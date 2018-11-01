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Spotify toplamda 87 milyon aboneye ulaştı

Apple’ın baskısını ensesinde hisseden Spotify yılın üçüncü çeyreğinde zararı biraz daha azalttı. Kullanıcı ve abone sayısında önemli artışlar olmazken yavaş da olsa büyüme sürüyor.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevrim içi müzik hizmeti sektöründe rekabetin gitgide ısındığı bugünlerde abone kazanmak da zorlaşıyor. Bu bakımdan platformlar daha çok mevcudu korumak ve geliri artırmak yoluna gidiyor. Sektörün lideri konumundaki Spotify yılın üçüncü çeyreğinde sayı bakımından yavaş kaldı ancak zararı azaltma anlamında yatırımcılarını memnun etti.

Kara doğru gidiş var

Yılın üçüncü çeyreği itibariyle firmanın toplam abone sayısı 87 milyon oldu. Çeyrek bazda yüzde 5 civarında bir artış olurken yıl bazında yüze 40 artış görüldü. Aktif kullanıcı sayısı ise yüzde 28 artışla 191 milyona ulaştı.

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Firmanın elde ettiği gelir 1.54 milyar dolar olurken yıl bazında yüzde 31 arttı. Reklamlardan elde edilen gelir 180 milyon dolar olurken abonelerden elde edilen gelir de 1.38 milyar dolar oldu. Faaliyet zararı ise azalarak 6.8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın son çeyreğinde ise firma yükseliş bekliyor. Aktif kullanıcı sayısının 200 milyonu geçmesi beklenirken abone sayısının da 95 milyon civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Tahmini gelir ise 1.76 milyar dolar civarında olacak.

 

https://www.phonearena.com/news/spotify-q3-2018-report-premium-subscribers-financial-losses_id110641 Yorum Yaz
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Sharparrow 6 ay
Vaay anasına... Bende free kullanıyorum modlu çok güzel.. reklamsız meklamsız tek farkı müzikleri indiremiyorum... Oldukça beğeniyorum.. para verirmiydim. HAYIR. ama beğeniyorum.. verenlerde vermeye devam etsinler ki hizmet devam etsin biz de kullanalım
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Erkansins 6 ay
YouTube red APK yükledim Spotify aramiyorum
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bkaakco 6 ay
2014’ten beri severek kullanıyorum.
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Y-ZiyA 6 ay
Premium aile üyelikleri sağolsun, Türkiye büyük bir ailedir.
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