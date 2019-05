2018 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok bilinen adıyla Oscarlar, bu yıl 90. kez sahiplerini bulacak. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS) üyelerinin oyları ile belirlenen adaylar, bugün düzenlenen etkinlik ile açıklandı.

Bu yıl Oscar Ödülleri'nde en çok adaylık kazanan film The Shape of Water oldu. Yönetmenliğini Guillermo Del Toro'nun üstlendiği The Shape of Water; aralarında en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi orijinal senaryo ve en iyi kadın oyuncu adaylıklarının da bulunduğu tam 13 dalda Oscar'a aday gösterildi.

90. Akademi Ödülleri adayları arasında dikkat çeken bir diğer film de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri oldu. Altın Küre ve Oyuncular Birliği Ödülleri'nde büyük ödüle layık görülen Three Billboards, Oscar ödüllerinde de aralarında en iyi filmin de bulunduğu 7 dalda aday gösterildi.

Bu yılki Oscar yarışında en iyi film ödülünün en büyük favorileri olarak gösterilen bu iki film dışında adaylıklara damga vuran bir diğer film de Dunkirk oldu. Dunkirk aralarında en iyi filmin de bulunduğu tam 8 dalda Oscar'a aday gösterilirken, başarılı yönetmen Christopher Nolan da en iyi yönetmen kategorisinde ilk Oscar adaylığını kazandı.

4 Mart'ta düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak 90. Akademi Ödülleri için yarışacak adayların tam listesi şu şekilde:

Octavia Spencer, The Shape of Water

En İyi Uyarlama Senaryo

Call Me by Your Name (James Ivory)

The Disaster Artist (Scott Neustadter & Michael H. Weber)

Logan

Molly's Game (Aaron Sorkin)

Mudbound (Dee Rees & Virgil Williams)



En İyi Orijinal Senaryo

The Big Sick (Emily V. Gordon & Kumail Nanjiani)

Get Out (Jordan Peele)

Lady Bird (Greta Gerwig)

The Shape of Water (Guillermo del Toro & Vanessa Taylor)

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Martin McDonagh)



En İyi Görüntü Yönetimi

Blade Runner 2049 (Roger Deakins)

Darkest Hour (Bruno Delbonnel)

Dunkirk (Hoyte van Hoytema)

Mudbound (Rachel Morrison)

The Shape of Water (Dan Laustsen)



En İyi Müzik

Dunkirk (Hans Zimmer)

Phantom Thread (Jonny Greenwood)

The Shape of Water (Alexandre Desplat)

Star Wars: The Last Jedi (John Williams)

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Carter Burwell)

En İyi Görsel Efekt

Blade Runner 2049

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Kong: Skull Island

Star Wars: The Last Jedi

War for the Planet of the Apes Blade Runner 2049Guardians of the Galaxy Vol. 2Kong: Skull IslandStar Wars: The Last JediWar for the Planet of the Apes



En İyi Kurgu

Baby Driver (Jonathan Amos & Paul Machliss)

Dunkirk (Lee Smith)

I, Tonya (Tatiana S. Riegel)

The Shape of Water (Sidney Wolinsky)

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Jon Gregory)



En İyi Makyaj

Darkest Hour

Victoria & Abdul

Wonder



En İyi Yapım Tasarımı

Beauty and the Beast

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

The Shape of Water



En İyi Kostüm Tasarımı

Beauty and the Beast (Jacqueline Durran)

Darkest Hour (Jacqueline Durran)

Phantom Thread (Mark Bridges)

The Shape of Water (Luis Sequeira)

Victoria & Abdul (Consolata Boyle)



En İyi Orijinal Şarkı

"Mighty River" (Mudbound)

"The Mystery of Love" (Call Me by Your Name)

"Remember Me" (Coco)

"Stand Up for Something" (Marshall)

"This Is Me" (The Greatest Showman)



En İyi Ses Kurgusu

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

En İyi Ses Miksajı

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi Baby DriverBlade Runner 2049DunkirkThe Shape of WaterStar Wars: The Last Jedi



En İyi Animasyon Film

The Boss Baby

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent



Yabancı Dilde En İyi Film

A Fantastic Woman

The Insult

Loveless

On Body and Soul

The Square



En İyi Belgesel





En İyi Kısa Belgesel

Edith+Eddie

Heaven Is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop



En İyi Kısa Film

DeKalb Elementary

The Eleven O’Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote/All of Us



En İyi Kısa Film (Animasyon)

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

