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Spider-Man: Into the Spider-Verse'ün yeni fragmanı yayınlandı

Çizgi romanlarda Örümcek-Adam olarak boy gösteren karakterlerden Miles Morales'in maceralarını anlatacak animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse için yeni bir fragman yayınlandı.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel çizgi romanlarının en popüler karakterlerinden Örümcek-Adam (Spider-Man)'ın film haklarını elinde bulunduran Sony, sevilen kahramanın hikayesini anlatan filmlerine bir yenisini daha ekliyor. Spider-Man: Homecoming ile başlayan yeni seride Peter Parker'ın maceralarına odaklanan Sony, yeni animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse ile de Miles Morales'in hikayesini anlatacak.
Örümcek-Adam denince akla gelen ilk isim Peter Parker olsa da, yıllar içinde birçok farklı isim bu karaktere büründü. Miles Morales de çizgi romanlarda Örümcek-Adam olarak boy gösteren bu karakterlerden biri. Brooklyn'li yarı siyahi yarı hispanik bir genç olan Morales'in hikayesini anlatacak filmde, Morales'a Peter Parker akıl hocalığı yapacak.
21 Jump Street ve The LEGO Movie gibi başarılı filmler ile tanınan Phil Lord ve Christopher Miller ikilisinin yapımcılığını üstlendiği Spider-Man: Into the Spider-Verse, izleyicileri çizgi roman dünyasının içine çekmeyi vadeden benzersiz animasyon stili ile oldukça iddialı geliyor.
Miles Morales'i Shameik Moore (Dope, The Get Down)'un seslendirdiği filmin seslendirme kadrosunda Jake Johnson, Liev Schreiber, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali ve Lily Tomlin gibi ünlü isimler yer alıyor. Spider-Man: Into The Spider-Verse, 14 Aralık'ta vizyona girecek.

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Tengrist 11 ay
Çizgi film tadı yok Animasyonlar kovalasın sizi Yerli ve Milli örümcek adamlarımızı izlemek istiyoruz







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sadrag 11 ay
Örümcek adam benim gözümde eğlence potansiyeli en yüksek süper kahraman filmlerinin başında geliyor. 2000 den beri bunu bazen başardılar bazen mahvettiler. Bu güzel duruyor. Hikaye klişe olmazsa 8.5 luk bi film çıkabilir ortaya..
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a_y_k_u_t 11 ay
Moonlight, Black Panther derken şimdi de animasyondan vuralım parayı, ırkçılığa hayır nidaları atıp ırk üzerinden para kıralım demişler :) Peki kötü mü duruyor hayır muhteşem gözüküyor :)
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Yazmayı_Severim 11 ay
Çizimler/cgi ya da adı her neyse, hareketler, görüntüler ve eğer fragmandan ibaret değilse "diyaloglar" iyi görünüyor. Açıkçası sıkıcı bir şey bekliyordum
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TheLastNinja 11 ay
Güzel bir şeye benziyor aslında, alternatif evrenle ilgisi mi vardır nedir
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