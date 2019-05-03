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Spotify sesle aktive olan reklamları test ediyor

Spotify tarafından 2 Mayıs'ta başlatılan test sürecinde reklamlar artık sesle kontrol edilir hale geliyor. Kullanıcılar, bir reklam çalmaya başladığında bu reklama sesleriyle tepki verebilecek.
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Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Düşünülünce, Spotify gibi platformlarda sunulan sesli reklamların pasif olması, yani telefonu elinize alıp tıklamadan yönlendirme yapmaması, iş imkanı olarak kaybedilen bir potansiyel gibi görünüyor. Bunu şüphesiz fark eden Spotify yetkilileri, 2 Mayıs’tan itibaren ABD’de kısıtlı bir şekilde test ettikleri özellikle sesle aktive olan reklamları sunuyorlar. Bu reklamlar, duyduğunuzda sizi dinlemeye başlıyorlar ve “Play now” komutunu sesinizle verdiğinizde sizi yönlendiriyor. 
Şimdilik sadece “Play now” komutuyla çalışan bu reklamlar, Spotify’ın ücretli sürümünü kullananlara dinletiliyor. Spotify yüklenmesinden sonra mikrofonunuza erişimi zaten sağladığı için ses tanımada herhangi bir sıkıntı da yaşamıyor. Şuan bu şekilde yayınlanan iki reklam bulunuyor. Bu reklamlardan ilki Unilever’den Axe markasını içeriyor ve kullanıcıları markalı bir çalma listesine yönlendiriyor. İkinci reklam ise Spotify özgün podcastlerinden olan Stay Free: The Story of the Clash yönlendirmesi yapıyor. Bu reklamlar çalmaya başladığında sessiz kalırsanız, yani “Play now” komutunu söylemezseniz, herhangi bir şey olmuyor.
Sesli reklamları görmezden, daha doğru duymazdan gelmenin daha zor olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bu sesli ve etkileşimli reklamlar, Amazon gibi herkesin evine akıllı hoparlör sokmayı başarmış bir firmanın hizmetinde son derece rahatsız edici ve hatta korkutucu bir hale gelebilir.

https://variety.com/2019/digital/news/spotify-voice-ads-1203203384/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MonitörKertenkelesi 2 hf.
Artık herkesin ileride aleyhine kullanılmak için bir "kaseti" olacak desene... Bu kaset müzik kaseti değil herhalde. Ne söylediğimize iyi dikkat etsek iyi olacak. Yerin kulağı var derlerdi şimdi tam oldu.
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