Spotify, mobile de ücretsiz dinleme imkanı sunuyor





Dünyaca ünlü çevrimiçi müzik dinleme hizmeti Spotify, dün yaptığı lansman ile mobil cihazlara da ücretsiz olarak çevrimiçi müzik dinleme hizmeti sunacağını duyurdu.





Spotify, web üzerinde üyelerine 30 güne kadar ücretsiz dinleme imkanı sunmaktaydı. Mobil uygulamalar ise ücretli abonelik esasına dayanıyordu. Artık mobil aboneler de ücretsiz olarak hizmetten yaralanabilecek.





Mobil dünyada ücretsiz hizmet genelde reklam ile eşleştirildiği için Spotify, yeni sistemi reklam üzerine inşa ediyor. Kullanıcı akıllı telefonunda bir sanatçıyı veya oynatma listesini seçtiğinde sonraki parçanın hangisi olacağına karar veremiyor ve sistem kendisi devam ettiriyor. Tek şarkı seçilemiyor. Aynı radyodaki gibi de zaman zaman reklamlar kullanıcıya sunuluyor.





Tablet üzerinde ise kullanıcılar herhangi bir şarkıyı veya albümü seçerek reklamlı olarak dinleyebiliyor. Spotify değişiklik ile ilgili plak şirketleriyle de anlaşma yenilemeye başladı. Hizmet bölge bölge kullanıcılara sunuluyor.

http://appleinsider.com/articles/13/12/11/spotify-for-iphone-ipad-goes-subscription-free-with-shuffle-only-limitation