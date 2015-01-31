Spotify 500 milyon dolarlık bir yatırım alacak

Geçtiğimiz günlerde Playstation ve Shazam ortaklığa giden Spotify yeni bir yatırımcı ile büyümeye devam etmek istiyor. Wall Street Journal'de yayınlanan habere göre kendisine yatırımcı araması için Goldman Sachs ile anlaşan şirket 500 Milyon dolarlık bir yatırım almanın peşinde.

Spotify'a bugün geldiği noktada 7 Milyar dolarlık bir değer biçildiği konuşuluyor. Hala açılmak istediği bilinen şirketin bu hamleyi bir an önce tamamlamak için yatırım aradığı düşünülüyor. Bugüne kadar toplam 538 Milyon dolarlık yatırım alan şirkete en büyük yatırım 2013 yılında 250 Milyon dolar ile yapılmıştı.60 Milyon aktif kullanıcıya ulaşan platformda kullanıcıların çeyreği servisi ücret ödeyerek kullanıyor. iTunes ve Google Play Music gibi dev şirketlerin servislerine karşı yükselmeye çalışan şirketin son dönemlerde yaptığı bir çok ortaklık ile kullanıcı sayısını arttıracağı düşünülüyor.