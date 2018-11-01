Spotify toplamda 87 milyon aboneye ulaştı

Çevrim içi müzik hizmeti sektöründe rekabetin gitgide ısındığı bugünlerde abone kazanmak da zorlaşıyor. Bu bakımdan platformlar daha çok mevcudu korumak ve geliri artırmak yoluna gidiyor. Sektörün lideri konumundaki Spotify yılın üçüncü çeyreğinde sayı bakımından yavaş kaldı ancak zararı azaltma anlamında yatırımcılarını memnun etti.

Kara doğru gidiş var

Yılın üçüncü çeyreği itibariyle firmanın toplam abone sayısı 87 milyon oldu. Çeyrek bazda yüzde 5 civarında bir artış olurken yıl bazında yüze 40 artış görüldü. Aktif kullanıcı sayısı ise yüzde 28 artışla 191 milyona ulaştı.

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Firmanın elde ettiği gelir 1.54 milyar dolar olurken yıl bazında yüzde 31 arttı. Reklamlardan elde edilen gelir 180 milyon dolar olurken abonelerden elde edilen gelir de 1.38 milyar dolar oldu. Faaliyet zararı ise azalarak 6.8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın son çeyreğinde ise firma yükseliş bekliyor. Aktif kullanıcı sayısının 200 milyonu geçmesi beklenirken abone sayısının da 95 milyon civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Tahmini gelir ise 1.76 milyar dolar civarında olacak.