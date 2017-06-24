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Spider-Man sinematik evrenine yeni filmler eklendi

Örümcek-Adam çizgi romanlarında yer alan karakterleri bir araya getiren bir sinematik evren kurmak isteyen Sony, Spider-Man: Homecoming ile temellerini attığı bu evrene iki yeni film ekledi.
1 yıl
6,9b
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12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel çizgi romanlarının en sevilen karakterlerinden Örümcek-Adam (Spider-Man)'ın film haklarını elinde bulunduran Sony, Marvel'in yolundan giderek kendi sinematik evrenini kurmaya başlıyor. Marvel ile birlikte hazırladığı ilk Örümcek-Adam filmi olan Spider-Man: Homecoming ile bu sinematik evrenin temellerini atan Sony, bu evrenin parçası olacak yeni filmler duyurmaya devam ediyor.
Daha önce Black Cat and Silver Sable ve Venom filmlerini duyuran Sony, şimdi de Örümcek-Adam çizgi romanlarının popüler kötü adamlarından Mysterio ve Kraven the Hunter'ın bireysel filmlerini çekeceğini açıkladı.
The Amazing Spider-Man serisinin yanında bir Sinister Six filmi çekmek isteyen Sony, o serinin istenen başarıyı yakalayamamasının ardından bu planını rafa kaldırmıştı. Spider-Man: Homecoming ile şansını bir kez daha deneyen stüdyo, bu kez doğrudan Sinister Six filmi çekmek yerine önce karakterlerin bireysel filmlerini çekecek. Daha sonra çekilecek bir Sinister Six filminin Örümcek-Adam dünyasının kötülerini bir araya getirmesi planlanıyor.
Öte yandan Sony başkanı Amy Pascal geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında Venom filmi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Pascal, daha önce açıklananın aksine, Tom Holland tarafından canlandırılan yeni Örümcek-Adam'ın Venom filminde yer alabileceğini açıkladı. Ayrıca Pascal'ın açıklamaları Örümcek-Adam'ın sinematik evrenin diğer filmlerinde de yer alabileceğini gösteriyor.
Marvel ve Sony ortaklığında hazırlanan ve Örümcek-Adam'ı Marvel sinematik evrenine dahil eden Spider-Man: Homecoming, 7 Temmuz'da vizyona girecek.

http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/spider-man-homecoming-how-sony-learned-cede-control-marvel-1015408?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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Guest-BF8E9B238 1 yıl en beğenilen
Bir sonraki örümcek filminde bu arkadaş oynayacakmış.
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Tensi 1 yıl
Sinister Six filan cevirmesinler. Suicide Squad gibi igrenc bir sey olur cikar. Hani onu meme gormek isteyen abaza kitle izledi, bunlar arasinda feminen bir kisilikte yok. Kime izleteceler? Bir de Spidey'siz Venom olmaz. O olunca da Venom golgede kalacak her sekilde. Bakalim ne yapacaklar.
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rakanishu 1 yıl
The Amazing Spider-Man'in 3'ü çıkacaktı, öteledirler. Sonra ne oldu bilmiyorum. Şimdi yine yeni yeniden, her seferinde daha kötü aktörle.
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tugares 1 yıl
Tobey maguire geri gelsin
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ardicli2000 1 yıl
Venomencer dı Broodmother dı Arc Warden dı derken filmler yakında Dota' ye dönecek valla :D
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firat_kilic 1 yıl
ancak çocukları kandırabilirler.. büyükler doymuş ve kusmak üzeredir...
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Ed Wood 1 yıl
Örümcek familyasını intihara sürükleyen seriler.
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Guest-BF8E9B238 1 yıl en beğenilen
Bir sonraki örümcek filminde bu arkadaş oynayacakmış.
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Ripper Roo 1 yıl Guest-BF8E9B238
Fazla yaşlı. Daha genç oyunculara ihtiyaç var.
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Bu iyidir.
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OverClocK1ng 1 yıl
İyice şeyini çıkarttılar.
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Virinom 1 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
İyice şeyini çıkarttılar.

3. Film şeyiydi bu artık şeyinin de şeyi oldu.
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olağan_şüpheli 1 yıl
Suyunun da suyu ...
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