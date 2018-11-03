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Spotify Apple Watch uygulaması testlere başladı

Uzun süredir beklenen Spotify Apple Watch uygulaması nihayet testlere başladı. Kullanıcılar artık Spotty gibi üçüncü taraf uygulamalara bağlı olmak zorunda kalmayacak.
6 ay
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3
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android tarafında daha fonksiyonel Wear OS uygulamasını kullanıma sunmaya hazırlanan çevrim içi müzik devi Spotify, iOS tarafını da boş geçmiyor. Apple Watch uygulaması test sürecine başladı.

Spotify Apple Watch uygulaması neler sunuyor?

Kullanıcılar tarafından uzun süredir beklenen Spotify Apple Watch uygulaması aynı zamanda Apple Music uygulamasına da rakip oluyor. Hali hazırda çevrim içi müzik sektöründe kıyasıya rekabet eden ikili artık Apple Watch üzerinde de mücadele edecek.

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Spotify beta uygulaması Apple TestFlight hizmeti üzerinden denemeye sunuldu. Beta sürümünde müzik oynatıcı kontrolleri, son dinlenen şarkılar listesi, karıştırma seçeneği ve ses giriş seçimi şeklinde özellikler yer alıyor.

Kullanıcılar Apple Watch üzerinde Spotify listelerini dinleyebilecekler ancak çevrim dışı oynatma seçeneği mevcut değil. Bu seçenek sadece Apple Music hizmetine özgü kalacak gibi görünüyor.

Beta uygulaması uzun süredir geliştirme aşamasında olduğu için Apple Watch 4 modeline uyumlu olmadığı belirtiliyor. Zamanla bu eksiklikler de giderilecektir.

 

https://venturebeat.com/2018/11/02/spotify-debuts-apple-watch-app-beta-challenging-top-streaming-rival-on-home-turf/ Yorum Yaz
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MehmetF4tih 6 ay
Gereksiz zaten mobil'de var watch'da kim kullansın ki kolda telefonundan hallediyor zaten müzik işlerini
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Ekrem71.5 6 ay
15-20 dk müzik dinletse yeter
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Y-ZiyA 6 ay
Eskiden 18 saate kadar pil ömrü vardı. Baktık kullanıcılarımız sadece günde 2 defa şarj etmek zorunda kalıyor, zorumuza gitti.
Apple olarak kullanıcılarımızı yormayı ve bu şekilde onları daha sağlıklı hale getirmeyi hedeflediğimiz için bataryanın daha da az gitmesini, günde 3 şarj mesela, sağlayacak yöntemler üzerinde çalışıyoruz.
Yakında always on, yani saatinizin sürekli şarjda kalmasını gerektirecek hale getirmeyi planlıyoruz!
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