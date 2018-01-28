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Spielberg'in sıradaki filmi Indiana Jones 5 olacak

Yeni filmi The Post'un vizyona girmesinin ardından sıradaki projesi için hazırlıklara başlayan usta yönetmen Steven Spielberg, ilk olarak Indiana Jones 5'i yönetecek.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema dünyasının en başarılı yönetmenlerinden Steven Spielberg'in yeni filmi The Post, geçtiğimiz ay vizyona girdi. Hem eleştirmenler hem de sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılanan film, en iyi film ve en iyi kadın oyuncu (Meryl Strep) dallarında Oscar'a aday gösterildi.
Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından, güncel olaylara ışık tuttuğu için The Post'a öncelik veren ve filmi kısa sürede çekip hazırlayan Spielberg, The Post'un artık geride kalmasıyla birlikte diğer projeleri için hazırlıklarına hız verdi. Usta yönetmenin bundan sonra yöneteceği filmler; West Side Story'nin yeniden yapımı ve bir süredir gündemde olan yeni Indiana Jones filmi olacak.
West Side Story için oyuncu seçmelerine başlanması Spielberg'in yeni filminin bu film olacağını düşündürmüş olsa da yeni gelen bilgiler Indiana Jones 5 önce geleceğini gösteriyor. The Hollywood Reporter'ın haberine göre Spielberg'in sıradaki filmi Indiana Jones 5 olacak.
Harrison Ford'un kendisiyle özdeşleşen Indiana Jones rolünü bir kez daha canlandıracağı filmin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak. Böylece film, daha önce planlandığı gibi 10 Temmuz 2020'de vizyona girecek.

https://www.hollywoodreporter.com/news/west-side-story-steven-spielberg-looks-spanish-speaking-actors-his-remake-1078559?utm_source=twitter Yorum Yaz
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Ryan Gosling 1 yıl
Her bölümü bir öncekinden daha güzel olan filmin adına Indiana Jones diyoruz.
Gelsin reisin son Indiana Jones filmi. Kısmetse sinemada izlemek lazım.
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Wally-West 1 yıl
Ölüsü bile izlenir Harrison Ford'un
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ahmethi 1 yıl
Harrison Ford un yaşlandığını , gençliğinde ki oyunculuğunun olmadığını düşünen bir tek ben değilmişim...
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Adventure. 1 yıl
İzlenir ama o çocukken izlediğim tadı vereceğini düşünmüyorum. Ford'da çok yaşlandı böyle bir rolün altından nasıl kalkacak.
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drjacob 1 yıl
eski tadı vermez ama izlenir
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TheLastNinja 1 yıl
Bende çocukluğumdan beri severim indiana jones serisini, karaktere de çok yakışıyor Harrison Ford, oyunculuk, senaryo, karakter, ufak tefek espriler. Çocukken daha bir güzeldi tabii ki. Birde Commodore 64 kullanmış olanlar bilir, Rick Dangerous isimli bir platform oyunu vardı. İlk oynamaya başladığımızda arkamızdan koca bir kaya yuvarlana yuvarlana gelirdi. Ne çok hoşumuza gitmişti indiana jones filmine gönderme yapması.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Harrison Ford ne düşünüyor acaba, kendisi marangozmuş normalde. G. Lucas zorla oyuncu yapmış
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horozcorc 1 yıl
35 senede sadece 5 film olması çok yazık. indiana jones 20 bile çekilse izlerdim.
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lterlemez 1 yıl horozcorc
horozcorc

35 senede sadece 5 film olması çok yazık. indiana jones 20 bile çekilse izlerdim.


Eski tadları kalmadı ama ya. Sonuncuda, Ford çok fazla aksiyona katılmadı. Bütün işi çocuk(!!!!!) yaptı.
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