna çıkacağını duyurdu.

Falcon Heavy’e ait tüm bileşenlerin iki ile üç ay içinde Cape Canaveral Uzay Üssü’nde olacağını açıklayan Musk, gerekli her şeyin üsse getirilmesinden bir ay sonra Falcon Heavy’nin ilk görevine çıkacağını söyledi. Dünya yörüngesine yaklaşık 55 ton, Mars’a ise 13.6 ton yük taşıyabilme yeteneğine sahip olan Falcon Heavy, SpaceX’in 2018 yılında Mars’a yapacağı yolculukta kullanılacak.

Tabi SpaceX zaman çizelgesine uymak için çabalıyor olsa da bazı durumlarda SpaceX ve diğer uzay şirketlerinin daha başarılı sonuçlar alması hem test süreçlerini hem de diğer hazırlık işlemlerini uzatması faydalı olabiliyor. Geçtiğimiz yıl SpaceX’e ait Falcon 9 roketinin fırlatma işlemi esnasında patlamasının ardından şirket bir sonraki fırlatma için, Federal Havacılık Otoritesi’nin incelemesi yüzünden uzun bir süre beklemek zorunda kalmıştı. 


https://www.engadget.com/2017/06/11/spacex-falcon-heavy-demo-flight-september-october/ Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 1 yıl en beğenilen
elon sende bin git kurtar kendini
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odeon99 1 yıl
Bakalım neler olacak
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DH Misafiri 1 yıl
Benim bildiğim roket düşmedi test esnasında rampada infilak etmişti
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IhtiyarDelikanli 1 yıl en beğenilen
elon sende bin git kurtar kendini
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sniper23 1 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

elon sende bin git kurtar kendini

Elon: "Ben gidersem, şirkete kim bakacak?" diyor
.
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