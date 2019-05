Spider-Man: Into the Spider-Verse'ün ikinci fragmanı yayınlandı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Sony Pictures, merakla beklenen yeni animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse'in ikinci uzun fragmanını yayınladı. Into the Spider-Verse,ve ilginç hikayesiyle oldukça etkileyici görünüyor.Spider-Man: Into the Spider-Verse, Marvel çizgi romanlarının farklı Örümcek-Adam'larını bir araya getirecek. Brooklyn'li yarı siyahi yarı hispanik bir genç olanhikayesine odaklanılan filmde; Peter Parker, Spider-Gwen, Spider-Man Noir ve hattabile yer alıyor. Farklı evrenlerin Örümcek-Adam'ları, tüm evrenleri tehdit eden ortak bir tehlikeyi hep beraber önlemeye çalışacak.Örümcek-Adam denilince akla gelen ilk isim olan Peter Parker, bu filmdeolarak karşımıza çıkıyor. Artık emekliliğe ayrılma vaktinin geldiğini düşünen Parker, genç Miles Morales'e akıl hocalığı yapacak.Into the Spider-Verse'ün yapımcılığını The Lego Movie ve 21 Jump Street gibi başarılı filmlerle isimlerini duyuranikilisi üstleniyor. Filmin seslendirmen kadrosunda ise Hailee Steinfeld (Spider-Gwen), Nicolas Cage (Spider-Man Noir), Jake Johnson (Peter Parker), Shameik Moore (Miles Morales) ve Liev Schreiber (The Kingpin) gibi isimler yer alıyor.Spider-Man: Into the Spider-Verse 14 Aralık'ta vizyona girecek.