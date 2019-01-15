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Spider-Man: Far From Home filminin ilk fragmanı yayınlandı

Yeni Örümcek-Adam filmi Spider-Man: Far From Home için ilk fragman nihayet yayınlandı. Avengers: Endgame'in hemen sonrasında geçen filmin ilk görüntüleri birçok detayı ortaya çıkarıyor.
4 ay
6,1b
1
16
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony Pictures, Spider-Man: Far From Home filminin merakla beklenen ilk fragmanını nihayet yayınladı. Serinin ikinci filmi olan Far From Home, yayınlanan ilk görüntülerde oldukça enteresan görünüyor.


Spider-Man: Far From Home fragmanının belki de en çok dikkat çeken noktası Infinity War'da gerçekleşen tüm olayları tamamıyla gözardı etmesi olmuş. Bildiğiniz gibi film Avengers: Endgame'den hemen sonrasında geçecek. Peter Parker'ın hayatta ve gayet sağlıklı olduğunu görmemiz Avengers: Endgame'in nasıl sonuçlanacağını bir anlamda ortaya koymuş oluyor.

Spider-Man: Far From Home'da kahramanımız Peter Parker'ın arkadaşlarıyla beraber Avrupa'ya bir okul gezisine çıktığını görüyoruz. Burada beklenmedik bir şekilde Nick Fury ile karşılaşan Parker, bir takım gizemli kötü adamlarla mücadele edecek. Fragmanda ayrıca Jake Gyllenhaal'ın canlandırdığı Mysterio karakteri de yer alıyor. Mysterio, çizgi romanlarda Örümcek-Adam'ın popüler düşmanlarından birisi ancak fragmanda Mysterio'yu kotü adamlarla dövüşürken görüyoruz.

Oyuncu kadrosunda Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Jon Favreau ve Marisa Tomei gibi isimlerin yer aldığı Spider-Man: Far From Home, 5 Temmuz 2019'da vizyona girecek.

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N. Chomsky 4 ay en beğenilen

Biz uzayda, farklı bir gezegende geçmesini beklerken Venedik'te geçiyor. Bu yönüyle tam bir hayal kırıklığı. Ayrıca bu yeni Mary Jane ne kadar da itici bir şey böyle. Bir Kirsten Dunst'a bir de şuna bak. Böyle dediğimizde de ırkçı oluyoruz.
Filmin tek iyi yanı Jake Gyllenhaal olacak gibi görünüyor.
Biz uzayda, farklı bir gezegende geçmesini beklerken Venedik'te geçiyor. Bu yönüyle tam bir hayal kırıklığı. Ayrıca bu yeni Mary Jane ne kadar da itici bir...
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KingShady 4 ay
nerde o eski spiderman nerde bu yeni yetmeler. Gerek başrol gerek mary jane olsun berbat! iyice cocuk filmi yaptılar seriyi.
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kraix 4 ay
Gözlerim bu adamı özler oldu artık. Bu olmadığı için Spider-Man serisini bitirebilirler yokluğunu aramam... Zaten iyice 10 yaş altına düşürdüler çizgi filmleri daha kaliteliydi. Animasyon yapın bu kadar zahmete girmezsiniz daha bir çekici olur. Rahmetle ve saygıyla anıyoruz.
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MR.BERK 4 ay
Bu seriyi de iyice 0-6 yaş grubuna indirdiler.
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absamet 4 ay
Filmin end game den önce mi yada sonra mı geçtiği belli değil, yazı içeriğinde hata var.
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Piêr Dé Sans 4 ay
Fury hayatta Spider hayatta. Demek ki end game den sonrası anlatılmıyor.
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absamet 4 ay Piêr Dé Sans
Yazı da hata var filmin and game den önce yada sonra geçtiği belli değil. Neye göre end game den sonra demişler bilmiyorum.
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kaazto28 4 ay
En sevdiğin çizgi karakterin filmini 3 farklı versiyon ile çekerek spiderman serisinin içine ettiler.
Kaç para ulan, adam gibi bir spider man film serisi çekmek kaç para!
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MrKattchup 4 ay
Ben yeni halini beğendim açıkçası, Spider Man2 zamanında da Mysterio yüzünden oyunu bırakmışlığım var geçememiştim bölümü, fragramanında kaskını görünce tiksindim yeniden.
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Deswaaa 4 ay
Home coming çöpü yetmedi şimdide devamı mı çıkıyor ergen kitle sizin için geliyor kaçırmayın
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maholine 4 ay
Yine cocuk filmi olmuş Hayal kirikligi resmen.
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stalker(1979) 4 ay
Örümcek adam sonsuzluk savaşında evrenden silinmişti. Bu büyük ihtimal öncesinde geçiyor. Örümcek adam siyah kıyafeti ile DC Comics in black spider ına benzemiş
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