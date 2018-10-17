Huawei, microSD'nin yerini nano bellek kartlarının almasını istiyor

Huawei'nin tüketici iş grubu CEO'su Richard Yu, Londra'da yapılan Mate 20 etkinliğinde nano bellek kartlarını bir endüstri standardı haline getirmeyi istediklerini açıkladı. Mate 20 akıllı telefon serisi ile tanıtılan yeni teknoloji, microSD kart formatından daha küçük boyutlarda genişletilebilir bir depolama sunuyor.

Nano bellek kartları benimsenmeli

Huawei, benzer depolama kapasiteleri sunarken, microSD'den daha küçük olan nano bellek kartları üzerindeki patentleri elinde tutuyor. microSD kart üretimi yapan diğer teknoloji şirketlerinin de nano bellek kartları üretebileceklerini söyleyen Yu, şimdilik herhangi bir lisans ücreti almadıklarını belirterek gelecekte böyle bir uygulamaya geçilebilmesinin ise önünü kapatmadı.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/10/16/17985578/huawei-nano-memory-cards-nm-microsd-replacement-mate-20-pro

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Huawei'nin nano bellekleriiçin başka üreticilerle görüşmelerde bulunup bulunmadığı sorulan Yu, bu soruyacevap verdi ve fazla detaya girmedi. Huawei'nin ilk Nano Hafıza kartları,'ye varan transfer hızlarına vesahip. Bu arada Huawei, Nano Hafıza kartlarının microSD veya SD ile uyumlu cihazlarda kullanılmasına izin verecekbu teknolojinin benimsenmesi için gereken her şeyi yapacağını gösteriyor.