Huawei, microSD'nin yerini nano bellek kartlarının almasını istiyor

Teknoloji Editörü
Huawei'nin tüketici iş grubu CEO'su Richard Yu, Londra'da yapılan Mate 20 etkinliğinde nano bellek kartlarını bir endüstri standardı haline getirmeyi istediklerini açıkladı. Mate 20 akıllı telefon serisi ile tanıtılan yeni teknoloji, microSD kart formatından daha küçük boyutlarda genişletilebilir bir depolama sunuyor.
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Nano bellek kartları benimsenmeli
Huawei, benzer depolama kapasiteleri sunarken, microSD'den daha küçük olan nano bellek kartları üzerindeki patentleri elinde tutuyor. microSD kart üretimi yapan diğer teknoloji şirketlerinin de nano bellek kartları üretebileceklerini söyleyen Yu, şimdilik herhangi bir lisans ücreti almadıklarını belirterek gelecekte böyle bir uygulamaya geçilebilmesinin ise önünü kapatmadı.Huawei'nin nano bellekleri teşvik etmek için başka üreticilerle görüşmelerde bulunup bulunmadığı sorulan Yu, bu soruya evet olarak cevap verdi ve fazla detaya girmedi. Huawei'nin ilk Nano Hafıza kartları, 90MB/s'ye varan transfer hızlarına ve 128 ve 256 GB'lık kapasiteye sahip. Bu arada Huawei, Nano Hafıza kartlarının microSD veya SD ile uyumlu cihazlarda kullanılmasına izin verecek adaptörleri de sunarak bu teknolojinin benimsenmesi için gereken her şeyi yapacağını gösteriyor.
https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/10/16/17985578/huawei-nano-memory-cards-nm-microsd-replacement-mate-20-pro Yorum Yaz Paylaş Tweetle
15 yilda microsd hizlari da ciddi artti...
havecamerawilltravel.com/...
Sirf azicik ufaltilmis diye herkesin elindeki kartlari cope mi atacak ya da firmalar bu gereksiz yeni kart icin urunlerini mi cikartacak ?
Hic sanmam...
Olu dogmus bir icraat...
Kart standardını anca kart üreticileri ve telefon üreticileri birlik olup değiştirir. Type-C ye bile geçemedi kaç senedir piyasa. Bütün bluetooth ürünler ve powerbanklerin çoğu hala micro usb ile çalışmakta. Güya bir anlaşmaya varılıp yeni çıkacak telefonlarda artık type-c kullanılacaktı. Ama orta segment çoğu telefonda hala micro usb kullanılıyor. Sanki aşırı derecede maliyetli bir parça da cihazlara eklenince ek maliyet çıkartıyor.
Uzun lafın kısası bir teknolojiyi tamamen değiştirmek için eskisini de tamamen bitirmek gerekiyor, eskisini bitirmek içinse, kart tasarım yazılımlarından ve lisanslı ürünlerden tutun da her şeyin yenilenmesi ve yenisini de eskisi ile aynı fiyattan satmak gerekiyor. Piyasada yeni ürün çoğalmadan maalesef hiç bir şekilde yeni bir şey eskisinin yerini alamaz.
Micro Sd kartı Apple mi belirledi?
Apple anca 64 gb hafiza farki için 100 dolar alma standartı getirdi piyasaya.
Önce bir kendi cihazlarına koysun da (sd kart teknoloji standartını) öyle belirlesin...
Şimdi Huawei'nin ne yapmaya çalıştığı belli oldu. Tüm telefon üreticileri bu standardı kullansın diyor. Tabi kullandıkları için de para kazanacak.
Gören de zannedecek ki, öyle bir kart yapmış ki yerden accccaaaaayip kazanmış. Bir de kartları koyup "15 YIL ÖNCE" ve "ŞİMDİ" yazmış ya.
Sanki boyut olarak çağ atlamışlar gibi.
Al bak. Aradaki farka bak Allah aşkına. Yarısı kadar fark etse bir şey demeyeceğim.
Ama önemli olan ise şu: Bu kartı takıldığı tepsi var ya. Onda boyutu değişse değişse, buradaki farkın da yarısı kadar fark eder.
Yani kısaca neredeyse hiçbir fark olmayacak...
Dipnot: bircok foto makinesinde halen sd kart kullanilmasinin sebebi cekilen anin bi daha geri gelmeyeceginden oturu veri guvenligi artirici etken olmasi adina kullanilmaktadir. Nitekim boyutlari itibariyle daha az kaybolma ihtimali ve daha az bozulma ihtimali vardir.
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