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Transformers filmi Bumblebee'nin ilk fragmanı yayınlandı

Transformers filmlerinin sevilen karakterlerinden Bumblebee, bu yıl bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Aralık ayında vizyona girecek filmin ilk fragmanı yayınlandı.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
4,9b
1
19
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son yılların en başarılı film serilerinden Transformers'un ilk spin-off filmi olan Bumblebee, bu yıl sinemaseverler ile buluşacak. Transformers serisinin en sevilen karakterlerinden Bumblebee'nin bireysel hikayesini anlatacak film, 80'li yıllarda geçecek ve Michael Bay'in Transformers filmlerinden bağımsız bir hikaye anlatacak.
Animasyon filmi Kubo and the Two Strings ile adını duyuran Travis Knight'ın yönetmenliğini üstlendiği Bumblebee filmi, 80'lı yıllarda geçecek ve sevilen Autobot'un genç bir kızla arkadaşlık kurmasını anlatacak. Dünya'nın tehlike altında olduğu büyük çaplı hikayeler anlatan Transfomers filmlerinin aksine Bumblebee, daha küçük çaplı bir hikaye anlatacak. 
Genç oyuncu Hailee Steinfeld'in başrolünü üstlendiği filmde Steinfeld'e John Cena, Pamela Adlon, Kenneth Choi, Megan Pryce ve Martin Short eşlik edecek. Bumblebee, 21 Aralık'ta vizyona girecek.

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RaiTrQ 11 ay en beğenilen
Herbie tam gaz olmuş bence bu
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a_y_k_u_t 11 ay
İlk filmin bumblebee'li ve kızlı versiyonu :)
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El Prezidente 11 ay
transformers filmlerinden ilk film dışında hiç bir zaman hoşlanmadım ama. bumblebee'yi kesinlikle izlerim.
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maxmania 11 ay
Herbie' ye bağlasalar bari, 2. dünya savaşından sonra hafızasını kaybetmiş vesaire diye. izleyici de yer (güzel olursa ben de yerim gerçi :))
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Serkan_Yılmaz 11 ay
Görsel efekti arttır hikayeyi batır al sana film. Sahneyi takip etmekten olayları düşünemiyor zaten insan. Fİlmden çıkıca da kafa bi dünya
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ozgurrdunya 11 ay
Son filmde Bumble bee 2.dünya savaşında gösterilmişti ve yetişkindi. ilk 3'lemeden sonra filmde hikayeden kopuk herşey oluyor.
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TearsForFears 11 ay
Neler olacağını tahmin edebileceğimiz sıradan bir film olacak. Fakat aşırılıktan çok fazla robottan sonra daha sade bir film olacak. Can sıkıntısına izlenir çoluk çocukla izlenir.
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MK* 11 ay
Daha en son film'de Bumblebee nin 2. dünya savaşında savaşan bir robot olduğunu söylememişlermiydi? Bu filmin hikayesi, bumblebee'nin çocuk halini göz önünde bulundurursak, 2. dünya savaşından önce mi oluyor?
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Glorfindel1907 11 ay MK*
Maalesef hocam bu farklı bir seri olarak çekiliyor sanırım, 80'li yıllarda geçiyormuş.
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Nikomer 11 ay
Kızın arabayı hurdalıkta buluşu, eve gitirişi aynı herbie olmuş.
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lapatid 11 ay
tıransformırs:bambılbiğnin yolu
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rtsbora 11 ay
Bumblebee'ye film çeken Optimus Prime'a üçleme yapar.
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BekirARSLAN 11 ay
Bumblebee'ye karşı hep sempati duydum güzel karakter bence doğru karar verilmiş.
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