Transformers filmi Bumblebee'nin ilk fragmanı yayınlandı

Son yılların en başarılı film serilerinden Transformers'un ilk spin-off filmi olan Bumblebee, bu yıl sinemaseverler ile buluşacak. Transformers serisinin en sevilen karakterlerinden Bumblebee'nin bireysel hikayesini anlatacak film, 80'li yıllarda geçecek ve Michael Bay'in Transformers filmlerinden bağımsız bir hikaye anlatacak.

Animasyon filmi Kubo and the Two Strings ile adını duyuran Travis Knight'ın yönetmenliğini üstlendiği Bumblebee filmi, 80'lı yıllarda geçecek ve sevilen Autobot'un genç bir kızla arkadaşlık kurmasını anlatacak. Dünya'nın tehlike altında olduğu büyük çaplı hikayeler anlatan Transfomers filmlerinin aksine Bumblebee, daha küçük çaplı bir hikaye anlatacak.

Genç oyuncu Hailee Steinfeld'in başrolünü üstlendiği filmde Steinfeld'e John Cena, Pamela Adlon, Kenneth Choi, Megan Pryce ve Martin Short eşlik edecek. Bumblebee, 21 Aralık'ta vizyona girecek.