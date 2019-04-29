Spotify 100 milyon ücretli aboneye ulaştı

Dünya çapıında artık her ay Spotify’a para ödeyen 100 milyon Premium kullanıcısı mevcut. Firma tarafından yayınlanan açıklamaya göre bu mil taşına ulaşan firma, ücretli abone sayısını geçen yıla kıyasla yüzde 32 arttırdı. Ücretsiz, reklamlı bir hizmet de sunan Spotify’ın bunları da içine dahil ettiğimizde aylık 217 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Küresel ölçekte Apple Music ile rekabetinde çok çok önde olan Spotify, en yakın rakibini ikiye katlamış durumda. Dünyada durum böyle olsa da ABD’de son verilere göre Apple Music, 28 milyon abone ile Spotify’ın 26 milyon abone sayısının önünde.

Bu çeyreğin sonunda Spotify tarafından aktarılana göre beklentiler 222 ile 228 milyon kullanıcıya ulaşılacağı yönünde. Bu kullanıcılardan 107 ile 110 milyon arasındaki bir parçası Premium abonelik sahibi olacak. Firmanın açıklamasına göre ayrıca sesli asistanlara sahip hoparlörler büyümedeki büyük faktörlerden birisi. Spotify tarafından geçenlerde yürütülen bir kampanyada Kanada’daki Premium aboneleri ücretsiz Google Home Mini hoparlör sahibi oluyordu.

Bu büyümeye rağmen ekonomik verilerine göre hala para kaybeden Spotify, Ocak-Mart arasında 158,3 milyon dolarlık zarar açıkladı. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu zarar 188,5 milyon dolar seviyesindeydi.

https://newsroom.spotify.com/2019-04-29/spotify-reports-first-quarter-2019-earnings/