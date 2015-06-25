Spotify, Seed Scientific firmasını bünyesine kattı

Birbiri ardına yeni rakipleri duyurulan dünyanın en popüler çevrimiçi müzik servisi Spotify, veri analizi noktasında çalışma gösteren Seed Scientific firmasını bünyesine kattı.

Daha önce Apple Müzik, Audi, Unilever ve United Nations gibi büyük isimlere veri desteği sağlayan Seed Scientific firması, artık CEO Adam Bly'nin önderliğinde New York merkezli olarak Spotify'a hizmet verecek. Hazırladığı özel algoritmalar yardımıyla Spotify'ın kullanıcılarına sunduğu şarkı ile sanatçı önerilerini geliştirmesi beklenen Seed Scientific, aynı zamanda en çok dinlenen ya da sevilen şarkılar gibi konularda da gelişmiş matematiksel veriler ortaya koyacak ve servis ile kullanıcı arasında etkileşimi arttırmaya odaklanacak.

Bu satın alma sonucunda şirketin 20 çalışanı da Spotify'ın New York ofisinde görev yapmaya başlayacak

http://thenextweb.com/apps/2015/06/24/spotify-acquires-analytics-firm-seed-scientific-that-formerly-served-beats-music/