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Black Panther gişede 1 milyar dolara ulaştı

Geçtiğimiz ay vizyona giren Black Panther, gişede önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan film, dünya genelinde 1 milyar dolar hasılata ulaştı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,8b
1
20
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden Black Panther, geçtiğimiz ay gösterime girdi. Marvel'in sevilen kahramanlarından Black Panther'in ilk bireysel filmi, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Vizyondaki yolculuğuna rekorlarla başlayan film, sonraki haftalarda da hız kesmedi ve vizyondaki 26. gününde 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaştı.

ABD'de 531 milyon dolar hasılat elde eden Black Panther, ABD dışında da 500 milyon dolar hasılata ulaştı. Çin gibi önemli pazarlarda daha yeni vizyona giren filmin önümüzdeki haftalarda gişe hasılatını daha da arttırması bekleniyor. 
Black Panther böylece Marvel sinematik evreninde 1 milyar dolar barajını aşan 5. film oldu. Daha önce The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Iron Man 3 ve Captain America: Civil War dünya genelinde 1 milyar dolardan fazla hasılat elde etmeyi başarmıştı.
Yönetmenliğini Creed filmi ile adını duyuran Ryan Coogler'ın üstlendiği filmde Black Panther'i bir kez daha Chadwick Boseman canlandırıyor. Filmin başrollerinde Boseman'a Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Angela Bassett, Forest Whitaker ve Andy Serkis eşlik ediyor. 
Black Panther ve Wakanda, önümüzdeki ay vizyona girecek Avengers: Infinity War'un da önemli bir parçası olacak.


http://deadline.com/2018/03/black-panther-crosses-1-billion-worldwide-box-office-1202331238/ Yorum Yaz
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mavizaman 1 yıl en beğenilen
recep ivedike giden kitlenin dünya versiyonu bu rekorun sahibi.
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Redunay 1 yıl
Marvel çaycısına bile kostüm giydirip filmini çekse 1 milyar dolara ulaşır. Şaka yapmıyorum (Teaman)
1 Yanıt Yanıtla +13
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pspoor 1 yıl
Adamlar hem kara propaganda yapip, hem de bundan tonla para kazaniyorlar. Insanlar bu kadar cahil ve bilgisiz oldugu surece boyle toplum muhendisleri tarafindan kolelestirilmekten kurtulamazlar. Yazik.
Adamlar hem kara propaganda yapip, hem de bundan tonla para kazaniyorlar. Insanlar bu kadar cahil ve bilgisiz oldugu surece boyle toplum muhendisleri tarafindan...
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luganoguz 1 yıl
Yine zenginin parası züğürdün çenesini yormuş
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ardicli2000 1 yıl
O kadar kötü film yaparsa normal. O bile çok.
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GunslingeR085 1 yıl
DC ve WB utanır herhalde bu haberden. Adamlar en iyi kahramanları bir araya toplayıp JL yaptı ama 650 milyon hasilat yaptı
Marvel solo filmiyle 1 milyar topladı.
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Tensi 1 yıl
Avrupalilar da su ise el atsa da Martin Mystère ya da Diabolik gibi karakterleri de gorsek sinema da.
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Yosunluel 1 yıl Tensi
Tensi
Avrupalilar da su ise el atsa da Martin Mystère ya da Diabolik gibi karakterleri de gorsek sinema da.

Özellikle bonelli comics'ten martin mystere, tex, zagor, mister no'yu görmek güzel olur.
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obili 1 yıl
Sektör sağılacak memeyi buldu bırakır mı
S.K. filmleri peynir ekmek gibi satıyor nasılsa. Kimin umurunda film kalitesi. Biz zamanında çizgi romanlarını okurduk . 1000 kat daha zevkliydi okuması .
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Tensi 1 yıl
Batman versus Superman'e cok karanlik diyenler buna da dediler mi acaba? :D :P
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MERNEPTAH 1 yıl Tensi
Tensi
Batman versus Superman'e cok karanlik diyenler buna da dediler mi acaba? :D :P


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recep.ali 1 yıl
Filmi hiç beğenmedim, mantık hataları o kadar çok ki. Bir hayli saçmalamışlar. Bir taraftan teknolojik olarak çok ileridesin bir taraftan şimdiki ilkel kabile gibi hareket ediyorsun. Sosyal toplum, kullandığı araç gereçlerin içeriğine göre değişir. Seul'de yaşayan Korelinin davranışıyla aynı Korenin dağlık alanındaki bir köyde yaşayanın davranışları aynı değil. Giysim Vibranyum blah blah ama kafa, danş, günlük hayat ilkel... Üstelik Afrikalıyı hor gör, tarihi geçmiş ilaçları ver, film çek bir de öyle sömür, bunca hasilattan bunun şu kadarını yardım yapacağız diyorlar mı?
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Yazmayı_Severim 1 yıl
Holi şirk
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mavizaman 1 yıl en beğenilen
recep ivedike giden kitlenin dünya versiyonu bu rekorun sahibi.
Yanıtla +21
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pspoor 1 yıl
Adamlar hem kara propaganda yapip, hem de bundan tonla para kazaniyorlar. Insanlar bu kadar cahil ve bilgisiz oldugu surece boyle toplum muhendisleri tarafindan kolelestirilmekten kurtulamazlar. Yazik.
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