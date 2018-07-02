Spotify Lite versiyonu indirmeye sunuldu

Son dönemde büyük platformların düşük donanımlı Android telefonlara göre Lite versiyonlarına ağırlık verdiklerini görüyoruz. Facebook, Instagram, Twitter derken Spotify da kırpılmış bir versiyon hazırladı.

Spotify Lite özellikleri

Spotify Lite hali hazırda Google Play mağazasında yayında ancak henüz tüm modeller için bir uyumluluk söz konusu değil. Bu bakımdan şimdilik harici kaynaklarda bulunabiliyor.

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Yaklaşık 15MB boyutunda olan uygulama orijinal 100MB boyutun çok altında ancak bir o kadar da özelliklerinden kırpılmış. Örneğin sadece oluşturduğunuz listeler oynatılabiliyor ve tek başına parça seçilemiyor. Ayrıca liste içerisindeki parçalar da oynatılamıyor.

Diğer taraftan çevrimdışı oynatma, yüksek kalite müzikler, Spotify Connect harici aktarım özelliği yine uygulamada yer almıyor. Bu özellikler Premium kullanıcılarda da yok. Yani hem veri tasarrufu hem de özellik tasarrufu yapılmış. Bakalım Spotify kullanıcıları için bu boyutlar fedakârlık yapmaya değecek mi?



