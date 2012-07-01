Splashtop, Retina ekran desteği ile güncellendi

İnternet üzerinden PC veya Mac bilgisayarınıza uzaktan erişerek yönetebilmenizi sağlayan Splashtop uygulaması, 7 milyonu geçen abonesi ile tüm zamanların en iyi 25 ücretli iPad uygulaması arasında yer alıyor. Firma, Splashtop 2 ile popüler uygulamasını güncelledi.





Splashtop 2, Retina ekran desteği kazanarak, aktardığınız masaüstü görünümünün daha kaliteli olmasını sağlıyor. Kullanıcı girişi sistemini de değiştiren Splashtop, IP adresi, Google hesabı gibi bilgilere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak tüm cihazlardan tek bir Splashtop 2 şifresi ile erişim sağlayabilme imkanını sunuyor.





Uygulamanın kullanıcı arayüzü daha kullanışlı hale gelmiş. Supercharge ücretli seçeneği ile video akışlarını 30fps hızında gerçekleştirebiliyorsunuz. Uygulama şu an 2$ karşılığında satışta ve heryerden erişim paketi için aylık 1$, yıllık 10$ şeklinde ücretlendirme bulunuyor.





Uygulama sadece iPad için kullanımda ancak iPhone, iPod touch ve Android cihazları için de yakında satışa sunulacak.









http://itunes.apple.com/app/id382509315