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Spielberg filmi Ready Player One hakkında ilk yorumlar paylaşıldı

Usta yönetmen Steven Spielberg'in yeni filmi Ready Player One için SXSW'de özel bir gösterim düzenlendi. Filmi erkenden izleme şansı yakalayan eleştirmenler film hakkında ilk yorumlarını paylaştı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,3b
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14
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Er Ryan'ı Kurtarmak, Jurassic Park, Schindler'in Listesi ve E.T. gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran Steven Spielberg'in yeni filmi Ready Player One, bu ayın sonunda sinemaseverler ile buluşacak. Usta yönetmenin uzun süre sonra çektiği ilk bilim-kurgu filmi olan Ready Player One için heyecanlı bekleyiş sürerken, SXSW 2018'de film için sürpriz bir gösterim düzenlendi.
Ready Player One için düzenlenen bu özel gösterime katılan sinema eleştirmenleri, film hakkında ilk yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Popüler kültürün parçası haline gelmiş birçok film ve oyundan unsurlar barındıran Ready Player One, eleştirmenlerin beğenisini kazanmayı başardı.
SXSW'deki gösteriminin ardından ayakta alkışlanan Ready Player One, Spielberg'in son yıllardaki en beğenilen filmi olacak gibi görünüyor. Neredeyse tüm eleştirmenler filmin ne kadar eğlenceli olduğuna dikkat çekerken, Ready Player One'ın etkileyici görsel efektlerle dolu bir görsel şölen olduğuna dikkat çekildi.
Iron Giant, Duke Nukem, Scott Pilgrim ve Freddy Krueger gibi popüler karakterlerin de boy gösterdiği Ready Player One'ın, özellikle geek kültürüne yakın sinemaseverler için kaçırılmaması gereken bir film olduğu söyleniyor.
 
 
Ernie Cline'ın 2011 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan Ready Player One, OASIS adlı sanal gerçeklik dünyasının gerçek hayattan kaçış yolu olarak kullanıldığı distopik bir gelecekte geçiyor. Matrix ile Willy Wonka'nın buluşması olarak lanse edilen film, Wade Watts adlı gencin maceralarını anlatıyor. Sefalet içinde yaşayan Wade'in hayatı, OASIS içine saklanan ilk ipucunu bulmasıyla değişecek. Çünkü bu sanal dünyanın yaratıcısı tarafından saklanan ipuçlarının tamamını bulan ilk kişi, tarif edilemez bir ödülün, OASIS'in sahibi olacak.
Başrollerinde Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, T.J. Miller, Simon Pegg ve Mark Rylance'ı izleyeceğimiz Ready Player One, 30 Mart'ta vizyona girecek.

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devcitybg 1 yıl en beğenilen sadrag
sadrag
Avatar'ı erkenden izleyipte "devrim yapacak bu film" diyen eleştirmenlere inanarak büyük umutlarla sinemaya gittiğim günü hatırladım.. Fos bir çoğu.. Kaliteyi izleyici belirler, eleştirmenler değil. (Recep İvedik peki?? Himm.. O da bizim kalitemizin bi parçası heralde)

Avatar devrim yapmadi mi ?
sadragAvatar'ı erkenden izleyipte "devrim yapacak bu film" diyen eleştirmenlere inanarak büyük umutlarla sinemaya gittiğim günü hatırladım.. F...
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MERNEPTAH 1 yıl
Avatarın görsel efektlerine eleştiri yapanların yatacak yeri yoktur bak bakalım hangi filmde bu denle interaktiflik var
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DH Misafiri 1 yıl
kesinlikle yaptı.görsel efektleri 2018 de çıkan filmlerle kapışır.hatta çoğundan daha iyidir.ve hala en çok hasılat yapan film.2,3,4,5 yolda
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Tr@mmler 1 yıl
Bol bol popüler kültür öğeleri ile süslenmiş bir film.
Ayrıca şu "ölmek üzere olan milyarder adamın her şeyini yoksul ama zeki ve gururlu gence bırakması" klişesi bıktırmadı mı?
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TheLastNinja 1 yıl
Çocuk filmi bu da. Arkadaşın dediklerine katılıyorum. Matrix gibi bir film örneği vermiş. Uzun zamandır farklı konu bulamadıklarından kaliteli film sayısı da azaldı iyice (Bence tabii ki) yada ben yaşlanıyorum ve artık ilgimi çekmiyor
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frostburn 1 yıl
film tutar mı bilmem ama umarım oyun ve sinema dünyası için bir VR kask devrimi olur
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sadrag 1 yıl
Kanımca hayır.. Yaptığı şeyin, zaten olan bir teknolojiyi üst düzey sunmaktan ibaret olduğunu düşünüyorum. 3D, gerçekçi sanal karakterler yada görsel bir şölen gibi şeyleri devrim diye nitelendirmiyorum ben. Devrim diyebileceğim filmler misalen Matrix dir.. Sergio Leone filmleridir.. Toy Story belki.. Yani daha önce yapılamayanı yapıp kendinden sonrakileri etkileyen filmlerdir. (Gerçi Avatar ı sevmediğim için tam objektif bakmıyor olabilirim.. Her neyse..)
1 Yanıt Yanıtla +3
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津波 1 yıl sadrag
sadrag
Kanımca hayır.. Yaptığı şeyin, zaten olan bir teknolojiyi üst düzey sunmaktan ibaret olduğunu düşünüyorum. 3D, gerçekçi sanal karakterler yada görsel bir şölen gibi şeyleri devrim diye nitelendirmiyorum ben. Devrim diyebileceğim filmler misalen Matrix dir.. Sergio Leone filmleridir.. Toy Story belki.. Yani daha önce yapılamayanı yapıp kendinden sonrakileri etkileyen filmlerdir. (Gerçi Avatar ı sevmediğim için tam objektif bakmıyor olabilirim.. Her neyse..)

Katılıyorum. Bildiğin animasyon filmiydi. Final Fantasy serileri gibi. Dediğin gibi olanı daha üst düzeyde sunuyordu. Ama güzel hakkını da yemeyelim, izlettiriyor yani kendini.
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mementopolis 1 yıl
Bol Sponsorlu Reklam Filmi :D hâlâ kitabi okuyup bir köseye firlatin diyorum ben :D .
Misir pitlagi bile alinmaz bu film icin.
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sadrag 1 yıl
Avatar'ı erkenden izleyipte "devrim yapacak bu film" diyen eleştirmenlere inanarak büyük umutlarla sinemaya gittiğim günü hatırladım.. Fos bir çoğu.. Kaliteyi izleyici belirler, eleştirmenler değil. (Recep İvedik peki?? Himm.. O da bizim kalitemizin bi parçası heralde)
3 Yanıt Yanıtla
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devcitybg 1 yıl sadrag
sadrag
Avatar'ı erkenden izleyipte "devrim yapacak bu film" diyen eleştirmenlere inanarak büyük umutlarla sinemaya gittiğim günü hatırladım.. Fos bir çoğu.. Kaliteyi izleyici belirler, eleştirmenler değil. (Recep İvedik peki?? Himm.. O da bizim kalitemizin bi parçası heralde)

Avatar devrim yapmadi mi ?
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ElektrikliJeneratör 1 yıl sadrag
Her devrim ait olduğu oluşumu ileri taşır diye bir garanti yok. Avatar devrim yapmış mıdır? evet yapmıştır. Aksini inkar belden aşağı vurmak demektir. Dönemi içinde gerek çekim teknikleri gerek ise FX anlamında bir çok yenilik taşıdığı malum ancak hikaye ve senaryo anlamında getirdiği yeni bir şey yoktur. Yaptığı devrime görsel devrim diyebiliriz. Kendi tür filmleri arasında hala eline su döken çıkmamıştır. Bakalım Spielberg bu alanda kendi yorumunu nasıl yansıtmış izleyip göreceğiz.
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pokezoom 1 yıl sadrag
sadrag
Avatar'ı erkenden izleyipte "devrim yapacak bu film" diyen eleştirmenlere inanarak büyük umutlarla sinemaya gittiğim günü hatırladım.. Fos bir çoğu.. Kaliteyi izleyici belirler, eleştirmenler değil. (Recep İvedik peki?? Himm.. O da bizim kalitemizin bi parçası heralde)

Böyle adamlara sinema bölümü yasaklansin. Kara listeye alın şunu. Sinema bölümünün önünden geçtiği an banlanıp atılsin bölümden. Bu nasıl bi cahilliktir.
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The Balance 1 yıl
Yine bir John Williams Steven Spielberg filmi. Film hakkında şimdiden tek emin olduğum şey müziklerin çok iyi olacağıdır.
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Albdo 1 yıl
Her defasında filmler süper deniyor hepsi fos...
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