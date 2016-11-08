Spectacles gözlüğünün patentli bir şarj sistemi var

Bu yılın en ilginç ürünleri arasında gösterilen Snapchat’in Spectacles adındaki kısa video kayıt gözlüğü, üzerinde uzun çalışmalar yapılmış ve üst seviye işçilikle ortaya çıkarılmış bir cihaz. Firmanın aldığı patentler de bunu işaret ediyor.

Gizli Şarj Bağlantısı

Hızlı bir şekilde video kaydetme ve Snapchat üzerinde paylaşabilme imkanı sunan Spectacles gözlükleri, özel kutusunun içerisinde şarj oluyor. Tanıtım görsellerinde herhangi bir şarj kablosunun görünmeyişi merak uyandırmıştı. Firma bunun için farklı bir sistem geliştirmiş.

Patenti alınan sisteme göre Speactacles gözlüğünün pinli şarj bağlantısı sadece sapları katlandığında ortaya çıkıyor. Kutunun içerisinde de aynı pinli bağlantıdan mevcut. Gözlüğü kutuya yerleştirdiğinizde ise bağlantılar birbiri ile temas ediyor ve şarj etmeye başlıyor. Bunun haricinde herhangi bir kablo veya bilgisayar bağlantısı gerekmiyor.

Elbette kutuyu şarj etmek için prize veya bilgisayara bağlamak gerek ancak dahili bataryasının Spectacles gözlüğünü 3 veya 4 kere tam şarj edebildiği ifade ediliyor. Yani gün boyunca gözlüğünüzü yanınızda taşıyabilir ve kullanabilirsiniz.

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Spectacles, unutmak istemediğiniz anlarınız için 10 saniyelik video kaydı yapıyor. Karanlık ortamlar için kameranın çevresine bir de LED aydınlatma konumlandırılmış. Video kaydı yaptıktan sonra Bluetooth veya WiFi üzerinden içeriği Snapchat Memories bölümüne aktarabiliyorsunuz. Buradan da paylaşım yapabiliyorsunuz. Gözlük 130$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.