2018 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı

Haber Editörü
Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok bilinen adıyla Oscarlar, bu yıl 90. kez sahiplerini bulacak. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS) üyelerinin oyları ile belirlenen adaylar, bugün düzenlenen etkinlik ile açıklandı.
Bu yıl Oscar Ödülleri'nde en çok adaylık kazanan film The Shape of Water oldu. Yönetmenliğini Guillermo Del Toro'nun üstlendiği The Shape of Water; aralarında en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi orijinal senaryo ve en iyi kadın oyuncu adaylıklarının da bulunduğu tam 13 dalda Oscar'a aday gösterildi.
90. Akademi Ödülleri adayları arasında dikkat çeken bir diğer film de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri oldu. Altın Küre ve Oyuncular Birliği Ödülleri'nde büyük ödüle layık görülen Three Billboards, Oscar ödüllerinde de aralarında en iyi filmin de bulunduğu 7 dalda aday gösterildi.
Bu yılki Oscar yarışında en iyi film ödülünün en büyük favorileri olarak gösterilen bu iki film dışında adaylıklara damga vuran bir diğer film de Dunkirk oldu. Dunkirk aralarında en iyi filmin de bulunduğu tam 8 dalda Oscar'a aday gösterilirken, başarılı yönetmen Christopher Nolan da en iyi yönetmen kategorisinde ilk Oscar adaylığını kazandı.
4 Mart'ta düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak 90. Akademi Ödülleri için yarışacak adayların tam listesi şu şekilde:
Call Me by Your Name
Darkest Hour
Dunkirk
Get Out
Lady Bird
Phantom Thread
The Post
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, MissouriEn İyi Yönetmen
Paul Thomas Anderson, Phantom Thread
Guillermo del Toro, The Shape of Water
Greta Gerwig, Lady Bird
Christopher Nolan, Dunkirk
Jordan Peele, Get Out
En İyi Kadın Oyuncu
Sally Hawkins, The Shape of Water
Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Margot Robbie, I, Tonya
Saoirse Ronan, Lady Bird
Meryl Streep, The Post
En İyi Erkek Oyuncu
Timothee Chalamet, Call Me By Your Name
Daniel Day-Lewis, Phantom Thread
Daniel Kaluuya, Get Out
Gary Oldman, Darkest Hour
Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.
Willem Dafoe, The Florida Project
Woody Harrelson, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Richard Jenkins, The Shape of Water
Christopher Plummer, All the Money in the World
Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Mary J. Blige, Mudbound
Allison Janney, I, Tonya
Lesley Manville, Phantom Thread
Laurie Metcalf, Lady Bird
Octavia Spencer, The Shape of Water
En İyi Uyarlama Senaryo
Call Me by Your Name (James Ivory)
The Disaster Artist (Scott Neustadter & Michael H. Weber)
Logan
Molly's Game (Aaron Sorkin)
Mudbound (Dee Rees & Virgil Williams)
Call Me by Your Name (James Ivory)
The Disaster Artist (Scott Neustadter & Michael H. Weber)
Logan
Molly's Game (Aaron Sorkin)
Mudbound (Dee Rees & Virgil Williams)
En İyi Orijinal Senaryo
The Big Sick (Emily V. Gordon & Kumail Nanjiani)
Get Out (Jordan Peele)
Lady Bird (Greta Gerwig)
The Shape of Water (Guillermo del Toro & Vanessa Taylor)
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Martin McDonagh)
En İyi Görüntü Yönetimi
Blade Runner 2049 (Roger Deakins)
Darkest Hour (Bruno Delbonnel)
Dunkirk (Hoyte van Hoytema)
Mudbound (Rachel Morrison)
The Shape of Water (Dan Laustsen)
En İyi Müzik
Dunkirk (Hans Zimmer)
Phantom Thread (Jonny Greenwood)
The Shape of Water (Alexandre Desplat)
Star Wars: The Last Jedi (John Williams)
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Carter Burwell)
En İyi Görsel Efekt
Blade Runner 2049
Guardians of the Galaxy Vol. 2
Kong: Skull Island
Star Wars: The Last Jedi
War for the Planet of the Apes
En İyi Kurgu
Baby Driver (Jonathan Amos & Paul Machliss)
Dunkirk (Lee Smith)
I, Tonya (Tatiana S. Riegel)
The Shape of Water (Sidney Wolinsky)
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Jon Gregory)
En İyi Makyaj
Darkest Hour
Victoria & Abdul
Wonder
En İyi Yapım Tasarımı
Beauty and the Beast
Blade Runner 2049
Darkest Hour
Dunkirk
The Shape of Water
En İyi Kostüm Tasarımı
Beauty and the Beast (Jacqueline Durran)
Darkest Hour (Jacqueline Durran)
Phantom Thread (Mark Bridges)
The Shape of Water (Luis Sequeira)
Victoria & Abdul (Consolata Boyle)
En İyi Orijinal Şarkı
"Mighty River" (Mudbound)
"The Mystery of Love" (Call Me by Your Name)
"Remember Me" (Coco)
"Stand Up for Something" (Marshall)
"This Is Me" (The Greatest Showman)
En İyi Ses Kurgusu
Baby Driver
Blade Runner 2049
Dunkirk
The Shape of Water
Star Wars: The Last Jedi
En İyi Ses Miksajı
Baby Driver
Blade Runner 2049
Dunkirk
The Shape of Water
Star Wars: The Last Jedi
En İyi Animasyon Film
The Boss Baby
The Breadwinner
Coco
Ferdinand
Loving Vincent
Yabancı Dilde En İyi Film
A Fantastic Woman
The Insult
Loveless
On Body and Soul
The Square
Abacus: Small Enough to Jail
En İyi Belgesel
En İyi Belgesel
Faces Places
Icarus
Last Men in Aleppo
Strong Island
En İyi Kısa Belgesel
Edith+Eddie
Heaven Is a Traffic Jam on the 405
Heroin(e)
Knife Skills
Traffic Stop
En İyi Kısa Film
DeKalb Elementary
The Eleven O’Clock
My Nephew Emmett
The Silent Child
Watu Wote/All of Us
En İyi Kısa Film (Animasyon)
Dear Basketball
Garden Party
Lou
Negative Space
Revolting Rhymes
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Dunkirk, Shape of Water, Lady Bird, Get Out, Darkest Hours
Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
alir en iyi oscari
21 oscar adaylığı var, 3 defa kazanmış.
Filmdeki sahnesi de yayınlanmış. Golden Globe aldı, Oscar'ı da kaçırmaz.
Buna oscar verirlerse academy komple kepenkeleri indirsin
Ben oyunu shape of water dan yana kullaniyorum
Shape of Water çok şaşırttı böylesine "fantastik" bir yapımın bu kadar çok dalda aday olması ilginç belki yakın zamanda örnekleri olabilir bilmiyorum tuhaf geldi ve bayağı da merak ettim filmi
Listelerde ki birçok filmi izlemedim izledikçe en azından en iyi film, oyuncu ve görüntü yönetmenliği dallarında nihayi listemi yaparım
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