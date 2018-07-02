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Spotify Lite versiyonu indirmeye sunuldu

Spotify uygulamasını daha tasarruflu bir şekilde kullanmak isteyenler için Lite versiyonu geliyor. Spotify Lite pek çok önemli özelliği kırparak 15MB boyutlarına inmiş durumda.
10 ay
3,6b
1
14
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde büyük platformların düşük donanımlı Android telefonlara göre Lite versiyonlarına ağırlık verdiklerini görüyoruz. Facebook, Instagram, Twitter derken Spotify da kırpılmış bir versiyon hazırladı.

Spotify Lite özellikleri

Spotify Lite hali hazırda Google Play mağazasında yayında ancak henüz tüm modeller için bir uyumluluk söz konusu değil. Bu bakımdan şimdilik harici kaynaklarda bulunabiliyor.

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Yaklaşık 15MB boyutunda olan uygulama orijinal 100MB boyutun çok altında ancak bir o kadar da özelliklerinden kırpılmış. Örneğin sadece oluşturduğunuz listeler oynatılabiliyor ve tek başına parça seçilemiyor. Ayrıca liste içerisindeki parçalar da oynatılamıyor.

Diğer taraftan çevrimdışı oynatma, yüksek kalite müzikler, Spotify Connect harici aktarım özelliği yine uygulamada yer almıyor. Bu özellikler Premium kullanıcılarda da yok. Yani hem veri tasarrufu hem de özellik tasarrufu yapılmış. Bakalım Spotify kullanıcıları için bu boyutlar fedakârlık yapmaya değecek mi?



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jimhendrix 10 ay en beğenilen snomask
snomask
Yakında store'lar çöplük olacak. her uygulamanın 2-3 versiyonunu görücez bu gidişle. uygulamaların lite versiyonunu ayrı yapana kadar, aynı uygulama içerisinden bir seçenekle lite versiyona geçmek zor mu yani?

Play störe hep çöptü çöp kalacak.
snomaskYakında store'lar çöplük olacak. her uygulamanın 2-3 versiyonunu görücez bu gidişle. uygulamaların lite versiyonunu ayrı yapana kadar, ...
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silver0021 10 ay
Full versiyonuda o kadar ağır ve zor çalışmıyor.
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crazywinner3 10 ay
Hemen donanımhaber dehaları atlamış aynı uygulama içinde lite seçeneği olsunmuş :d 50 mb indirdikten sonra ben napayım lite versiyonu ?
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elektrontan 10 ay
Daha lite versiyonu yayınlanmadığına göre geliştirirler daha.
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zildjiann 10 ay
Adam gibi bi EQ koyamadilar. Poweramp'dan örnek alın biraz..
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ergenius 10 ay
Kalite düşüyor mu?
Bir de alakasız olacak ama uygulamayı silip tekrar yüklersem takip ettiğim her şeyi bulabilir miyim ?
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hareketliperde 10 ay
lite çıkmış diye sevindim. ama lite versiyonu da mübarek ücretsiz versiyondan beter çıktı
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snomask 10 ay
Yakında store'lar çöplük olacak. her uygulamanın 2-3 versiyonunu görücez bu gidişle. uygulamaların lite versiyonunu ayrı yapana kadar, aynı uygulama içerisinden bir seçenekle lite versiyona geçmek zor mu yani?
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AMD En Eyisi Moruq 10 ay snomask
Lite kullanacak adam enayi mi full versiyonu indirsin sırf lite kullanmak için
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jimhendrix 10 ay snomask
snomask
Yakında store'lar çöplük olacak. her uygulamanın 2-3 versiyonunu görücez bu gidişle. uygulamaların lite versiyonunu ayrı yapana kadar, aynı uygulama içerisinden bir seçenekle lite versiyona geçmek zor mu yani?

Play störe hep çöptü çöp kalacak.
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Fx_57,5 10 ay
ilk önce ödeme yöntemlerini genişletsinler.parasını verip kullanamıyoruz
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