Spielberg'in yeni filmi The BFG'den yeni fragman

Schinler'in Listesi, Er Ryan'ı Kurtarmak ve E.T. gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Steven Spielberg, bir süredir uzak kaldığı fantastik filmlere The BFG ile geri dönüyor. Filmin kısa fragmanını geçtiğimiz aylarda yayınlayan Disney, bugün de filmin ilk uzun fragmanını sinemaseverler ile paylaştı.

Roald Dahl'un aynı adlı çocuk kitabından sinemaya uyarlanan film, BFG adlı bir dev ile arkadaşlık kuran küçük bir kızın hikayesini anlatıyor. Yetimhanede yaşayan küçük bir kız olan Sophie ve küçük çocukları yemeyi reddettiği için diğer devler tarafından dışlanan iyi huylu bir dev olan BFG, insanların dünyasına korku salan kötü devleri yakalamak için eşsiz bir maceraya atılırlar.

Devleri beyaz perdeye taşımak için hareket algılama teknolojisinden faydalanılan The BFG'de, filme adını veren iyi huylu deve, Casuslar Köprüsü ile Oscar ödülüne layık görülen Mark Rylance hayat verecek. Filmin başrollerinde Rylance'a Ruby Barnhill, Rebecca Hall, Bill Hader ve Jemaine Clement eşlik edecek. Film, ülkemizde 1 Temmuz 2016'da gösterime girecek.