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SpaceX'in yeni uzay kapsülü, ilk kez 7 Ocak'ta uçacak

SpaceX'in yeni nesil uzay kapsülü Crew Dragon, ilk test uçuşuna 7 Ocak'ta çıkacak. Mürettebatsız olarak gerçekleştirilecek test denemesi NASA'nın insanlı uzay programları için büyük öneme sahip.
5 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX'in insanlı uzay görevleri için hazırladığı Crew Dragon kapsülü, uzun süren geliştirme sürecinin ardından artık ilk kez uçmaya hazırlanıyor. NASA ve SpaceX tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, uzay kapsülünün ilk test uçuşu 7 Ocak'ta yapılacak.

"Demo-1" ismi verilen test uçuşu mürettebatsız olarak gerçekleştirilecek. Kennedy Uzay Merkezi'nden bir Falcon 9 roketi üzerinde kalkışa geçecek olan Crew Dragon kapsülü, alçak Dünya yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşınacak. Kapsül burada bir süre kaldıktan sonra Yeryüzü'ne geri dönecek.

NASA ve SpaceX'in bu görev sonrasında nisan ayı gibi ikinci bir insansız test uçuşuna daha çıkması bekleniyor. Bu iki görevin başarıyla sonlanması halinde ise bu sefer sıra insanlı test uçuşlarına gelecek. NASA'nın şu anki takvimine göre ilk insanlı test uçuşu Haziran 2019 olarak ayarlanmış.

Ayrıca Bkz. "NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na turist taşımayı planlıyor"
SpaceX, Crew Dragon uzay kapsülünü NASA'nın insanlı ISS uçuşları için geliştiriyor. Bildiğiniz gibi NASA, uzay mekiği programının 2011'de iptal edilmesinden bu yana kendi astronotlarını kendisi uzay taşıyamıyordu. Bu alanda tam 7 yıldır Rusya'nın Soyuz roketi ve Soyuz uzay kapsüllerine muhtaç kalan uzay ajansı, bu problemin çözümünü ise ABD'nin özel uzay şirketlerine bırakmıştı. NASA, 2014 yılında SpaceX ve Boeing ile anlaşmalar yapmış ve bu iki şirketten ISS'e astronot taşıma görevlerinde kullanılmak üzere uzay araçları geliştirmelerini istemişti.

Crew Dragon'un test uçuşlarını başarıyla tamamlanmasının ardından 2019'un sonları veya 2020'nin başları gibi resmi görevlere başlaması bekleniyor.

NASA astronotlarının Crew Dragon içerisinden görüntüleri:


https://www.space.com/42514-spacex-first-crew-dragon-launch-january-2019.html Yorum Yaz
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