Spotify 2014 raporunu yayınladı

Popüler çevrim içi müzik dinleme uygulaması Spotify 2014 yılına ilişkin raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre mobil kullanıcıların servise toplam erişim oranı %52. Mobil olarak uygulamaya erişen kullanıcıların %42'si akıllı telefonlarını, kalan %10'u ise tabletlerini kullanıyor. Diğer taraftan %45'lik kısım bilgisayarına yüklediği Spotify programı ile müzik dinlerken kalan %3'lük bir kısım ise web tarayıcısı üzerinden platforma erişim sağlıyor.

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Raporda aylık 50 milyon aktif kullanıcısı olduğunu açıklayan şirket kullanıcıların 12 milyonunun ücretli üyelik sahibi olduğunu belirtti. Birçok platformda hizmet veren uygulama raporunda günlük ortalama çevrim içi müzik dinleme süresinin 150 dakika olduğu bilgisine de yer verdi. Ayrıca ABD'de uygulama üzerinden müzik indirme oranı geçen yıla göre %12 azalırken çevrim içi müzik dinleme oranının %54 arttığına vurgu yapıldı.Platform üzerinde ciddi zaman geçirilmesi gelecek dönemlerde diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi Spotify'da da şirket profilleri oluşturulmasına sebep olabilir. Şirketler oluşturdukları oynatma listelerini takip eden kullanıcılarla paylaşarak yeni bir iletişim yolu yaratabilir.