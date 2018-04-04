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Spotify borsaya açıldı değeri 30 milyar dolara fırladı

Spotify NYSE borsası tarihinde en büyük doğrudan halka arzı gerçekleştirdi. Firma 165.90$ hisse değerine kadar yükseldi ve toplam değeri 30 milyar doları gördü.
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük çevrim içi müzik hizmeti olmasının avantajını borsada değerlendirmek isteyen Spotify, dün itibariyle ilk açılışını yaptı ve fırlayan hisselerle rekor bir pazar değeri elde etti.

Spotify hisseleri ne kadar?

SPOT sembolüyle New York Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeye başlayan Spotify, ilk gün itibariyle 165.90$ hisse değerine kadar yükseldi. Bu zaman diliminde firmanın toplam değeri 30 milyar doları gördü. Sonrasında durulan hisseler 150$ altına kadar indir. Firmanın referans fiyatı 132$ civarındaydı.

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Spotify doğrudan halka arz edildi yani IPO dediğimiz bir ilk satış dönemi yaşanmadı. NYSE borsasında doğrudan halka arz rekorunu Spotify’ın kırdığı ifade ediliyor.

160 milyon kullanıcısı olan Spotify 71 milyon da ücretli aboneye sahip. Sektörün en büyüğü olan Spotify yüksek telif hakkı ücretleri nedeniyle halen kara geçebilmiş değil. Firma geçen yılı 1.5 milyar dolar zarar ile kapatmıştı. Buna rağmen hisselere olan ilgi firmayı sevindirmiş durumda.

 

https://www.androidpolice.com/2018/04/03/spotify-begins-public-trading-symbol-spot/ Yorum Yaz
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