Thor: Ragnarok gişedeki yolculuğuna hızlı başladı

Marvel'in sevilen kahramanlarından Thor, geçtiğimiz günlerde vizyona giren üçüncü bireysel filmi ile beyaz perdeye geri döndü. Bu yılın en merak edilen filmleri arasında yer alan Thor: Ragnarok tüm dünyada sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Geçtiğimiz hafta ABD dışında vizyona girdikten sonra bu cuma da ABD'de gösterime giren film, gördüğü bu yoğun ilgi sayesinde gişedeki yolculuğuna oldukça hızlı başladı.

Disney tarafından paylaşılan verilere göre Thor: Ragnarok, ABD'de vizyondaki ilk haftasında 121 milyon dolar gişe hasılatı elde etmeyi başardı. Yeni Thor filmi böylece vizyona girmeden önce öngörülen gişe performansının üstüne çıkmış oldu. Film vizyona girmeden önce analistler tarafından paylaşılan raporlarda filmin 100 - 120 milyon dolar aralığında bir rakam elde etmesi bekleniyordu.

Öte yandan filminden ABD dışındaki gişe performansı da oldukça etkileyici. ABD dışında şu ana kadar 306 milyon dolar gişe hasılatı elde eden Thor: Ragnarok'un dünya genelindeki toplam hasılatı şimdiden 427 milyon dolara ulaşmış durumda.

Yönetmenliğini What We Do in the Shadows ve Hunt for Wilderpeople gibi filmler ile adını duyuran Taika Waititi'nin üstlendiği Thor: Ragnarok, tarz olarak önceki Thor filmlerinden çok daha farklı bir film. Waititi'nin önceki filmlerinde olduğu gibi Ragnarok da mizah unsurlarıyla dolu.

http://deadline.com/2017/11/thor-ragnarok-a-bad-moms-christmas-huge-box-office-weekend-1202200942/