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Spider-Man: Into the Spider-Verse'ün ikinci fragmanı yayınlandı

Farklı evrenlerin Örümcek-Adam'larını bir araya getiren Spider-Man: Into the Spider-Verse'ün yeni fragmanı yayınlandı. Film, özgün animasyon tarzıyla dikkat çekiyor.
7 ay (Son Güncelleme: 7 ay)
4,3b
1
16
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony Pictures, merakla beklenen yeni animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse'in ikinci uzun fragmanını yayınladı. Into the Spider-Verse, özgün animasyon stili ve ilginç hikayesiyle oldukça etkileyici görünüyor.


Spider-Man: Into the Spider-Verse, Marvel çizgi romanlarının farklı Örümcek-Adam'larını bir araya getirecek. Brooklyn'li yarı siyahi yarı hispanik bir genç olan Miles Morales'in hikayesine odaklanılan filmde; Peter Parker, Spider-Gwen, Spider-Man Noir ve hatta Spider-Ham bile yer alıyor. Farklı evrenlerin Örümcek-Adam'ları, tüm evrenleri tehdit eden ortak bir tehlikeyi hep beraber önlemeye çalışacak.

Örümcek-Adam denilince akla gelen ilk isim olan Peter Parker, bu filmde orta yaşlı bir süper kahraman olarak karşımıza çıkıyor. Artık emekliliğe ayrılma vaktinin geldiğini düşünen Parker, genç Miles Morales'e akıl hocalığı yapacak.

Into the Spider-Verse'ün yapımcılığını The Lego Movie ve 21 Jump Street gibi başarılı filmlerle isimlerini duyuran Phil Lord ve Christopher Miller ikilisi üstleniyor. Filmin seslendirmen kadrosunda ise Hailee Steinfeld (Spider-Gwen), Nicolas Cage (Spider-Man Noir), Jake Johnson (Peter Parker), Shameik Moore (Miles Morales) ve Liev Schreiber (The Kingpin) gibi isimler yer alıyor.

Spider-Man: Into the Spider-Verse 14 Aralık'ta vizyona girecek.

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Nikomer 7 ay en beğenilen napolyon94
Sen en iyisi bir doktora görün kardeşim buna sanat diyorlar, hatta psikiyatriste.
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Kulak Misafiri 7 ay
Valla ne yalan söyleyeyim farklı evran muhabbetini bu animasyonla öğrendim

Bana farklı geldi. Tabii ki de izleyeceğim. Aralarındaki atışmalar komik olacaktır. Hikayeden birşey beklemeye gerek yok. Bi animatrix derinliği olamayacağı için.
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津波 7 ay
En soldaki küçük kız hangi evrendenmiş, kimmiş??
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stalker(1979) 7 ay 津波
İsmi gwen stacy Spider abimizin ilk aşkıydı bizim dünyamızda
Bizim dünyamızda örümcek adam bu kızı kurtaramadı öldü kız. Bu kız büyük ihtimal bizim dünyamızdaki Stacy nin başka dünyada örümcek güçleri kazanmış hali?
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Johan Elmander 7 ay 津波
Peni Parker, Earth-14512'den.
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sarıkanaryam 7 ay
güzel bir animasyon filmi, diğerlerine göre görselliği çok daha iyi..
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Tengrist 7 ay
Türk tarihinde 100 lerce kahraman var 1 tane animasyon filmi yapamadık keloğlan dışında adamların hayal mahsulü bücük adamı asırlarca devam edecek bu gidişle
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Batman 7 ay Tengrist
Hangi çocuk " ben keloğlanım " " bana keloğlan oyuncağı al " diye bağırır
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stalker(1979) 7 ay
Bu paralel evrenler muhabbeti hiç bitmeyecek :)
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Portraitclub 7 ay
Birazcık değişik olmuş Spiderman severim ama bunu pek beğenmedim gibi
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olağan_şüpheli 7 ay
eğlenceli ve değişik olmuş. Örümcek hayranlarının sevmemesi normal ama takıntılı olmayanlar için güzel bir şeye benziyor. örümceeek gorkdun mu
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napolyon94 7 ay
Midem bulandı, gözüm kanadı, kulaklarım sağır oldu. Bu ne facia bir konsept ve fragmandır. İlk defa bir filmin gişede çakılmasını diledim.
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Nikomer 7 ay napolyon94
Sen en iyisi bir doktora görün kardeşim buna sanat diyorlar, hatta psikiyatriste.
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