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Spotify 500 milyon dolarlık bir yatırım alacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Spotify 500 milyon dolarlık bir yatırım alacak
Geçtiğimiz günlerde Playstation ve Shazam ortaklığa giden Spotify yeni bir yatırımcı ile büyümeye devam etmek istiyor. Wall Street Journal'de yayınlanan habere göre kendisine yatırımcı araması için Goldman Sachs ile anlaşan şirket 500 Milyon dolarlık bir yatırım almanın peşinde. 

Spotify'a bugün geldiği noktada 7 Milyar dolarlık bir değer biçildiği konuşuluyor. Hala açılmak istediği bilinen şirketin bu hamleyi bir an önce tamamlamak için yatırım aradığı düşünülüyor. Bugüne kadar toplam 538 Milyon dolarlık yatırım alan şirkete en büyük yatırım 2013 yılında 250 Milyon dolar ile yapılmıştı.

60 Milyon aktif kullanıcıya ulaşan platformda kullanıcıların çeyreği servisi ücret ödeyerek kullanıyor. iTunes ve Google Play Music gibi dev şirketlerin servislerine karşı yükselmeye çalışan şirketin son dönemlerde yaptığı bir çok ortaklık ile kullanıcı sayısını arttıracağı düşünülüyor.





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enevre 4 yıl
Bir şey soracam deneme sürümü var 30 günlük onu alıp iptal ettirsem kart işlemlerini 30 günlük deneme süresi yine devam eder değil mi?
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serkan78689 4 yıl enevre
enevre
Bir şey soracam deneme sürümü var 30 günlük onu alıp iptal ettirsem kart işlemlerini 30 günlük deneme süresi yine devam eder değil mi?

Evet devam eder sitelerinde bunu belirtmişler
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doctor_bey 4 yıl
Hizmetleri güzel, büyümeyi hak ediyor ancak hala çoğu kişinin şikayetçi olduğu şeyden bende muzdaribim, Türkçe arşiv bencede az :(
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fuckulteli 4 yıl
Yakında paralı üyelik almayı düşünüyorum ama Deezer'dan. Hiçbirinde yeterli Türkçe içerik olmamasına karşın Deezer'da yinede daha fazla.
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Adittorie 4 yıl
Fiyatları ülkelere özel olarak belirlemeleri zaten kullanıcı memnuniyetine ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. Verilen 10 tl son kuruşuna kadar değer .
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