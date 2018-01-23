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2018 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı

4 Mart'ta sahiplerini bulacak olan 90. Akademi Ödülleri (Oscarlar) için adaylar açıklandı. Bu yılın Oscar adaylıklarına The Shape of Water ve Three Billboards Outside Ebbing, Missouri damga vurdu.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok bilinen adıyla Oscarlar, bu yıl 90. kez sahiplerini bulacak. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS) üyelerinin oyları ile belirlenen adaylar, bugün düzenlenen etkinlik ile açıklandı.
Bu yıl Oscar Ödülleri'nde en çok adaylık kazanan film The Shape of Water oldu. Yönetmenliğini Guillermo Del Toro'nun üstlendiği The Shape of Water; aralarında en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi orijinal senaryo ve en iyi kadın oyuncu adaylıklarının da bulunduğu tam 13 dalda Oscar'a aday gösterildi. 
90. Akademi Ödülleri adayları arasında dikkat çeken bir diğer film de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri oldu. Altın Küre ve Oyuncular Birliği Ödülleri'nde büyük ödüle layık görülen Three Billboards, Oscar ödüllerinde de aralarında en iyi filmin de bulunduğu 7 dalda aday gösterildi.
Bu yılki Oscar yarışında en iyi film ödülünün en büyük favorileri olarak gösterilen bu iki film dışında adaylıklara damga vuran bir diğer film de Dunkirk oldu. Dunkirk aralarında en iyi filmin de bulunduğu tam 8 dalda Oscar'a aday gösterilirken, başarılı yönetmen Christopher Nolan da en iyi yönetmen kategorisinde ilk Oscar adaylığını kazandı. 
4 Mart'ta düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak 90. Akademi Ödülleri için yarışacak adayların tam listesi şu şekilde:
En İyi Film
Call Me by Your Name
Darkest Hour
Dunkirk
Get Out
Lady Bird
Phantom Thread
The Post
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Yönetmen
Paul Thomas Anderson, Phantom Thread
Guillermo del Toro, The Shape of Water
Greta Gerwig, Lady Bird
Christopher Nolan, Dunkirk
Jordan Peele, Get Out
En İyi Kadın Oyuncu
Sally Hawkins, The Shape of Water
Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Margot Robbie, I, Tonya
Saoirse Ronan, Lady Bird
Meryl Streep, The Post
En İyi Erkek Oyuncu
Timothee Chalamet, Call Me By Your Name
Daniel Day-Lewis, Phantom Thread
Daniel Kaluuya, Get Out
Gary Oldman, Darkest Hour
Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Willem Dafoe, The Florida Project
Woody Harrelson, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Richard Jenkins, The Shape of Water
Christopher Plummer, All the Money in the World
Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Mary J. Blige, Mudbound
Allison Janney, I, Tonya
Lesley Manville, Phantom Thread
Laurie Metcalf, Lady Bird
Octavia Spencer, The Shape of Water
En İyi Uyarlama Senaryo
Call Me by Your Name (James Ivory)
The Disaster Artist (Scott Neustadter & Michael H. Weber)
Logan
Molly's Game (Aaron Sorkin)
Mudbound (Dee Rees & Virgil Williams)

En İyi Orijinal Senaryo
The Big Sick (Emily V. Gordon & Kumail Nanjiani)
Get Out (Jordan Peele)
Lady Bird (Greta Gerwig)
The Shape of Water (Guillermo del Toro & Vanessa Taylor)
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Martin McDonagh)

En İyi Görüntü Yönetimi
Blade Runner 2049 (Roger Deakins)
Darkest Hour (Bruno Delbonnel)
Dunkirk (Hoyte van Hoytema)
Mudbound (Rachel Morrison)
The Shape of Water (Dan Laustsen)

En İyi Müzik
Dunkirk (Hans Zimmer)
Phantom Thread (Jonny Greenwood)
The Shape of Water (Alexandre Desplat)
Star Wars: The Last Jedi (John Williams)
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Carter Burwell)
2018 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı
Tam Boyutta Gör

En İyi Görsel Efekt
Blade Runner 2049
Guardians of the Galaxy Vol. 2
Kong: Skull Island
Star Wars: The Last Jedi
War for the Planet of the Apes

En İyi Kurgu
Baby Driver (Jonathan Amos & Paul Machliss)
Dunkirk (Lee Smith)
I, Tonya (Tatiana S. Riegel)
The Shape of Water (Sidney Wolinsky)
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Jon Gregory)

En İyi Makyaj
Darkest Hour
Victoria & Abdul
Wonder

En İyi Yapım Tasarımı
Beauty and the Beast
Blade Runner 2049
Darkest Hour
Dunkirk
The Shape of Water

En İyi Kostüm Tasarımı
Beauty and the Beast (Jacqueline Durran)
Darkest Hour (Jacqueline Durran)
Phantom Thread (Mark Bridges)
The Shape of Water (Luis Sequeira)
Victoria & Abdul (Consolata Boyle)

En İyi Orijinal Şarkı
"Mighty River" (Mudbound)
"The Mystery of Love" (Call Me by Your Name)
"Remember Me" (Coco)
"Stand Up for Something" (Marshall)
"This Is Me" (The Greatest Showman)

En İyi Ses Kurgusu
Baby Driver
Blade Runner 2049
Dunkirk
The Shape of Water
Star Wars: The Last Jedi
2018 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı
Tam Boyutta Gör

En İyi Ses Miksajı
Baby Driver
Blade Runner 2049
Dunkirk
The Shape of Water
Star Wars: The Last Jedi

En İyi Animasyon Film
The Boss Baby
The Breadwinner
Coco
Ferdinand
Loving Vincent

Yabancı Dilde En İyi Film
A Fantastic Woman
The Insult
Loveless
On Body and Soul
The Square

En İyi Belgesel
Abacus: Small Enough to Jail
Faces Places
Icarus
Last Men in Aleppo
Strong Island

En İyi Kısa Belgesel
Edith+Eddie
Heaven Is a Traffic Jam on the 405
Heroin(e)
Knife Skills
Traffic Stop

En İyi Kısa Film
DeKalb Elementary
The Eleven O’Clock
My Nephew Emmett
The Silent Child
Watu Wote/All of Us

En İyi Kısa Film (Animasyon)
Dear Basketball
Garden Party
Lou
Negative Space
Revolting Rhymes

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dr20mouse 1 yıl en beğenilen
Dunkrik'in neresi güzel ki? Ben zorla izledim. Bizim geleneklerimize ters diye galiba sıkıldım. Savaştan kaçan asker filmi sonuçta.
3 Yanıt Yanıtla +26
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Sean john 1 yıl
Dunkir çok düz bir filmdi insanlar neden övüyor anlamıyorum Nolan yönetmese oscarda lafı bile geçmezdi
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mu5tafa 1 yıl
Zenci ayrımını anlatan bir film yap. Oscar en kötü adaylık garanti..
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1 Avatar
Mandollph 1 yıl
"The Square" ne kadar farklı bir anlatım diline sahip; sanatsal tadın baskınlığına rağmen ekrana bakakaldığım, tüyleri diken diken eden sahneleri vardı
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Yazmayı_Severim 1 yıl
Açıkçası Shape of Water’ın da en iyi film ödülünü kazanacağını sanmıyorum
Dunkirk, Shape of Water, Lady Bird, Get Out, Darkest Hours
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devcitybg 1 yıl Yazmayı_Severim
Yazmayı_Severim
Açıkçası Shape of Water’ın da en iyi film ödülünü kazanacağını sanmıyorum
Dunkirk, Shape of Water, Lady Bird, Get Out, Darkest Hours

Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
alir en iyi oscari
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Redunay 1 yıl
Ben küçük çocuktum meryl streep oscara aday gösteriliyordu, ölüp gideceğim hala oscara aday gösteriliyor arada sıradada kazanıyor. Zaten 658. adaylığımı ne öyle bir şey. Tam bir istikrar abidesi.
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transverse 1 yıl Redunay
Redunay
Ben küçük çocuktum meryl streep oscara aday gösteriliyordu, ölüp gideceğim hala oscara aday gösteriliyor arada sıradada kazanıyor. Zaten 658. adaylığımı ne öyle bir şey. Tam bir istikrar abidesi.

21 oscar adaylığı var, 3 defa kazanmış.
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Angel Eyes 1 yıl
youtube.com/...
Filmdeki sahnesi de yayınlanmış. Golden Globe aldı, Oscar'ı da kaçırmaz.
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igetsky 1 yıl Angel Eyes
Routine
youtube.com/...
Filmdeki sahnesi de yayınlanmış. Golden Globe aldı, Oscar'ı da kaçırmaz.


Buna oscar verirlerse academy komple kepenkeleri indirsin

Ben oyunu shape of water dan yana kullaniyorum
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Sp!deR 1 yıl
Dunkirk nasıl olur da en iyi filme aday olur anlamıyorum. Nolan'ın diğer filmleri çok çok daha güzel ondan. Onun yerine bir 2049 adaylığı beklerdim. Akademi ödüllerini taktığımdan da değil ama insan düşünüyor.
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Bob Paisley 1 yıl
Dunkirk ve Blade yilin filmleriydi benim adima.Ikisini de izlerken inanilmaz keyif aldim.Ancak filmler Oscar tarafinda beklenen saygiyi goremedi.Bolca escinsel iliski ve pozitif ayrimcilik icerikli filmi cekmesi lazim yonetmenlerin.Ancak o zaman odul alabilirler.
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Azstek 1 yıl
Çok çöp bir film senesiydi. Hiç keyif alamadım. Hele Dunkirk tam facia.
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Yazmayı_Severim 1 yıl
Dunkirk bana göre belki görüntü yönetmenliği ve ses miksajı/kurgusu dalında bir şeyler yapabilir ama en iyi film ağırlığını taşıyacak bir görüntüsü, havası yok hakeza Lady Bird'te öyle, gençlik sorunları ve insanın o döneminin günümüz yorumu çok güzel bir şekilde anlatılmış ama bir türlü anlayamadığım filmin genel gidişatıyla uyuşturamadığım noktası "amerika-ırak" olayı ve "11 eylül" saldırısına sürekli atıf yapması kısımları ne alaka diyorum izlerken bu mu yani new york'a kızın gönderilmek istenmemesinin ana sebebi, saçma geldi
Shape of Water çok şaşırttı böylesine "fantastik" bir yapımın bu kadar çok dalda aday olması ilginç belki yakın zamanda örnekleri olabilir bilmiyorum tuhaf geldi ve bayağı da merak ettim filmi
Listelerde ki birçok filmi izlemedim izledikçe en azından en iyi film, oyuncu ve görüntü yönetmenliği dallarında nihayi listemi yaparım
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waynei 1 yıl
Blade Runner ses'de almali
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drjacob 1 yıl
Blade Runner 2049 güzel filmdi
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