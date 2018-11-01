En büyük kapasiteye sahip A2 microSD kart duyuruldu

Samsung’un 512GB kapasiteli microSD kartını satışa sunmasının ardından Lexar da kendi alanında kapasite rekoru kıran microSD kartını tanıttı. Lexar High-Performance 633x microSDXC hafıza kartı 512GB kapasiteye sahip.

Lexar High-Performance 633x özellikleri ve fiyatı

Lexar hafıza kartının A2 standardına uyumlu olduğunu belirtiyor. A2 standardı uygulama çalıştırmada yüksek performansı tanımlıyor. A2 kartlar rastgele okuma performansında 4000 IOPS, yazma performansında da 2000 IOPS değerlerine ulaşabiliyor. Böylece hafıza kartına uygulama aktarabilen cihazlarda en iyi performans elde edilmiş oluyor.

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Lexar High-Performance 633x microSDXC hafıza kartı bu standartta en yüksek kapasiteye sahip microSD kart ünvanını aldı. Class 10 ve UHS-I Class 3 standartları ile 100MB/s veri transfer hızları mümkün oluyor.

Lexar High-Performance 633x microSDXC hafıza kartı haliyle üst seviyeye hitap eden bir fiyat etiketine sahip. 299 Avro seviyesi Samsung’un 512GB hafıza kartından 10 Avro daha yüksek. Satışlar başlamış durumda.