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Spotify ilk kez kâr etti, abone sayısı 100 milyona dayandı

Çevrim içi müzik sektörünün lideri Spotify 2018 yılını 100 milyon civarında ücretli abone ile kapatmayı başardı. Firma tarihinde ilk kez bir çeyrekte faaliyet kârı elde etti.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevrim içi müzik hizmetinin öncülerinden ve pazarın lideri konumunda olan Spotify, geçen yılın son çeyrek raporlarını açıkladı. Apple’a önemli bir fark atan platform ilk kez kâra geçmeyi başardı.

Spotify kullanıcı sayısı ne kadar?

Açıklanan rakamlara göre Spotify geçen yılın son çeyreğini 1.5 milyar Avro gelir ile kapattı. Yıl bazında yüzde 30, çeyrek bazda yüzde 11 artış elde edildi. Firma ilk kez bir çeyrekte kâr etti ve 94 milyon Avro faaliyet kârını hesabına yazdırdı. Geçen yıl aynı dönemde 87 milyon Avro, geçen çeyrekte ise 6 milyon Avro kayıp yaşanmıştı.

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Spotify en büyük geliri elbette ücretli abonelerden elde ediyor. Firmanın ulaştığı ücretli abone rakamı 94 milyon oldu. 50 milyon ücretli abonesi olan Apple Music’i ikiye katlayan platform toplam aylık kullanıcı sayısını da 204 milyona yükseltti. Ücretsiz kullanıcılardan reklam geliri elde eden firma 175 milyon Avro ile bu konuda da istikrar yakalamış durumda. Kullanıcı sayılarında ortalama yüzde 30 artış elde edilmiş.

Spotify özellikle akıllı hoparlör segmentini büyüme için önemli bir alan olarak görüyor. Hali hazırda pek çok hoparlör üreticisinin ürünlerinde kendisine yer bulmuş durumda. Ayrıca ABD’de belirli bir kullanıcı kitlesine Google Home Mini hediye ediliyor. Yine Spotify’ın kendisine ait bir akıllı hoparlör geliştirmek istediği de iddialar arasında.

Yeni yılın ilk çeyreği için Spotify beklentilerini yükseltti. Ücretli abone sayısının 100 milyonu geçmesi beklenirken, toplam kullanıcı sayısının ise 220 milyona yaklaşması bekleniyor. Bu da elbette faaliyet kârına olumlu yansıyacak.

 

https://www.phonearena.com/news/spotify-first-ever-quarterly-profit-massive-growth-premium-subscribers_id113459 Yorum Yaz
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ultramarine caeruleum 3 ay en beğenilen
2006 yılında kuruldu Spotify. 13 yılda ilk defa faaliyet karı elde etmiş. 13 yıl, dile kolay. Bir yatırım yapıyorsunuz ve 13 yıl bekliyorsunuz kar elde etmek için sabırla. Türkiye'de ilk yıl kar elde edemediğinde bundan bir halt olmaz denilip kapatılıyor.
2006 yılında kuruldu Spotify. 13 yılda ilk defa faaliyet karı elde etmiş. 13 yıl, dile kolay. Bir yatırım yapıyorsunuz ve 13 yıl bekliyorsunuz kar elde etmek iç...
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Finn Mertens 3 ay cengiz7
sanatçılara?
1 Yanıt Yanıtla +8
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dede17 3 ay
Evet geçen ay 2 tl 3 ay abonelik başlattım. Ondan olabilir
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ultramarine caeruleum 3 ay en beğenilen
2006 yılında kuruldu Spotify. 13 yılda ilk defa faaliyet karı elde etmiş. 13 yıl, dile kolay. Bir yatırım yapıyorsunuz ve 13 yıl bekliyorsunuz kar elde etmek için sabırla. Türkiye'de ilk yıl kar elde edemediğinde bundan bir halt olmaz denilip kapatılıyor.
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WmGMD 3 ay
Tidal den sonra sanırım bir daha kullanmam spotify. Tabi çeşitlilik olarak spotify ın eline su dökemez.
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hunkar159 3 ay
tidalde kaç tane türkçe içerik var?
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cengiz7 3 ay
Parayı nereye harcıyorlardı da daha yeni faliyet karı elde edebildiler anlayabilmiş değilim
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Finn Mertens 3 ay cengiz7
sanatçılara?
1 Yanıt Yanıtla +8
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dede17 3 ay
Evet geçen ay 2 tl 3 ay abonelik başlattım. Ondan olabilir
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