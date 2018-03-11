Black Panther gişede 1 milyar dolara ulaştı

Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden Black Panther, geçtiğimiz ay gösterime girdi. Marvel'in sevilen kahramanlarından Black Panther'in ilk bireysel filmi, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Vizyondaki yolculuğuna rekorlarla başlayan film, sonraki haftalarda da hız kesmedi ve vizyondaki 26. gününde 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaştı.



ABD'de 531 milyon dolar hasılat elde eden Black Panther, ABD dışında da 500 milyon dolar hasılata ulaştı. Çin gibi önemli pazarlarda daha yeni vizyona giren filmin önümüzdeki haftalarda gişe hasılatını daha da arttırması bekleniyor.

Black Panther böylece Marvel sinematik evreninde 1 milyar dolar barajını aşan 5. film oldu. Daha önce The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Iron Man 3 ve Captain America: Civil War dünya genelinde 1 milyar dolardan fazla hasılat elde etmeyi başarmıştı.

Yönetmenliğini Creed filmi ile adını duyuran Ryan Coogler'ın üstlendiği filmde Black Panther'i bir kez daha Chadwick Boseman canlandırıyor. Filmin başrollerinde Boseman'a Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Angela Bassett, Forest Whitaker ve Andy Serkis eşlik ediyor.

Black Panther ve Wakanda, önümüzdeki ay vizyona girecek Avengers: Infinity War'un da önemli bir parçası olacak.





http://deadline.com/2018/03/black-panther-crosses-1-billion-worldwide-box-office-1202331238/