Spider-Man sinematik evrenine yeni filmler eklendi

Marvel çizgi romanlarının en sevilen karakterlerinden Örümcek-Adam (Spider-Man)'ın film haklarını elinde bulunduran Sony, Marvel'in yolundan giderek kendi sinematik evrenini kurmaya başlıyor. Marvel ile birlikte hazırladığı ilk Örümcek-Adam filmi olan Spider-Man: Homecoming ile bu sinematik evrenin temellerini atan Sony, bu evrenin parçası olacak yeni filmler duyurmaya devam ediyor.

Daha önce Black Cat and Silver Sable ve Venom filmlerini duyuran Sony, şimdi de Örümcek-Adam çizgi romanlarının popüler kötü adamlarından Mysterio ve Kraven the Hunter'ın bireysel filmlerini çekeceğini açıkladı.

The Amazing Spider-Man serisinin yanında bir Sinister Six filmi çekmek isteyen Sony, o serinin istenen başarıyı yakalayamamasının ardından bu planını rafa kaldırmıştı. Spider-Man: Homecoming ile şansını bir kez daha deneyen stüdyo, bu kez doğrudan Sinister Six filmi çekmek yerine önce karakterlerin bireysel filmlerini çekecek. Daha sonra çekilecek bir Sinister Six filminin Örümcek-Adam dünyasının kötülerini bir araya getirmesi planlanıyor.

Öte yandan Sony başkanı Amy Pascal geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında Venom filmi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Pascal, daha önce açıklananın aksine, Tom Holland tarafından canlandırılan yeni Örümcek-Adam'ın Venom filminde yer alabileceğini açıkladı. Ayrıca Pascal'ın açıklamaları Örümcek-Adam'ın sinematik evrenin diğer filmlerinde de yer alabileceğini gösteriyor.

Marvel ve Sony ortaklığında hazırlanan ve Örümcek-Adam'ı Marvel sinematik evrenine dahil eden Spider-Man: Homecoming, 7 Temmuz'da vizyona girecek.

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