Spider-Man: Far From Home filminin ilk fragmanı yayınlandı

Sony Pictures, Spider-Man: Far From Home filminin merakla beklenen ilk fragmanını nihayet yayınladı. Serinin ikinci filmi olan Far From Home, yayınlanan ilk görüntülerde oldukça enteresan görünüyor.Spider-Man: Far From Home fragmanının belki de en çok dikkat çeken noktası Infinity War'da gerçekleşen tüm olayları tamamıyla gözardı etmesi olmuş. Bildiğiniz gibi film Avengers: Endgame'den hemen sonrasında geçecek. Peter Parker'ın hayatta ve gayet sağlıklı olduğunu görmemiz Avengers: Endgame'in nasıl sonuçlanacağını bir anlamda ortaya koymuş oluyor.Spider-Man: Far From Home'da kahramanımız Peter Parker'ın arkadaşlarıyla beraber Avrupa'ya bir okul gezisine çıktığını görüyoruz. Burada beklenmedik bir şekilde Nick Fury ile karşılaşan Parker, bir takım gizemli kötü adamlarla mücadele edecek. Fragmanda ayrıca Jake Gyllenhaal'ın canlandırdığı Mysterio karakteri de yer alıyor. Mysterio, çizgi romanlarda Örümcek-Adam'ın popüler düşmanlarından birisi ancak fragmanda Mysterio'yu kotü adamlarla dövüşürken görüyoruz.Oyuncu kadrosunda Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Jon Favreau ve Marisa Tomei gibi isimlerin yer aldığı Spider-Man: Far From Home, 5 Temmuz 2019'da vizyona girecek.