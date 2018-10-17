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Huawei, microSD'nin yerini nano bellek kartlarının almasını istiyor

Geçtiğimiz gün yapılan ve şirketin yeni Mate 20 akıllı telefon serisinin tanıtıldığı etkinlikte konuşan Huawei'nin tüketici iş grubu CEO'su nano bellek kartlarının endüstri standartı olmasını istiyor.
7 ay
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14
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Huawei'nin tüketici iş grubu CEO'su Richard Yu, Londra'da yapılan Mate 20 etkinliğinde nano bellek kartlarını bir endüstri standardı haline getirmeyi istediklerini açıkladı. Mate 20 akıllı telefon serisi ile tanıtılan yeni teknoloji, microSD kart formatından daha küçük boyutlarda genişletilebilir bir depolama sunuyor.

Nano bellek kartları benimsenmeli

Huawei, benzer depolama kapasiteleri sunarken, microSD'den daha küçük olan nano bellek kartları üzerindeki patentleri elinde tutuyor. microSD kart üretimi yapan diğer teknoloji şirketlerinin de nano bellek kartları üretebileceklerini söyleyen Yu, şimdilik herhangi bir lisans ücreti almadıklarını belirterek gelecekte böyle bir uygulamaya geçilebilmesinin ise önünü kapatmadı.
Huawei'nin nano bellekleri teşvik etmek için başka üreticilerle görüşmelerde bulunup bulunmadığı sorulan Yu, bu soruya evet olarak cevap verdi ve fazla detaya girmedi. Huawei'nin ilk Nano Hafıza kartları, 90MB/s'ye varan transfer hızlarına ve 128 ve 256 GB'lık kapasiteye sahip. Bu arada Huawei, Nano Hafıza kartlarının microSD veya SD ile uyumlu cihazlarda kullanılmasına izin verecek adaptörleri de sunarak bu teknolojinin benimsenmesi için gereken her şeyi yapacağını gösteriyor.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/10/16/17985578/huawei-nano-memory-cards-nm-microsd-replacement-mate-20-pro Yorum Yaz
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koyunsavar 7 ay en beğenilen
Çakala bak siz bi üretin diyor şimdilik bedava ilerde tutarsa para işini görüşürüz diyor.
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Ussuz 7 ay
Görende çok aşırı boyut farkı var sanacak
1 Yanıt Yanıtla +11
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tugares 7 ay
Aklıma Sony PSP zamanları geliyor. Ondada benzeri bir durum olmuştu.
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smart1978 7 ay
Okuma yazma hizindan haber ver :)
15 yilda microsd hizlari da ciddi artti...
havecamerawilltravel.com/...
Sirf azicik ufaltilmis diye herkesin elindeki kartlari cope mi atacak ya da firmalar bu gereksiz yeni kart icin urunlerini mi cikartacak ?
Hic sanmam...
Olu dogmus bir icraat...
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DH Misafiri 7 ay
Bu iş şöyle olur, telefonuna koyar bu standardı. Daha sonra kullanıcı Msd kart 5 liraysa Nsd kart 15 lira olur. Alamaz alacaksa da söve söve alır. Pahalı olduğu için tutmaz piyasada ve her telefonda olmadığı için Msd bolluğu devam eder ve bunun da akıbeti geçmişte sony'nin direttiği M2 kartına benzer sessiz sedasız buhar olur gider.
Kart standardını anca kart üreticileri ve telefon üreticileri birlik olup değiştirir. Type-C ye bile geçemedi kaç senedir piyasa. Bütün bluetooth ürünler ve powerbanklerin çoğu hala micro usb ile çalışmakta. Güya bir anlaşmaya varılıp yeni çıkacak telefonlarda artık type-c kullanılacaktı. Ama orta segment çoğu telefonda hala micro usb kullanılıyor. Sanki aşırı derecede maliyetli bir parça da cihazlara eklenince ek maliyet çıkartıyor.
Uzun lafın kısası bir teknolojiyi tamamen değiştirmek için eskisini de tamamen bitirmek gerekiyor, eskisini bitirmek içinse, kart tasarım yazılımlarından ve lisanslı ürünlerden tutun da her şeyin yenilenmesi ve yenisini de eskisi ile aynı fiyattan satmak gerekiyor. Piyasada yeni ürün çoğalmadan maalesef hiç bir şekilde yeni bir şey eskisinin yerini alamaz.
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esmerbuyucu 7 ay
Sim kart ortadan kalkınca sim kart boyutunda hafıza kartı çıkardılar 😂
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Arduino 7 ay
Maalesef ki piyasada standartları belirleyen firma Apple .Apple'ında bu kartı kullanma ihtimali yok. Kısacası ölü yatırım Huawei de en fazla 2 yıl kullanılır.
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Renault Sport 7 ay Arduino
Apple kimde standart belirleyecek.
Micro Sd kartı Apple mi belirledi?
Apple anca 64 gb hafiza farki için 100 dolar alma standartı getirdi piyasaya.
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MS4343 7 ay Arduino
Başka bir konu hakkında mı yazdın?

Önce bir kendi cihazlarına koysun da (sd kart teknoloji standartını) öyle belirlesin...
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tugares 7 ay
Aklıma Sony PSP zamanları geliyor. Ondada benzeri bir durum olmuştu.
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Ussuz 7 ay
Görende çok aşırı boyut farkı var sanacak
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OverClocK1ng 7 ay Ussuz
Haaaaah. İşte geçenlerde bununla ilgili ilk haber çıktığında ben "O kadarcıktan kazanacağı yerden ne olacak" dediğimde, forumdaki Klavye Şövalyeleri hemen deli danalar gibi savunmuşlardı. İşlemcilerin boyutlarını bile yazıp birden telefon dizayn mühendisi kesilmişlerdi.
Şimdi Huawei'nin ne yapmaya çalıştığı belli oldu. Tüm telefon üreticileri bu standardı kullansın diyor. Tabi kullandıkları için de para kazanacak.
Gören de zannedecek ki, öyle bir kart yapmış ki yerden accccaaaaayip kazanmış. Bir de kartları koyup "15 YIL ÖNCE" ve "ŞİMDİ" yazmış ya.
Sanki boyut olarak çağ atlamışlar gibi.
Al bak. Aradaki farka bak Allah aşkına. Yarısı kadar fark etse bir şey demeyeceğim.
Ama önemli olan ise şu: Bu kartı takıldığı tepsi var ya. Onda boyutu değişse değişse, buradaki farkın da yarısı kadar fark eder.
Yani kısaca neredeyse hiçbir fark olmayacak...
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1 Yanıt Yanıtla +2
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koyunsavar 7 ay en beğenilen
Çakala bak siz bi üretin diyor şimdilik bedava ilerde tutarsa para işini görüşürüz diyor.
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dr20mouse 7 ay
Samsung'un da böyle birşey çıkardı ama tutmaz. Millet micro sd kartlara alıştı ayrıca yüzey alanı kuculen bir kart demek yüksek kapasitelere çıkışta daha fazla zorluk demek.
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Das Boot 7 ay dr20mouse
Senin mantiga gore halen 6600'larda kullandigimiz sd kart kullanmamiz gerekirdi. Bu yil olmadi onumuzdeki yil yayginlasir.
Dipnot: bircok foto makinesinde halen sd kart kullanilmasinin sebebi cekilen anin bi daha geri gelmeyeceginden oturu veri guvenligi artirici etken olmasi adina kullanilmaktadir. Nitekim boyutlari itibariyle daha az kaybolma ihtimali ve daha az bozulma ihtimali vardir.
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huawei, nano bellek kartı ve
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