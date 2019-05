Spider-Man: Into the Spider-Verse'ün yeni fragmanı yayınlandı

Marvel çizgi romanlarının en popüler karakterlerinden Örümcek-Adam (Spider-Man)'ın film haklarını elinde bulunduran Sony, sevilen kahramanın hikayesini anlatan filmlerine bir yenisini daha ekliyor. Spider-Man: Homecoming ile başlayan yeni seride Peter Parker'ın maceralarına odaklanan Sony, yeni animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse ile de Miles Morales'in hikayesini anlatacak.

Örümcek-Adam denince akla gelen ilk isim Peter Parker olsa da, yıllar içinde birçok farklı isim bu karaktere büründü. Miles Morales de çizgi romanlarda Örümcek-Adam olarak boy gösteren bu karakterlerden biri. Brooklyn'li yarı siyahi yarı hispanik bir genç olan Morales'in hikayesini anlatacak filmde, Morales'a Peter Parker akıl hocalığı yapacak.

21 Jump Street ve The LEGO Movie gibi başarılı filmler ile tanınan Phil Lord ve Christopher Miller ikilisinin yapımcılığını üstlendiği Spider-Man: Into the Spider-Verse, izleyicileri çizgi roman dünyasının içine çekmeyi vadeden benzersiz animasyon stili ile oldukça iddialı geliyor.

Miles Morales'i Shameik Moore (Dope, The Get Down)'un seslendirdiği filmin seslendirme kadrosunda Jake Johnson, Liev Schreiber, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali ve Lily Tomlin gibi ünlü isimler yer alıyor. Spider-Man: Into The Spider-Verse, 14 Aralık'ta vizyona girecek.