Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Spotify, Seed Scientific firmasını bünyesine kattı

3 yıl
1,5b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Spotify, Seed Scientific firmasını bünyesine kattı
 
Birbiri ardına yeni rakipleri duyurulan dünyanın en popüler çevrimiçi müzik servisi Spotify, veri analizi noktasında çalışma gösteren Seed Scientific firmasını bünyesine kattı.
Daha önce Apple Müzik, Audi, Unilever ve United Nations gibi büyük isimlere veri desteği sağlayan Seed Scientific firması, artık CEO Adam Bly'nin önderliğinde New York merkezli olarak Spotify'a hizmet verecek. Hazırladığı özel algoritmalar yardımıyla Spotify'ın kullanıcılarına sunduğu şarkı ile sanatçı önerilerini geliştirmesi beklenen Seed Scientific, aynı zamanda en çok dinlenen ya da sevilen şarkılar gibi konularda da gelişmiş matematiksel veriler ortaya koyacak ve servis ile kullanıcı arasında etkileşimi arttırmaya odaklanacak.
Bu satın alma sonucunda şirketin 20 çalışanı da Spotify'ın New York ofisinde görev yapmaya başlayacak.

http://thenextweb.com/apps/2015/06/24/spotify-acquires-analytics-firm-seed-scientific-that-formerly-served-beats-music/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl AMD Radeon Fury X video inceleme: "AMD yeniden liderlik yarışında, detaylar videomuzda!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim