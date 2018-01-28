Sinema dünyasının en başarılı yönetmenlerinden Steven Spielberg'in yeni filmi The Post, geçtiğimiz ay vizyona girdi. Hem eleştirmenler hem de sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılanan film, en iyi film ve en iyi kadın oyuncu (Meryl Strep) dallarında Oscar'a aday gösterildi.

Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından, güncel olaylara ışık tuttuğu için The Post'a öncelik veren ve filmi kısa sürede çekip hazırlayan Spielberg, The Post'un artık geride kalmasıyla birlikte diğer projeleri için hazırlıklarına hız verdi. Usta yönetmenin bundan sonra yöneteceği filmler; West Side Story'nin yeniden yapımı ve bir süredir gündemde olan yeni Indiana Jones filmi olacak.

West Side Story için oyuncu seçmelerine başlanması Spielberg'in yeni filminin bu film olacağını düşündürmüş olsa da yeni gelen bilgiler Indiana Jones 5 önce geleceğini gösteriyor. The Hollywood Reporter'ın haberine göre Spielberg'in sıradaki filmi Indiana Jones 5 olacak.

Harrison Ford'un kendisiyle özdeşleşen Indiana Jones rolünü bir kez daha canlandıracağı filmin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak. Böylece film, daha önce planlandığı gibi 10 Temmuz 2020'de vizyona girecek.

https://www.hollywoodreporter.com/news/west-side-story-steven-spielberg-looks-spanish-speaking-actors-his-remake-1078559?utm_source=twitter