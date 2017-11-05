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Thor: Ragnarok gişedeki yolculuğuna hızlı başladı

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Thor: Ragnarok, gişedeki yolculuğuna oldukça hızlı başladı. Hem ABD'de hem de ABD dışında ilgiyle karşılanan film beklentilerin üzerine çıkmayı başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,5b
1
22
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel'in sevilen kahramanlarından Thor, geçtiğimiz günlerde vizyona giren üçüncü bireysel filmi ile beyaz perdeye geri döndü. Bu yılın en merak edilen filmleri arasında yer alan Thor: Ragnarok tüm dünyada sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Geçtiğimiz hafta ABD dışında vizyona girdikten sonra bu cuma da ABD'de gösterime giren film, gördüğü bu yoğun ilgi sayesinde gişedeki yolculuğuna oldukça hızlı başladı.
Disney tarafından paylaşılan verilere göre Thor: Ragnarok, ABD'de vizyondaki ilk haftasında 121 milyon dolar gişe hasılatı elde etmeyi başardı. Yeni Thor filmi böylece vizyona girmeden önce öngörülen gişe performansının üstüne çıkmış oldu. Film vizyona girmeden önce analistler tarafından paylaşılan raporlarda filmin 100 - 120 milyon dolar aralığında bir rakam elde etmesi bekleniyordu.
Öte yandan filminden ABD dışındaki gişe performansı da oldukça etkileyici. ABD dışında şu ana kadar 306 milyon dolar gişe hasılatı elde eden Thor: Ragnarok'un dünya genelindeki toplam hasılatı şimdiden 427 milyon dolara ulaşmış durumda. 
Yönetmenliğini What We Do in the Shadows ve Hunt for Wilderpeople gibi filmler ile adını duyuran Taika Waititi'nin üstlendiği Thor: Ragnarok, tarz olarak önceki Thor filmlerinden çok daha farklı bir film. Waititi'nin önceki filmlerinde olduğu gibi Ragnarok da mizah unsurlarıyla dolu.

http://deadline.com/2017/11/thor-ragnarok-a-bad-moms-christmas-huge-box-office-weekend-1202200942/ Yorum Yaz
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Glorfindel1907 2 yıl en beğenilen
Mizah nedir ya bu seride olacak şeymi arkadaş sırf bu yüzden gitmeyecek çok fazla kişi var bende dahil, Çocukların daha çok para kazandırdığını anladı marvel artık düzgün film yapmaz.
Mizah nedir ya bu seride olacak şeymi arkadaş sırf bu yüzden gitmeyecek çok fazla kişi var bende dahil, Çocukların daha çok para kazandırdığını anladı marvel a...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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mehmedaltair 2 yıl
Şu filme gülmedim çöp yazanlar falan gözümde tamamen artniyetli. 2 kere gittim ikisinde de filmin yarısında bütün salon güldük. Aksiyon var eğlence var görsellik var epiklik var hikaye var beyimiz warner bros'un çöp filmleri geri kaldı kimse beğenmedi diye illa çamur atacak
Şu filme gülmedim çöp yazanlar falan gözümde tamamen artniyetli. 2 kere gittim ikisinde de filmin yarısında bütün salon güldük. Aksiyon var eğlence var görsell...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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rosedaled3 2 yıl Glorfindel1907
tayfn1907
Mizah nedir ya bu seride olacak şeymi arkadaş sırf bu yüzden gitmeyecek çok fazla kişi var bende dahil, Çocukların daha çok para kazandırdığını anladı marvel artık düzgün film yapmaz.

Diğer filmlere oranlı mizah unsuru epey yükseltmiş.Filmin başarısı sadece izlenme ve gişe hasılatı ile değerlendirilirse olacağı bu.O yüzden adamlarda biraz haklı böyle yapmakla.
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tayfn1907Mizah nedir ya bu seride olacak şeymi arkadaş sırf bu yüzden gitmeyecek çok fazla kişi var bende dahil, Çocukların daha çok para kaz...
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mu5tafa 2 yıl
Çıldırın.. Siz çıkdırdıkça daha da zevk veriyor bu rakamlar..
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frostburn 2 yıl
Geçen sezon Thor istifa diyenler şimdi sözleşme uzatalım diyorlar ama bence derbi karnesi hala yetersiz.
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darcious 2 yıl
Yahu sektörde dolu , dizgin sinema filmi vardı sanki de bu filme gömmüşsünüz..Bence bu senenin en keyifli , izlenebilir ilk 3 filminden biridir..Özellikle imax hakkını vermiş..Gitmeyen varsa gitsin derim..Ama zevk meselesi , Blade runner gibi bir filme 8,5 puan verenlere tavsiye etmiyorum..Fikrim tamamen çöp bir film..
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ratch 2 yıl
Ben iyi vakit geçirdim
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aycibin 2 yıl
eğlenceli bir 2 saat geçirdi.1 damla kan göstermemek için kasmışlar.hulk'u konuşturmaları ve palyaçoya çevirmeleri saçma olmuş.filmden çıktıktan sonra muhabbetini yapacak bir tarafı yoktu.aksiyon temposu durmuyor.yalnız cate bu rolde bile ağırlığını koymuş.tam popcorn kıvamında laylaylom film
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mehmedaltair 2 yıl
Şu filme gülmedim çöp yazanlar falan gözümde tamamen artniyetli. 2 kere gittim ikisinde de filmin yarısında bütün salon güldük. Aksiyon var eğlence var görsellik var epiklik var hikaye var beyimiz warner bros'un çöp filmleri geri kaldı kimse beğenmedi diye illa çamur atacak
2 Yanıt Yanıtla +13
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ÖzdalDoğru 2 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
Şu filme gülmedim çöp yazanlar falan gözümde tamamen artniyetli. 2 kere gittim ikisinde de filmin yarısında bütün salon güldük. Aksiyon var eğlence var görsellik var epiklik var hikaye var beyimiz warner bros'un çöp filmleri geri kaldı kimse beğenmedi diye illa çamur atacak

Herkes art niyetli değil hocam. 30 senelik çizgi roman okuruyum ve en sevdiğim karakter Thor'dur. Koca Thor' un karizmasını çizdirecek derecede komedi dozu kullanılmış.
1 Yanıt Yanıtla +3
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canguler917 2 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
Şu filme gülmedim çöp yazanlar falan gözümde tamamen artniyetli. 2 kere gittim ikisinde de filmin yarısında bütün salon güldük. Aksiyon var eğlence var görsellik var epiklik var hikaye var beyimiz warner bros'un çöp filmleri geri kaldı kimse beğenmedi diye illa çamur atacak

senin gibi marvel fanboyları gözümde tamamen art niyetli. dc ile ciddiyet ve karanlık havanın tadını alan yetişkinlerin bu gibi marvel filmlerine gülmemesi pek doğal.
2 Yanıt Yanıtla +3
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ParacelciuS 2 yıl
İzlemeyen arkadaşlar yorumlara bakıp önyargılı olmasınlar. Çok beğendim, çok eğlendim. Mizah, filmin konusuyla tezat olsa da sonuçta amaç eğlenmekse bence bunu başarıyor. Filmi izleyip hiç gülmeyen arkadaş daha önce hiç gülmüş mü merak ettim :)
Ama olay tamamen mizah degil, aksiyon sahneleri, efektler şahane.
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BekirTemel 2 yıl
filme gittim, hiç gülmedim neredeyse lakin filmden çıkarken eleştireceğim bir nokta yoktu, gerekli dozda beğeniyi izleyiciye verdiler, çok detaya inersek mutlaka sıkıntılı durumlar mantık hataları buluruz buna gerek yok
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Spleace 2 yıl
İmdb deki yüksek puanlar, eleştirmenlerin verdiği yüksek puanlara rağmen hiç beğenmediğim bir film. Çizgi film kalitesinde olmuş...
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Glorfindel1907 2 yıl en beğenilen
Mizah nedir ya bu seride olacak şeymi arkadaş sırf bu yüzden gitmeyecek çok fazla kişi var bende dahil, Çocukların daha çok para kazandırdığını anladı marvel artık düzgün film yapmaz.
1 Yanıt Yanıtla +15
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rosedaled3 2 yıl Glorfindel1907
tayfn1907
Mizah nedir ya bu seride olacak şeymi arkadaş sırf bu yüzden gitmeyecek çok fazla kişi var bende dahil, Çocukların daha çok para kazandırdığını anladı marvel artık düzgün film yapmaz.

Diğer filmlere oranlı mizah unsuru epey yükseltmiş.Filmin başarısı sadece izlenme ve gişe hasılatı ile değerlendirilirse olacağı bu.O yüzden adamlarda biraz haklı böyle yapmakla.
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1 Yanıt Yanıtla +6
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