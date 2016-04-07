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Spielberg'in yeni filmi The BFG'den yeni fragman

Usta yönetmen Steven Spielberg'in merakla beklenen yeni filmi The BFG'nin ilk uzun fragmanı yayınlandı. Film küçük bir kızla, iyi huylu bir devin renkli dostluğunu anlatıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,2b
1
12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Schinler'in Listesi, Er Ryan'ı Kurtarmak ve E.T. gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Steven Spielberg, bir süredir uzak kaldığı fantastik filmlere The BFG ile geri dönüyor. Filmin kısa fragmanını geçtiğimiz aylarda yayınlayan Disney, bugün de filmin ilk uzun fragmanını sinemaseverler ile paylaştı.
Roald Dahl'un aynı adlı çocuk kitabından sinemaya uyarlanan film, BFG adlı bir dev ile arkadaşlık kuran küçük bir kızın hikayesini anlatıyor. Yetimhanede yaşayan küçük bir kız olan Sophie ve küçük çocukları yemeyi reddettiği için diğer devler tarafından dışlanan iyi huylu bir dev olan BFG, insanların dünyasına korku salan kötü devleri yakalamak için eşsiz bir maceraya atılırlar.
Devleri beyaz perdeye taşımak için hareket algılama teknolojisinden faydalanılan The BFG'de, filme adını veren iyi huylu deve, Casuslar Köprüsü ile Oscar ödülüne layık görülen Mark Rylance hayat verecek. Filmin başrollerinde Rylance'a Ruby Barnhill, Rebecca Hall, Bill Hader ve Jemaine Clement eşlik edecek. Film, ülkemizde 1 Temmuz 2016'da gösterime girecek.

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neutumn 3 yıl
Spielberg, fantastik yapımları çeksin istemem, izleyeni var izlemeyeni.
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
Sıradan insanların başına gelen ilginç olaylar.Sıradan bir spielberg filmi.
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MegaWolt38 3 yıl
Mene
BFG diyince aklıma hep Doomdaki Quaketeki silah geliyor

Aynen, BFG10K adlı silah vardı onunla alakalı sandım ben de :D
Spielberg bizim Gulyabani den alıntı yapmış herhalde :)))
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bakar niye bakmasın 3 yıl
Konusu güzel olur umarım malum Bridge of Spies'dan sonra
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darkdiva 3 yıl
Başrolde bu sene Yardımcı oyuncu oscarını alan eleman varmış. Bridge of Spies'da sevmiştim bu elemanı.
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Mene 3 yıl
BFG diyince aklıma hep Doom'daki Quake'teki silah geliyor
1 Yanıt Yanıtla +3
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Mr. Jingles 3 yıl Mene
Mene

BFG diyince aklıma hep Doom'daki Quake'teki silah geliyor


Aynen Quake III Arena oynuyordum ufakken. Efsane silahtı.


O değil de filmin adı The BSG (anlayan anladı
) olsaydı ne makara olurdu.
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Tr@mmler 3 yıl
Bi an yeni DOOM yapımı falan sandım. Hayaller...
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sagy 3 yıl
Ne bu filim ler iyice çocuk filimine dönmeye başladı nerde o eski yapım lar eti, gelece dönüş, gibi zamanın efsanesi filimler gelmiyor artık :(
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Stand Alone 3 yıl
Malum ortamlara düşünce izleriz.
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SC0RPION 3 yıl
Adam film için yaratılmış.
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