Spotify Premium aboneleri Kanada’da bedava Google Home Mini akıllı hoparlör sahibi oluyor

Spotify bildiğiniz üzere bir ücretsiz ve reklam içeren, bir de aylık düzenli ödeme yaptığınız ve reklamsız pakete sahip. Ülkemizde bireysel fiyatı 14 TL, öğrenci paketi 7 TL olan Spotify Premium, ABD’de 10 dolardan sunuluyor. Bu duruma bakarak Spotify iyi ki dolar kurunu çevirip fiyatlandırma yapmamış diyoruz.

Hulu aboneliğini 49 dolar olan akıllı hoparlör Google Home Mini, Kanada’daki Spotify Premium abonelerine ücretsiz olarak veriliyor. Kampanya 9 Mayıs’a ya da stoklar bitene kadar yeni ve eski tüm Premium aboneleri için geçerli. ABD’de sunulan Premium aboneliğinin yanındaaboneliğini ücretsiz veren Spotify, Kanada için çok daha çılgın bir uygulamaya imza attı. Resmi fiyatıolan akıllı hoparlör, Kanada’daki Spotify Premium abonelerine ücretsiz olarak veriliyor. Kampanya 9 Mayıs’a ya da stoklar bitene kadar yeni ve eski tüm Premium aboneleri için geçerli.

https://www.spotify.com/ca-en/

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