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Spectacles gözlüğünün patentli bir şarj sistemi var

Snapchat’in de sahibi olan Snap Inc. Tarafından geliştirilen ve kısa süre içerisinde piyasada olması beklenen Spectacles kayıt gözlüğü, ilginç bir şarj sistemi barındırıyor.
2 yıl
1,8b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yılın en ilginç ürünleri arasında gösterilen Snapchat’in Spectacles adındaki kısa video kayıt gözlüğü, üzerinde uzun çalışmalar yapılmış ve üst seviye işçilikle ortaya çıkarılmış bir cihaz. Firmanın aldığı patentler de bunu işaret ediyor.

Gizli Şarj Bağlantısı

Hızlı bir şekilde video kaydetme ve Snapchat üzerinde paylaşabilme imkanı sunan Spectacles gözlükleri, özel kutusunun içerisinde şarj oluyor. Tanıtım görsellerinde herhangi bir şarj kablosunun görünmeyişi merak uyandırmıştı. Firma bunun için farklı bir sistem geliştirmiş.

Patenti alınan sisteme göre Speactacles gözlüğünün pinli şarj bağlantısı sadece sapları katlandığında ortaya çıkıyor. Kutunun içerisinde de aynı pinli bağlantıdan mevcut. Gözlüğü kutuya yerleştirdiğinizde ise bağlantılar birbiri ile temas ediyor ve şarj etmeye başlıyor. Bunun haricinde herhangi bir kablo veya bilgisayar bağlantısı gerekmiyor.

Elbette kutuyu şarj etmek için prize veya bilgisayara bağlamak gerek ancak dahili bataryasının Spectacles gözlüğünü 3 veya 4 kere tam şarj edebildiği ifade ediliyor. Yani gün boyunca gözlüğünüzü yanınızda taşıyabilir ve kullanabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Samsung pembe renkli bir akıllı telefon hazırlığında"

Spectacles, unutmak istemediğiniz anlarınız için 10 saniyelik video kaydı yapıyor. Karanlık ortamlar için kameranın çevresine bir de LED aydınlatma konumlandırılmış. Video kaydı yaptıktan sonra Bluetooth veya WiFi üzerinden içeriği Snapchat Memories bölümüne aktarabiliyorsunuz. Buradan da paylaşım yapabiliyorsunuz. Gözlük 130$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 

 

http://www.businessinsider.com/how-snapchat-snap-spectacles-charge-patents-2016-11 Yorum Yaz
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plutonlu61 2 yıl
Note 7 faciasi ve kusursuz iphone ragmen patentli şarj sistemi vaaa
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buraxus 2 yıl
Bizde çok taciz/görüntüleme vakası olur...
1 Yanıt Yanıtla
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hanımneder 2 yıl buraxus
buraxus
Bizde çok taciz/görüntüleme vakası olur...

Tam Türkiyelik bir ürün
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edd121 2 yıl
çok gerekli bir ürün olmuş 10/10
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