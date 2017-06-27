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Spider-Man: Homecoming ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı

7 Temmuz'da gösterime girecek Spider-Man: Homecoming'i erkenden izleme şansı yakalayan sinema eleştirmenleri, film ile ilgili ilk yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaştılar.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,2b
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10
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çizgi roman dünyasının en sevilen kahramanlarından Örümcek-Adam (Spider-Man) çok yakında bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Sony ve Marvel ortaklığında geliştirilen ilk Örümcek-Adam filmi olan Spider-Man: Homecoming, 7 Temmuz'da gösterime girecek.
İlk olarak Captain America: Civil War'da görme şansı yakaladığımız genç Peter Parker'ın maceralarını anlatacak Homecoming, sevilen kahramanın Marvel sinematik evreni içerisinde geçen ilk filmi olacak. Iron Man'in de yer alacağı yeni Örümcek-Adam filmi için meraklı bekleyiş sürerken, ABD'de bir grup sinema eleştirmeni filmi erkenden izleme şansı yakaladı. Spider-Man: Homecoming'in özel gösterimine katılan bu eleştirmenler, film hakkında ilk yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.
Sony ve Marvel ortaklığı son derece başarılı sonuç vermiş gibi görünüyor. Zira Spider-Man: Homecoming ile ilgili ilk eleştiriler oldukça olumlu. Yeni Örümcek-Adam filmini eğlenceli ve komik bulan eleştirmenler, Homecoming'in gençlik filmi ile süper kahraman hikayesi arasındaki dengeyi başarılı bir şekilde yakaladığı görüşünde.
Civil War'daki performansı ile Örümcek-Adam hayranlarını etkilemeyi başaran Tom Holland'ın Peter Parker rolünde yine müthiş bir iş çıkardığı söyleniyor. Ayrıca filmin kötü adamı olan Vulture'u canlandıran usta oyuncu Michael Keaton'ın performansı da övgü topluyor.
Bazı eleştirmenler tarafından bugüne kadar çekilmiş en iyi Örümcek-Adam filmi ve Marvel'in en iyi filmlerinden biri olarak nitelendirilen Spider-Man: Homecoming'in gişede büyük başarı elde etmesi bekleniyor. The Amazing Spider-Man serisi ile istediği başarıyı yakalayamayan Sony'nin bu kez Homecoming ile gişede 1 milyar doları zorlayabileceği söyleniyor.

http://ew.com/movies/2017/06/24/spider-man-homecoming-reactions/?utm_campaign=entertainmentweekly&utm_source=facebook.com&utm_medium=social&xid=socialflow_facebook_entertainmentweekly Yorum Yaz
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mutercim 2 yıl en beğenilen
Fragman konusund haklısın, çok fazlasını gösterdiler gerçekten. Ama millet yorumlarında sürprizli filan demiş, belki şaşırtır sağ gösterip sol vururlar.
Tom Holland '96 doğumlu bu arada, 21 yaşında yani. Filmde de herhalde lise 1. sınıfta Peter. Olması gerektiği gibi bence. 40'ına merdiven dayamış adamlardan liseli genç rolüne çıkmalarını istemekten iyidir. Uzun seneler götürür diye düşünüyorum.
Fragman konusund haklısın, çok fazlasını gösterdiler gerçekten. Ama millet yorumlarında sürprizli filan demiş, belki şaşırtır sağ gösterip sol vururlar.To...
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sufistike 2 yıl
İlk 3 spiderman filmi çok başkaydı be.
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Polifemus 2 yıl
Tom Holland seçilmesi iyi oldu. Tom Holland da filmlerle birlikte büyüyecek olgunlaşacak.
Marvel uzun yıllar seride oynayacak birini arıyordu bunun için böyle bir tercih yapılmış.
Bence çok başarılı bir film olacak.
Spidey hayranı olarak temennim bu.
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tugares 2 yıl
Bu oyuncu teenage falan değil ya bu bildiğin bebe, kara kuru zayıf bişey :D
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mutercim 2 yıl en beğenilen
Fragman konusund haklısın, çok fazlasını gösterdiler gerçekten. Ama millet yorumlarında sürprizli filan demiş, belki şaşırtır sağ gösterip sol vururlar.
Tom Holland '96 doğumlu bu arada, 21 yaşında yani. Filmde de herhalde lise 1. sınıfta Peter. Olması gerektiği gibi bence. 40'ına merdiven dayamış adamlardan liseli genç rolüne çıkmalarını istemekten iyidir. Uzun seneler götürür diye düşünüyorum.
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mutercim 2 yıl
Hocam sen örümcek adamın geçmişini bilmiyorsan Marvel ne yapsın sana şimdi? Örümcek Adam'ın 1963'te çıkan ilk sayısı şöyle başlar: "Sahnemiz çoğu kişinin utangaç bir kitap kurdu olarak tanıdığı genç (teen-aged) Peter Parker'ın yatak odası". Örümcek Adam, ancak Amazing Spider-Man'in 28. sayısında liseden mezun olacaktır. Yani 1965 yılının Eylül ayında. İlk sayıdan iki buçuk yıl sonra. Örümcek Adam'ın cazibesi süper kahramanlığa başladığında daha sakalı çıkmamış toy bir delikanlı olması. Yani Marvel her zaman yaptığı gibi yine on ikiden vurdu aktör seçimini.
Sen farklı boyutlardan, uzaydan filan bahsediyorsun. Kardeşim Peter'ın sloganı "your friendly neighborhood Spider-Man" iken, karakterin adını çamurdan lıkarmaya çalışırlarken ne farklı boyutları, ne simbiotu ya. Hele bir istediğimiz Örümcek Adamı perdede görelim, kısmetse on sene sonra da senin dediğin filmi çeksinler. O boyut işleri filan Fantastik Dörtlünün uzmanlık alanı, Fox'ın yapması gereken şeyler onlar. Örümcek Adam ufak çaplı suçlularla uğraşmalı.
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WHITE_Wolf 2 yıl mutercim
Ben liseli demedim dikkat edersen ilk okullu bu oyuncu. Ayrıca neyi sizi bu kadar cezbetti anlamadım Bütün filmi özetleyen spoiler fragmandan sonra ben izlemekten vazgeçtim. Filmin bana göstereceği bir şey kalmadıki gösterdiği şeyde çok ucuz bir süper kahraman filmi.
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WB 2 yıl
Eski seri bitti artik surekli gecmisle karsilastirmak yanlis, fragmana bakilirsa her marvel filminde artik alisageldigimiz kaliteli espiriler ve diger super kahraman filmlerine atiflar bolca bulunacak gibi gorunuyor..
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WHITE_Wolf 2 yıl WB
Hocam ben hikayenin değişik olmasına bir şey demiyorum Sıkıntı şu yıllarca yayınlanmış bir çizgi roman serisinde nasıl hikaye bulamayıp böyle saçma sapan bir yola başvurursun onu anlamıyorum. Farklı bir hikaye istiyorlarsa shuttered dimension oyunu gibi farklı boyutlardaki spidermanlere geçiş yapabilirlerdi yada symbiyot ile birlikte başka bir gezegene gittiği hikaye vardı hayvanların insanları köleleştirdiği bir yerdi onu yapabilirlerdi bu bildiğin çocuklar mal zaten ne yapsak izlerler üstüne birde oyuncaklarını satarız diye yapılmış bir film başka bir sebebi yok bence.
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ÖzdalDoğru 2 yıl
Sony, Marvel'den aldığı karakterler ile ilgili filmleri yine Marvel'e yaptırsın.
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WHITE_Wolf 2 yıl
Perfectly cast diyen yorumcu var Daha başrolden yanlış oyuncu tercihi yapılmış sen iyi diyorsun kaç para verdiler yorum için acaba. Ben çizgi roman üzerinden çizgi filme çevrilen serileri izleyerek büyümüş biri olarak filmin isminin spider child diye değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum Çünkü burda örümcek adam liseli bile değil bildiğin ilkokul 5.
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