Spielberg filmi Ready Player One hakkında ilk yorumlar paylaşıldı

Er Ryan'ı Kurtarmak, Jurassic Park, Schindler'in Listesi ve E.T. gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran Steven Spielberg'in yeni filmi Ready Player One, bu ayın sonunda sinemaseverler ile buluşacak. Usta yönetmenin uzun süre sonra çektiği ilk bilim-kurgu filmi olan Ready Player One için heyecanlı bekleyiş sürerken, SXSW 2018'de film için sürpriz bir gösterim düzenlendi.

Ready Player One için düzenlenen bu özel gösterime katılan sinema eleştirmenleri, film hakkında ilk yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Popüler kültürün parçası haline gelmiş birçok film ve oyundan unsurlar barındıran Ready Player One, eleştirmenlerin beğenisini kazanmayı başardı.

SXSW'deki gösteriminin ardından ayakta alkışlanan Ready Player One, Spielberg'in son yıllardaki en beğenilen filmi olacak gibi görünüyor. Neredeyse tüm eleştirmenler filmin ne kadar eğlenceli olduğuna dikkat çekerken, Ready Player One'ın etkileyici görsel efektlerle dolu bir görsel şölen olduğuna dikkat çekildi.

Iron Giant, Duke Nukem, Scott Pilgrim ve Freddy Krueger gibi popüler karakterlerin de boy gösterdiği Ready Player One'ın, özellikle geek kültürüne yakın sinemaseverler için kaçırılmaması gereken bir film olduğu söyleniyor.

Ernie Cline'ın 2011 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan Ready Player One, OASIS adlı sanal gerçeklik dünyasının gerçek hayattan kaçış yolu olarak kullanıldığı distopik bir gelecekte geçiyor. Matrix ile Willy Wonka'nın buluşması olarak lanse edilen film, Wade Watts adlı gencin maceralarını anlatıyor. Sefalet içinde yaşayan Wade'in hayatı, OASIS içine saklanan ilk ipucunu bulmasıyla değişecek. Çünkü bu sanal dünyanın yaratıcısı tarafından saklanan ipuçlarının tamamını bulan ilk kişi, tarif edilemez bir ödülün, OASIS'in sahibi olacak.

Başrollerinde Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, T.J. Miller, Simon Pegg ve Mark Rylance'ı izleyeceğimiz Ready Player One, 30 Mart'ta vizyona girecek.