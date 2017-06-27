Spider-Man: Homecoming ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı

Çizgi roman dünyasının en sevilen kahramanlarından Örümcek-Adam (Spider-Man) çok yakında bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Sony ve Marvel ortaklığında geliştirilen ilk Örümcek-Adam filmi olan Spider-Man: Homecoming, 7 Temmuz'da gösterime girecek.

İlk olarak Captain America: Civil War'da görme şansı yakaladığımız genç Peter Parker'ın maceralarını anlatacak Homecoming, sevilen kahramanın Marvel sinematik evreni içerisinde geçen ilk filmi olacak. Iron Man'in de yer alacağı yeni Örümcek-Adam filmi için meraklı bekleyiş sürerken, ABD'de bir grup sinema eleştirmeni filmi erkenden izleme şansı yakaladı. Spider-Man: Homecoming'in özel gösterimine katılan bu eleştirmenler, film hakkında ilk yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Sony ve Marvel ortaklığı son derece başarılı sonuç vermiş gibi görünüyor. Zira Spider-Man: Homecoming ile ilgili ilk eleştiriler oldukça olumlu. Yeni Örümcek-Adam filmini eğlenceli ve komik bulan eleştirmenler, Homecoming'in gençlik filmi ile süper kahraman hikayesi arasındaki dengeyi başarılı bir şekilde yakaladığı görüşünde.

Civil War'daki performansı ile Örümcek-Adam hayranlarını etkilemeyi başaran Tom Holland'ın Peter Parker rolünde yine müthiş bir iş çıkardığı söyleniyor. Ayrıca filmin kötü adamı olan Vulture'u canlandıran usta oyuncu Michael Keaton'ın performansı da övgü topluyor.

Bazı eleştirmenler tarafından bugüne kadar çekilmiş en iyi Örümcek-Adam filmi ve Marvel'in en iyi filmlerinden biri olarak nitelendirilen Spider-Man: Homecoming'in gişede büyük başarı elde etmesi bekleniyor. The Amazing Spider-Man serisi ile istediği başarıyı yakalayamayan Sony'nin bu kez Homecoming ile gişede 1 milyar doları zorlayabileceği söyleniyor.

http://ew.com/movies/2017/06/24/spider-man-homecoming-reactions/?utm_campaign=entertainmentweekly&utm_source=facebook.com&utm_medium=social&xid=socialflow_facebook_entertainmentweekly