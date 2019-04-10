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Spotify Premium aboneleri Kanada’da bedava Google Home Mini akıllı hoparlör sahibi oluyor

Sahip olduğu toplam 207 milyon kullanıcısının 97 milyonunda aylık ödeme alan Spotify, bu sayıyı arttırmak için durmadan farklı kampanyalar başlatıyor. Sonuncu ise bir hayli çılgın.
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Diğer Yazılım
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Spotify bildiğiniz üzere bir ücretsiz ve reklam içeren, bir de aylık düzenli ödeme yaptığınız ve reklamsız pakete sahip. Ülkemizde bireysel fiyatı 14 TL, öğrenci paketi 7 TL olan Spotify Premium, ABD’de 10 dolardan sunuluyor. Bu duruma bakarak Spotify iyi ki dolar kurunu çevirip fiyatlandırma yapmamış diyoruz.
ABD’de sunulan Premium aboneliğinin yanında Hulu aboneliğini ücretsiz veren Spotify, Kanada için çok daha çılgın bir uygulamaya imza attı. Resmi fiyatı 49 dolar olan akıllı hoparlör Google Home Mini, Kanada’daki Spotify Premium abonelerine ücretsiz olarak veriliyor. Kampanya 9 Mayıs’a ya da stoklar bitene kadar yeni ve eski tüm Premium aboneleri için geçerli.
ABD’de Apple Music’in gerisinde kalan Spotify, dünya çapında büyük bir kullanıcı kitlesine sahip. Geçen yılın sonunda açıklanan verilere göre 207 milyon kullanıcısı olan Spotify, bunların 96 milyonundan aylık ödeme alıyor. İsveçli müzik dağıtım şirketi ücretsiz sürüm kullanıcılarını farklı kampanyalarla uzun zamandır abonelik sistemine geçirmeye çalışıyor.

https://www.spotify.com/ca-en/ Yorum Yaz
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matador_mirkhan 1 ay en beğenilen Feyzuli
Bize dolar kurunu direk yansıtmamaları zaten bir hediyedir...
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AirSupport 1 ay
Türkiye’ye de özel böyle içerikler hediyeler bekliyoruz diyeceğim ama USD kurunu yansıtmadan Premium sağladıkları için şükrediyoruz
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The.Mafia 1 ay
Bizede hediye versinler güzel uygulama
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deoks 1 ay
7 liraya Vodafone pass ile birlikte sınırsız müzik her zaman elimin altında. Daha ne olsun
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napolyon94 1 ay
14 liraya iyi bir hizmet aliyoruz. Bize her ay hediye gibi.
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AirSupport 1 ay
Türkiye’ye de özel böyle içerikler hediyeler bekliyoruz diyeceğim ama USD kurunu yansıtmadan Premium sağladıkları için şükrediyoruz
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