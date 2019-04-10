Spotify Premium aboneleri Kanada’da bedava Google Home Mini akıllı hoparlör sahibi oluyor

Teknoloji Editörü
Spotify bildiğiniz üzere bir ücretsiz ve reklam içeren, bir de aylık düzenli ödeme yaptığınız ve reklamsız pakete sahip. Ülkemizde bireysel fiyatı 14 TL, öğrenci paketi 7 TL olan Spotify Premium, ABD’de 10 dolardan sunuluyor. Bu duruma bakarak Spotify iyi ki dolar kurunu çevirip fiyatlandırma yapmamış diyoruz.
ABD’de sunulan Premium aboneliğinin yanında Hulu aboneliğini ücretsiz veren Spotify, Kanada için çok daha çılgın bir uygulamaya imza attı. Resmi fiyatı 49 dolar olan akıllı hoparlör Google Home Mini, Kanada’daki Spotify Premium abonelerine ücretsiz olarak veriliyor. Kampanya 9 Mayıs’a ya da stoklar bitene kadar yeni ve eski tüm Premium aboneleri için geçerli.gerisinde kalan Spotify, dünya çapında büyük bir kullanıcı kitlesine sahip. Geçen yılın sonunda açıklanan verilere göre 207 milyon kullanıcısı olan Spotify, bunların 96 milyonundan aylık ödeme alıyor. İsveçli müzik dağıtım şirketi ücretsiz sürüm kullanıcılarını farklı kampanyalarla uzun zamandır abonelik sistemine geçirmeye çalışıyor.
https://www.spotify.com/ca-en/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle