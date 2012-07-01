Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Splashtop, Retina ekran desteği ile güncellendi

6 yıl
1,2b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İnternet üzerinden PC veya Mac bilgisayarınıza uzaktan erişerek yönetebilmenizi sağlayan Splashtop uygulaması, 7 milyonu geçen abonesi ile tüm zamanların en iyi 25 ücretli iPad uygulaması arasında yer alıyor. Firma, Splashtop 2 ile popüler uygulamasını güncelledi.

Splashtop 2, Retina ekran desteği kazanarak, aktardığınız masaüstü görünümünün daha kaliteli olmasını sağlıyor. Kullanıcı girişi sistemini de değiştiren Splashtop, IP adresi, Google hesabı gibi bilgilere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak tüm cihazlardan tek bir Splashtop 2 şifresi ile erişim sağlayabilme imkanını sunuyor. 

Uygulamanın kullanıcı arayüzü daha kullanışlı hale gelmiş. Supercharge ücretli seçeneği ile video akışlarını 30fps hızında gerçekleştirebiliyorsunuz. Uygulama şu an 2$ karşılığında satışta ve heryerden erişim paketi için aylık 1$, yıllık 10$ şeklinde ücretlendirme bulunuyor.

Uygulama sadece iPad için kullanımda ancak iPhone, iPod touch ve Android cihazları için de yakında satışa sunulacak. 


http://itunes.apple.com/app/id382509315

http://www.splashtop.com/splashtop2?utm_source=PR&utm_medium=PRWeb&utm_campaign=SP2.20120627 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Haftanın Menüsü: DH'de bu hafta ne var? video inceleme 6 yıl 1e1 : Creative Kablosuz Ses Sitemleri D80-D100-D200 Bluetooth Hoparlör, WP-250 kulaklık ve Zen MP3 Çalar video inceleme 6 yıl Uygulama Haber 11.Bölüm "Autumn Dynasty, Asphalt 7, Euro Soccer ve 13 konu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim