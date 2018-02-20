SpaceX, yüksek hızlı internet uydularını yarın fırlatıyor

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Elon Musk’ın popüler uzay şirketi SpaceX, Dünya yörüngesinden küresel ölçekte yüksek hızlı internet bağlantısı sağlama projesi Starlink’in ilk prototip uydularını yarın uzaya fırlatmaya hazırlanıyor. Şirketin aslen geçtiğimiz Pazar günü için planladığı kalkış, bazı ekstra denetlemelerin yapılabilmesi adına 21 Şubat’a ertelenmişti.

SpaceX’in Çarşamba günü çıkacağı görevin asıl amacı İspanya devletine ait olan "Paz" isimli bir uyduyu yörüngeye yerleştirmek olacak. İspanya'nın ilk Dünya gözlem uydusu olan Paz, ulusal güvenlik ve bilimsel araştırma gibi çeşitli konularda işlev görecek. SpaceX'in Starlink projesi dahilinde yörüngeye yerleştireceği uydular ise görevin ikincil kısmı. Paz ve Starlink uyduları, Kaliforniya'daki Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanacak olan Falcon 9 roketiyle birlikte uzaya taşınacak.

Daha önce fırlatılmış bir roket kullanılacak

SpaceX, yarın Türkiye saatiyle 17.17’de başlayacağı “Paz & Microsat-2a, -2b” görevinde aynı zamanda daha önce kullanılmış bir Falcon 9 roketini tekrar uzaya fırlatacak. Hatırlayacağınız üzere şirket ilk kez geçtiğimiz yılın Mart ayında kullanılmış bir roketi tekrar fırlatmış ve “roketlerde tekrar kullanılabilirliği” tam anlamıyla hayata geçirerek uzay sektöründe büyük bir devrime imza atmıştı.

Proje 2019'da başlıyor

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, uzun bir süredir gündemde olan Starlink projesini 2019 itibariyle resmi olarak başlatmayı planlıyor. Ancak uzaydan internet bağlantısı sağlama fikrinin gerçekte uygulanabilirliğini tam olarak görmek isteyen şirket, projeye başlamadan önce elbette bazı testlerde bulunacak. Cumartesi günü fırlatılacak olan prototip uydular da işte bu testlerin ilk aşaması.

Bu hafta yörüngeye yerleştirilecek olan uydularla birlikte ilk testlere başlamayı planlayan SpaceX, 2018'in önümüzdeki dönemlerinde ikinci bir prototip uydusunu daha uzaya göndermeyi planlıyor. Bu testlerden olumlu sonuçlar alınması halinde ise kullanılmaya hazır ilk uydular 2019'da yörüngeye yerleştirilecek.

SpaceX'in 4425 uydudan oluşan devasa Starlink uydu ağı Yeryüzü'nden yaklaşık 1100 ila 1300 kilometre yükseklikte, alçak Dünya yörüngesinde konumlanacak. Bağlantı kaynağının uzayda olması nedeniyle gecikme, yani ping değerinin yüksek olacağı düşünülse de şirket yetkilileri gecikme değerlerinin 25ms-35ms gibi oldukça düşük sayılabilecek bir düzeyde kalacağını ifade ediyor. SpaceX ayrıca uyduların zamanla teknolojinin gerisinde kalması gibi bir durumun olmayacağını ve uydu ağının müşterilerinin ihtiyaçlarına göre yenilenebileceğinin de sözünü veriyor.

Projenin gelirleri Mars planlarına gidecek

Starlink projesinin SpaceX'e maliyetinin ise yaklaşık 10 milyar dolar civarında olacağı düşünülüyor. Ancak hayatı boyunca "kaz gelen yerden tavuk esirgenmez" düşüncesini benimsemiş olan CEO Elon Musk, bu projede de büyük potansiyel görüyor. Starlink projesiyle birlikte kısa bir süre içerisinde büyük gelirler elde edebileceklerini söyleyen Musk, projeden sağlayacağı kazançları ise tabiki nihai hedefi olan Mars planlarına yatıracak.

https://www.space.com/39736-spacex-rocket-launch-paz-satellite-delay.html