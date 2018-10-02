Spider-Man: Into the Spider-Verse'ün ikinci fragmanı yayınlandı

Sony Pictures, merakla beklenen yeni animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse'in ikinci uzun fragmanını yayınladı. Into the Spider-Verse, özgün animasyon stili ve ilginç hikayesiyle oldukça etkileyici görünüyor.
Spider-Man: Into the Spider-Verse, Marvel çizgi romanlarının farklı Örümcek-Adam'larını bir araya getirecek. Brooklyn'li yarı siyahi yarı hispanik bir genç olan Miles Morales'in hikayesine odaklanılan filmde; Peter Parker, Spider-Gwen, Spider-Man Noir ve hatta Spider-Ham bile yer alıyor. Farklı evrenlerin Örümcek-Adam'ları, tüm evrenleri tehdit eden ortak bir tehlikeyi hep beraber önlemeye çalışacak.
Örümcek-Adam denilince akla gelen ilk isim olan Peter Parker, bu filmde orta yaşlı bir süper kahraman olarak karşımıza çıkıyor. Artık emekliliğe ayrılma vaktinin geldiğini düşünen Parker, genç Miles Morales'e akıl hocalığı yapacak.
Into the Spider-Verse'ün yapımcılığını The Lego Movie ve 21 Jump Street gibi başarılı filmlerle isimlerini duyuran Phil Lord ve Christopher Miller ikilisi üstleniyor. Filmin seslendirmen kadrosunda ise Hailee Steinfeld (Spider-Gwen), Nicolas Cage (Spider-Man Noir), Jake Johnson (Peter Parker), Shameik Moore (Miles Morales) ve Liev Schreiber (The Kingpin) gibi isimler yer alıyor.
Spider-Man: Into the Spider-Verse 14 Aralık'ta vizyona girecek.
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Spider-Man: Into the Spider-Verse, Marvel çizgi romanlarının farklı Örümcek-Adam'larını bir araya getirecek. Brooklyn'li yarı siyahi yarı hispanik bir genç olan Miles Morales'in hikayesine odaklanılan filmde; Peter Parker, Spider-Gwen, Spider-Man Noir ve hatta Spider-Ham bile yer alıyor. Farklı evrenlerin Örümcek-Adam'ları, tüm evrenleri tehdit eden ortak bir tehlikeyi hep beraber önlemeye çalışacak.
Örümcek-Adam denilince akla gelen ilk isim olan Peter Parker, bu filmde orta yaşlı bir süper kahraman olarak karşımıza çıkıyor. Artık emekliliğe ayrılma vaktinin geldiğini düşünen Parker, genç Miles Morales'e akıl hocalığı yapacak.
Into the Spider-Verse'ün yapımcılığını The Lego Movie ve 21 Jump Street gibi başarılı filmlerle isimlerini duyuran Phil Lord ve Christopher Miller ikilisi üstleniyor. Filmin seslendirmen kadrosunda ise Hailee Steinfeld (Spider-Gwen), Nicolas Cage (Spider-Man Noir), Jake Johnson (Peter Parker), Shameik Moore (Miles Morales) ve Liev Schreiber (The Kingpin) gibi isimler yer alıyor.
Spider-Man: Into the Spider-Verse 14 Aralık'ta vizyona girecek.
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Bana farklı geldi. Tabii ki de izleyeceğim. Aralarındaki atışmalar komik olacaktır. Hikayeden birşey beklemeye gerek yok. Bi animatrix derinliği olamayacağı için.
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