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Spotify 2014 raporunu yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Spotify 2014 raporunu yayınladı
Popüler çevrim içi müzik dinleme uygulaması Spotify 2014 yılına ilişkin raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre mobil kullanıcıların servise toplam erişim oranı %52. Mobil olarak uygulamaya erişen kullanıcıların %42'si akıllı telefonlarını, kalan %10'u ise tabletlerini kullanıyor. Diğer taraftan %45'lik kısım bilgisayarına yüklediği Spotify programı ile müzik dinlerken kalan %3'lük bir kısım ise web tarayıcısı üzerinden platforma erişim sağlıyor.

Raporda aylık 50 milyon aktif kullanıcısı olduğunu açıklayan şirket kullanıcıların 12 milyonunun ücretli üyelik sahibi olduğunu belirtti. Birçok platformda hizmet veren uygulama raporunda günlük ortalama çevrim içi müzik dinleme süresinin 150 dakika olduğu bilgisine de yer verdi. Ayrıca ABD'de uygulama üzerinden müzik indirme oranı geçen yıla göre %12 azalırken çevrim içi müzik dinleme oranının %54 arttığına vurgu yapıldı.

Platform üzerinde ciddi zaman geçirilmesi gelecek dönemlerde diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi Spotify'da da şirket profilleri oluşturulmasına sebep olabilir. Şirketler oluşturdukları oynatma listelerini takip eden kullanıcılarla paylaşarak yeni bir iletişim yolu yaratabilir.
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Stickand 4 yıl
pcde spotify mobil deezer
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doctor_bey 4 yıl
Diğer arkadaşlara katılıyorum, ses kalitesinde doping yapmalılar; yoksa bende premıum kullandım ve memnun kaldım ama dediğim gibi ses daha iyi olmalı
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theoneking 4 yıl Okisht
Okisht



 

 

Popüler çevrim içi müzik dinleme uygulaması Spotify 2014 yılına ilişkin raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre mobil kullanıcıların servise toplam erişim oranı %52. Mobil olarak uygulamaya erişen kullanıcıların %42'si akıllı telefonlarını, kalan %10'u ise tabletlerini kullanıyor. Diğer taraftan %45'lik kısım bilgisayarına yüklediği Spotify programı ile müzik dinlerken kalan %3'lük bir kısım ise web tarayıcısı üzerinden platforma erişim sağlıyor.

Raporda aylık 50 milyon aktif kullanıcısı olduğunu açıklayan şirket kullanıcıların 12 milyonunun ücretli üyelik sahibi olduğunu belirtti. Birçok platformda hizmet veren uygulama raporunda günlük ortalama çevrim içi müzik dinleme süresinin 150 dakika olduğu bilgisine de yer verdi. Ayrıca ABD'de uygulama üzerinden müzik indirme oranı geçen yıla göre %12 azalırken çevrim içi müzik dinleme oranının %54 arttığına vurgu yapıldı.
Platform üzerinde ciddi zaman geçirilmesi gelecek dönemlerde diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi Spotify'da da şirket profilleri oluşturulmasına sebep olabilir. Şirketler oluşturdukları oynatma listelerini takip eden kullanıcılarla paylaşarak yeni bir iletişim yolu yaratabilir.

Yabanci butun sarkilara erisilebiliyor fakat turkce sarkilarda aynisi pek mumkun degil
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Citizen'in Pengueni 4 yıl
Flac kayıttan sonra Spotify çok kalitesiz geliyor. Üstelik EQ da yok. Genelde yeni çıkan şarkıları veya belli bir muzik türünün hitlerine bakmak için kullanıyorum.
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Armadon 4 yıl
Türkçe şarkıları arttırsa çok iyi olur
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mab4ever 4 yıl
deezerin yabancı müzik arşivi hangi açıdan daha iyiymiş anlamadım post rock diye bir kategorileri yok bulan varsa bi göstersin
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mab4ever 4 yıl
bazıları müzik kalitesini kulaklarının patlaması olarak değerlendirdiğinden bilmeyenler için yanlış anlaşılmalara yol açabilir ayrıca telefondan girdiğinizde önceden yüklenen eq üzerinden ayarlamalar yapabiliyorsunuz kulaklarını patlatmak isteyenlere duyrulur
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DarkHellKnightX 4 yıl
Bir de Spotify ın Windows 8 de uygulaması olsa daha iyi olacak. Masaüstünde Deezer in Win8 uygulamasını kullanıyorum ve bence gayet başarılı.
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destroy00 4 yıl DarkHellKnightX
DarkHellKnightX

Bir de Spotify ın Windows 8 de uygulaması olsa daha iyi olacak. Masaüstünde Deezer in Win8 uygulamasını kullanıyorum ve bence gayet başarılı.

Var zaten hocam
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giray94 4 yıl
birde kaliteli olsa keşki
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HydroAcidX 4 yıl giray94
giray94
birde kaliteli olsa keşki

Ayarlardan kaliteyi seçebiliyorsunuz.
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FERFEROS 4 yıl
Son yaptıkları kampanyadan sonra ben de Premium üyesi oldum. Bazı eksikleri olsa da fiyatını hakediyor.
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