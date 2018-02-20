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Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SpaceX, yüksek hızlı internet uydularını yarın fırlatıyor

SpaceX, Dünya yörüngesinden yüksek hızlı internet sağlama planlarına yarın başlıyor. Starlink projesinin ilk uyduları Falcon 9 roketiyle birlikte Türkiye saatiyle 17.17'de uzaya gidecek.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,4b
1
19
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX, yüksek hızlı internet uydularını yarın fırlatıyor
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Elon Musk’ın popüler uzay şirketi SpaceX, Dünya yörüngesinden küresel ölçekte yüksek hızlı internet bağlantısı sağlama projesi Starlink’in ilk prototip uydularını yarın uzaya fırlatmaya hazırlanıyor. Şirketin aslen geçtiğimiz Pazar günü için planladığı kalkış, bazı ekstra denetlemelerin yapılabilmesi adına 21 Şubat’a ertelenmişti.

SpaceX’in Çarşamba günü çıkacağı görevin asıl amacı İspanya devletine ait olan "Paz" isimli bir uyduyu yörüngeye yerleştirmek olacak. İspanya'nın ilk Dünya gözlem uydusu olan Paz, ulusal güvenlik ve bilimsel araştırma gibi çeşitli konularda işlev görecek. SpaceX'in Starlink projesi dahilinde yörüngeye yerleştireceği uydular ise görevin ikincil kısmı. Paz ve Starlink uyduları, Kaliforniya'daki Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanacak olan Falcon 9 roketiyle birlikte uzaya taşınacak.

Daha önce fırlatılmış bir roket kullanılacak

SpaceX, yarın Türkiye saatiyle 17.17’de başlayacağı “Paz & Microsat-2a, -2b” görevinde aynı zamanda daha önce kullanılmış bir Falcon 9 roketini tekrar uzaya fırlatacak. Hatırlayacağınız üzere şirket ilk kez geçtiğimiz yılın Mart ayında kullanılmış bir roketi tekrar fırlatmış ve “roketlerde tekrar kullanılabilirliği” tam anlamıyla hayata geçirerek uzay sektöründe büyük bir devrime imza atmıştı.

Proje 2019'da başlıyor 

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, uzun bir süredir gündemde olan Starlink projesini 2019 itibariyle resmi olarak başlatmayı planlıyor. Ancak uzaydan internet bağlantısı sağlama fikrinin gerçekte uygulanabilirliğini tam olarak görmek isteyen şirket, projeye başlamadan önce elbette bazı testlerde bulunacak. Cumartesi günü fırlatılacak olan prototip uydular da işte bu testlerin ilk aşaması.

Bu hafta yörüngeye yerleştirilecek olan uydularla birlikte ilk testlere başlamayı planlayan SpaceX, 2018'in önümüzdeki dönemlerinde ikinci bir prototip uydusunu daha uzaya göndermeyi planlıyor. Bu testlerden olumlu sonuçlar alınması halinde ise kullanılmaya hazır ilk uydular 2019'da yörüngeye yerleştirilecek.

SpaceX'in 4425 uydudan oluşan devasa Starlink uydu ağı Yeryüzü'nden yaklaşık 1100 ila 1300 kilometre yükseklikte, alçak Dünya yörüngesinde konumlanacak. Bağlantı kaynağının uzayda olması nedeniyle gecikme, yani ping değerinin yüksek olacağı düşünülse de şirket yetkilileri gecikme değerlerinin 25ms-35ms gibi oldukça düşük sayılabilecek bir düzeyde kalacağını ifade ediyor. SpaceX ayrıca uyduların zamanla teknolojinin gerisinde kalması gibi bir durumun olmayacağını ve uydu ağının müşterilerinin ihtiyaçlarına göre yenilenebileceğinin de sözünü veriyor.

Projenin gelirleri Mars planlarına gidecek

Starlink projesinin SpaceX'e maliyetinin ise yaklaşık 10 milyar dolar civarında olacağı düşünülüyor. Ancak hayatı boyunca "kaz gelen yerden tavuk esirgenmez" düşüncesini benimsemiş olan CEO Elon Musk, bu projede de büyük potansiyel görüyor. Starlink projesiyle birlikte kısa bir süre içerisinde büyük gelirler elde edebileceklerini söyleyen Musk, projeden sağlayacağı kazançları ise tabiki nihai hedefi olan Mars planlarına yatıracak.


https://www.space.com/39736-spacex-rocket-launch-paz-satellite-delay.html Yorum Yaz
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irish 1 yıl en beğenilen
Umudumuz...
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ozbey08 1 yıl
Elon abi umudumuz sensin. parasıyla bile istediğimiz hizmeti alamıyoruz Türkiye de.
Türktelekom interneti sadece dowload olarak görüyor. upload hızına bak 2mbps
Elon abi umudumuz sensin. parasıyla bile istediğimiz hizmeti alamıyoruz Türkiye de.Türktelekom interneti sadece dowload olarak görüyor. upload hızına bak 2...
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modifci 1 yıl
Adam uzaydan 25 ms le internet veriyor bizde 10 metre ötedeki kutudan en az 100ms. Cs oynamak falan hayal oldu
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gxhero 1 yıl
Nediyelim amerika bedavaya günahını vermez vardır bir it yeniği ama bekliyoruz. :)
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modifci 1 yıl
Adam uzaydan 25 ms le internet veriyor bizde 10 metre ötedeki kutudan en az 100ms. Cs oynamak falan hayal oldu
1 Yanıt Yanıtla +4
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jedi39 1 yıl modifci
2019 yılında Türkiye'ye gelirse efsane olur. 25+25 ms olursa 50 ping ile her türlü online oyun sıkıntısız oynanır. Türktelekom tekelinden kurtulmuş olurum.
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El_domingo 1 yıl
projenin olası getirisine bakıldıgında 10ml dolar cok uygun bir maliyet...bide baz istasyonununda değilde kendi uydularına bağlancak telelefonlar uretseler..dunyadaki telekom dengelerini altust ederler.1.5 ml telefon satar ustune birde kullanım ucreti yerine aidat ucreti adı altında bir ucret alsa tabiki operatorleri bypas ederek hersene darpane gibi para basar..onun dısında haritalama hizmeti ve otonom arac ları dusunuldugunde hakkaten asrın projesi bu olsa gerek..bizim hukumetde anca stad yapsın..
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aspirin_00 1 yıl
mevcut tarifelerin yarı fiyatını verse dünya bu adama çalışır... 10 milyar dolarıda 3 ayda çıkartır.... :D
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KaleyDeskop 1 yıl
ücretsiz değil miydi ya :D delikanlı fakir fukarayı bilir tanır derdik elon yapmaz para göz değildir derdik eee noldu şimdi? yalan mıydı tüm bunlar....
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jedi39 1 yıl KaleyDeskop
Adam 10 milyar dolar harcayacak nasıl ücretsiz olsun.
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igetsky 1 yıl jasonn123
Evet kartele son yasasin k
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yek612 1 yıl
Bu adam bu projeyi yapar,yaptığı diğer projeler gibi de başarılı olur ama bizim ülkeye gelirse vergiyi yapıştırırlar ya da kota filan koyarlar biz her türlü yararlanamayız gibime geliyo artık hiç umudum yok ne internet hızının gelişmesinden yana ne de genel anlamda ülkemizin gelişmesinden yana.
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igetsky 1 yıl
Evet xfinity yok comcast yalan baglatmiyorum gelsin beles wifi 😜😎 bu arada ciplak gozle gorebilcez cali tarafina bak yarin gokyuzunde gorursun roketi px ten gorunur mu bilemem ama sfo dan gozukur
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jasonn123 1 yıl igetsky
evet cox xaten bıktırmıştı beni gelsin uzay net
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LittleHawk 1 yıl
Benim bildiğim Falcon Heavy Fırlatmasında kullanılan ve geri dönen Falcon 9 (side boosters) roketler tekrar kullanılmayacaklar
Elon Musk sadece roketin yönlendirilmesini sağlayan Titanium Kanatcıkları kullanacak geri dönen roketlerin
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mementopolis 1 yıl
Artik uzaydanan uydu vurmanin zamani geldi.
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