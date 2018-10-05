SpaceX'in yeni uzay kapsülünün test uçuşu 2019'a ertelendi

SpaceX ve NASA tarafından yapılan ortak açıklamaya göre yeni nesil uzay kapsülü Crew Dragon'un ilk insansız test uçuşu Ocak 2019'a ertelendi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) insan taşıması için tasarlanan kapsülün aslen önümüzdeki kasım ayında ilk uçuşuna çıkması bekleniyordu.

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Crew Dragon'un ocak ve nisan aylarındaki test uçuşlarını başarıyla tamamlaması halinde sıra resmi uçuşlara gelecek. Ancak bundan önce elbette Falcon 9 ve Crew Dragon uzay araçlarınının insan taşımak için tamamıyla hazır olduğunu gösteren bir sertifikasyon alınması gerekiyor. NASA'nın da bu sertifikasyonu 2019'un sonları veya 2020'nin başları gibi çıkarması bekleniyor.

https://www.space.com/42025-spacex-dragon-test-flight-delayed-2019.html

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NASA yetkilileri, erteleme kararının Uzay İstasyonu'ndaki bir program değişikliği nedeniyle alındığını ifade ediyor. Crew Dragon kapsülünde herhangi bir problem olmadığını da belirten uzay ajansı, erteleme kararına rağmen kapsülün aralık ayı itibarıyla uçuşa hazır hale geleceğini söyledi.Erteleme kararının sonraki test uçuşlarını nasıl etkileyeceği konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı. NASA'nın geçtiğimiz ağustos ayında açıkladığı takvimde; ilk insansız test uçuşunun Kasım 2018'de, ilk mürettebatlı uçuşun ise Nisan 2019'da yapılacağı belirtilmişti. Bu durumda Nisan 2019 uçuşunun da bir iki ay ertelenmesi sürpriz olmayacaktırSpaceX, Crew Dragon uzay kapsülünü NASA'nın insanlı ISS uçuşları için geliştiriyor. Bildiğiniz gibi NASA, uzay mekiği programının 2011'de iptal edilmesinden bu yana kendi astronotlarını kendisi uzay taşıyamıyordu. Bu alanda tam 7 yıldır Rusya'nın Soyuz roketi ve Soyuz uzay kapsüllerine muhtaç kalan uzay ajansı, bu problemin çözümünü ise ABD'nin özel uzay şirketlerine bırakmıştı. NASA, 2014 yılında SpaceX ve Boeing ile anlaşmalar yapmış ve bu iki şirketten ISS'e astronot taşıma görevlerinde kullanılmak üzere uzay araçları geliştirmelerini istemişti.