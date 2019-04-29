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Spotify 100 milyon ücretli aboneye ulaştı

Spotify tarafından firmanın Ocak-Mart arası ekonomik verileri halkla paylaşıldı. Bu verilere göre firma dünya çapında 100 milyondan fazla aylık ödeme yapan aboneye sahip.
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Diğer Yazılım
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Dünya çapıında artık her ay Spotify’a para ödeyen 100 milyon Premium kullanıcısı mevcut. Firma tarafından yayınlanan açıklamaya göre bu mil taşına ulaşan firma, ücretli abone sayısını geçen yıla kıyasla yüzde 32 arttırdı. Ücretsiz, reklamlı bir hizmet de sunan Spotify’ın bunları da içine dahil ettiğimizde aylık 217 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. 
Küresel ölçekte Apple Music ile rekabetinde çok çok önde olan Spotify, en yakın rakibini ikiye katlamış durumda. Dünyada durum böyle olsa da ABD’de son verilere göre Apple Music, 28 milyon abone ile Spotify’ın 26 milyon abone sayısının önünde.
Bu çeyreğin sonunda Spotify tarafından aktarılana göre beklentiler 222 ile 228 milyon kullanıcıya ulaşılacağı yönünde. Bu kullanıcılardan 107 ile 110 milyon arasındaki bir parçası Premium abonelik sahibi olacak. Firmanın açıklamasına göre ayrıca sesli asistanlara sahip hoparlörler büyümedeki büyük faktörlerden birisi. Spotify tarafından geçenlerde yürütülen bir kampanyada Kanada’daki Premium aboneleri ücretsiz Google Home Mini hoparlör sahibi oluyordu.
Bu büyümeye rağmen ekonomik verilerine göre hala para kaybeden Spotify, Ocak-Mart arasında 158,3 milyon dolarlık zarar açıkladı. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu zarar 188,5 milyon dolar seviyesindeydi.

https://newsroom.spotify.com/2019-04-29/spotify-reports-first-quarter-2019-earnings/ Yorum Yaz
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Rachsuchtig 3 hf.
Kimse laga luga yapmasın gayet güzel bir hizmet. Ucuz, indirme seçeneği, birçok cihazda erişilebilirlik. Ayrıca dinlediğimiz sanatçılara da haklarını vermiş oluyoruz.
Kimse laga luga yapmasın gayet güzel bir hizmet. Ucuz, indirme seçeneği, birçok cihazda erişilebilirlik. Ayrıca dinlediğimiz sanatçılara da haklarını vermiş olu...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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AÇILIN-BEN-MÜHENDİSİM 3 hf. Banzai!
aile+enpara ile ayda 2tl cik. bir çikolata parası. 2tl verip en yüksek kalite ve çevrimdışı dinleme var.
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Qantas 3 hf.
Eskiden insanların bir müzik kültürü,zevki vardı.
Şimdi spoti sayesinde herkes aynı standartta, aynı şeyi dinliyor.
Bence insanı körelten zararlı bir uygulama.
Eskiden insanların bir müzik kültürü,zevki vardı.Şimdi spoti sayesinde herkes aynı standartta, aynı şeyi dinliyor.Bence insanı körelten zararlı bir uy...
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Concordato 2 hf.
Vay be küçücük bir yazılım ayda kaç milyar milyon kazanıyor, muazzam bir olay :D
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Tosun911 2 hf.
Kolay kolay uygulamaya para vermem ama spotify her kuruşa değer mükemmel bir uygulama
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MonitörKertenkelesi 2 hf.
Sanatçılar için bir kazanç kapısı olması dolayısı ile bu tür uygulamaların çoğalmasından yanayım. Zira ne plak, kaset ne de CD çalar kalmadı bunları alan da yok artık, dijital oldu her şey, mecburen ya korsan ya da bu tür müzik platformlarından temiz ve kaliteli olarak müziğe ulaşmak ve sanatçıyı beslemek lazım.
Youtube da parça dinlettiriyor ama bir video dosyası ile parça dinlemek olsa olsa kotadının ırzına geçecek bir durum. Umarım ileride sadece müziğin kendi datası kadarını indirerek dinlenmesine ayrıca dinlenen kısmı hafızada tutup tekrar tekrar kotadan yenmemesine bir çözüm oluşturulur. Sonuçta seyredilme başına para alıyor ve reklam veriyorsun kota yedirmenin youtube'a parasal bir katkısı yok ama kullanıcıya parasal bir kaybı var.
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VirgilSollozzo 3 hf.
Apple Music ve Spotify Premium ikisini ayni anda kullanan birisi olarak Spotify Apple Music’in cok cok ilerisinde.
Kisisellestirilmis playlistler, kullanici arayuzu, sosyal ag destegi vs. filan Apple Music ile kiyaslanamaz bile. Apple Music ise Apple TV ve Apple Watch ile kullanirken cok faydali. Ozellikle disarida kosuya filan cikacagim zaman sadece saat ve kulakligimla telefona ihtiyac duymadan muzik dinleyebiliyorum.
İkisinin de yeri ayri yani. Ha ikisi arasinda bir secim yapmam gerekirse kesinlikle Spotify derim.
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Alisinasyon 3 hf.
Uzun zamandır kullandığım hakkını veren bir hizmet. Çok mennunum.
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AppleFans 3 hf.
Apple Music de kullandım Spotify da.
Apple Music der geçerim...
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fluox 3 hf. AppleFans

Mesaj nick uyumu
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tanerss 3 hf.
Ölürüm yine Apple Music'e para kaptırmam.
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0MG90 3 hf.
Öğrenci olarak 7 lira, Enpara ile yüzde 50 indirimli olarak 3,5 lira ödüyorum, Vodafone Red abonesi olarak kotamdan internet düşmüyor sınırsız dinliyorum. Daha ne olsun.
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Sharparrow 3 hf.
Sen zaten parayı vodafona ödüyormuşsun :)))
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Banzai! 3 hf.
premium almanın ne gereği var anlamıyorum. eskiden her şarkıdan sonra reklam çıkıyordu. şimdi 10-15 şarkıda bir çıkıyor. ses kalitesi biraz fazla olsa ne olur olmasa ne olur?
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AÇILIN-BEN-MÜHENDİSİM 3 hf. Banzai!
aile+enpara ile ayda 2tl cik. bir çikolata parası. 2tl verip en yüksek kalite ve çevrimdışı dinleme var.
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Mithrandir. 3 hf. Banzai!
Şarkıları indiremiyorsun. İstediğin şarkıyı calamiyorsun. Şarkıyı ileri geri saramiyorsun
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zaferq 3 hf.
4 yıldır kesintisiz aboneyim kendisine
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