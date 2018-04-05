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SpaceX, İTÜ'nün 100 bin dolarlık küp uydusunu uzaya fırlattı

Geçtiğimiz günlerde NASA için bir kargo görevine çıkan SpaceX, İTÜ yapımı küp uydu UBAKUSAT'ı da uzaya fırlattı. UBAKUSAT, İTÜ'nün uzaya gönderdiği üçüncü uydu oldu.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, geçtiğimiz günlerde NASA için çok önemli bir uzay görevine çıktı. Şirketin CRS-14 ismini verdiği bu görevde, daha önce kullanılmış bir Falcon 9 roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar için ikmal maddeleri ve bilimsel ekipmanlardan oluşan yaklaşık 2.5 tonluk bir kargoyu yörüngeye taşıdı.

Bu seneki dördüncü görevine çıkan SpaceX, ayrıca aralarında İTÜ'ye ait UBAKUSAT'ın da bulunduğu bazı küp uyduları da uzaya gönderdi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün (HUTGM) Japon Uzay Ajansı (JAXA) ile işbirliği çerçevesinde İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı (İTÜ-USTTL) sorumluluğunda geliştirilen mini uydu UBAKUSAT, İTÜ'nün uzaya gönderdiği üçüncü küp uydu oldu.
SpaceX, İTÜ'nün 100 bin dolarlık küp uydusunu uzaya fırlattı
 
İTÜ yetkilileri, ses verisi transferinde kullanılacak haberleşme uydusunun donanım giderinin yaklaşık 100 bin dolar civarında olduğunu söylüyor. Küp uydu sınıfında olan UBAKUSAT; 10 cm genişlik, 10 cm yükseklik, 34 cm uzunluk ve 3 kilogram gibi bir ağırlığa sahip. Uydunun 250 bin euroluk fırlatma ücreti ise Japon hükümeti tarafından karşılanmış. UBAKUSAT'ın yörüngede yaklaşık 6 ila 12 ay arası görev yapması bekleniyor.

Hem roket hem de uzay aracı daha önce kullanılmıştı


SpaceX'in her zamanki gibi YouTube adresi üzerinden canlı olarak yayınladığı CRS-14, ayrıca hem kullanılmış bir Falcon 9 roketinin hem de kullanılmış bir Dragon uzay aracının aynı anda uzaya fırlatıldığı ikinci görev oldu. SpaceX daha önce Aralık 2017'de çıktığı CRS-13 görevinde de benzer bir başarıya imza atmıştı. 

http://www.itu.edu.tr/haberler/2018/04/04/ulkemizin-uzaya-gonderilen-uydusu-ubakusat-ituden Yorum Yaz
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Prometheusx 1 yıl en beğenilen
Bizim uydumuzun fırlatma ücretini neden Japonlar ödemiş orasını anlamadım.
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lvlono 1 yıl
Şimdi, İTü'nün bu küpü ne işe yarıyor? O kadar küçük ki sırt çantasına sığar. uzaydaki ses frakansının yayılma sürecinin ölçeklendirmesinin kayıdını mı tutuyor yoksa başka bir bilimsel tezin doğruluğunu mu kanıtlayacak?
SpaceX 20 yıllığına kiraladığı NASA alanının parasını bir yerlerden çıkartmak zorunda. Ki bildiğin taşeronluk yapıyor Nasa'ya. Sonuçta kurumsal bir firma ve iktisadı var.
Bizimkiler çingenelik yapıp, başka bir şey karşılığı Japonlardan sponsorluk almışlar. 3 kiloluk aleti göndermek için 250bin euro. paraya bak sen.
Bize giren çıkan yoksa sıkıntı yok deyip geçiştirilesi bir durum :)
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Haplo 1 yıl
Celal Şengör'ün söylediğine katılmamak elde değil; İTÜ Türkiye'nin en iyi teknik üniversitesi olmalı. Param olsa inşaa ettikleri yeni kütüphane binası için destekte bulunurdum.
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BumberShoot 1 yıl Haplo
Boşuna yatırım yapma çünkü yaptığın yatırımlar depolarında çürüyecek
Bkz. Hibe edilen tesla araç
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faniseyler 1 yıl
Şimdi çıkar birileri Jopanları Erdoğana destek vermekle suçlar.
Japonlarda dayanamaz bu malların baskılarına harakiri yaparlar.
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medjay85 1 yıl
bir an önce ülke olarak konumlama uydularını yörüngeye göndermek şart
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Prometheusx 1 yıl en beğenilen
Bizim uydumuzun fırlatma ücretini neden Japonlar ödemiş orasını anlamadım.
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GAMBIT 1 yıl Prometheusx
Proje JAXA ile işbirliği çerçevesinde geliştirilmiş.
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hollowman_ 1 yıl Prometheusx
Bizimkisi Japonların gönderdiği büyük iletişim uydularının yanında gönderildi. Bizimki küp uydu olduğu için çok hafif ve az yer kaplayan bir uydu. Adamlar zaten her halükarda uydularını göndereceklerdi.
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