SpaceX, İTÜ'nün 100 bin dolarlık küp uydusunu uzaya fırlattı

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, geçtiğimiz günlerde NASA için çok önemli bir uzay görevine çıktı. Şirketin CRS-14 ismini verdiği bu görevde, daha önce kullanılmış bir Falcon 9 roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar için ikmal maddeleri ve bilimsel ekipmanlardan oluşan yaklaşık 2.5 tonluk bir kargoyu yörüngeye taşıdı.



Bu seneki dördüncü görevine çıkan SpaceX, ayrıca aralarında İTÜ'ye ait UBAKUSAT'ın da bulunduğu bazı küp uyduları da uzaya gönderdi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün (HUTGM) Japon Uzay Ajansı (JAXA) ile işbirliği çerçevesinde İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı (İTÜ-USTTL) sorumluluğunda geliştirilen mini uydu UBAKUSAT, İTÜ'nün uzaya gönderdiği üçüncü küp uydu oldu.

İTÜ yetkilileri, ses verisi transferinde kullanılacak haberleşme uydusunun donanım giderinin yaklaşık 100 bin dolar civarında olduğunu söylüyor. Küp uydu sınıfında olan UBAKUSAT; 10 cm genişlik, 10 cm yükseklik, 34 cm uzunluk ve 3 kilogram gibi bir ağırlığa sahip. Uydunun 250 bin euroluk fırlatma ücreti ise Japon hükümeti tarafından karşılanmış. UBAKUSAT'ın yörüngede yaklaşık 6 ila 12 ay arası görev yapması bekleniyor.



Hem roket hem de uzay aracı daha önce kullanılmıştı

SpaceX'in her zamanki gibi YouTube adresi üzerinden canlı olarak yayınladığı CRS-14, ayrıca hem kullanılmış bir Falcon 9 roketinin hem de kullanılmış bir Dragon uzay aracının aynı anda uzaya fırlatıldığı ikinci görev oldu. SpaceX daha önce Aralık 2017'de çıktığı CRS-13 görevinde de benzer bir başarıya imza atmıştı.

http://www.itu.edu.tr/haberler/2018/04/04/ulkemizin-uzaya-gonderilen-uydusu-ubakusat-ituden