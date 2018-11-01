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En büyük kapasiteye sahip A2 microSD kart duyuruldu

Kapasite yarışı masaüstü sistemlerde olduğu gibi mobil sistemlerde de devam ediyor. MicroSD kart sektöründe kapasite artık 512GB seviyesine ulaştı. Şimdi aktarım performansları önem kazanmaya başladı.
6 ay
2,7b
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6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un 512GB kapasiteli microSD kartını satışa sunmasının ardından Lexar da kendi alanında kapasite rekoru kıran microSD kartını tanıttı. Lexar High-Performance 633x microSDXC hafıza kartı 512GB kapasiteye sahip.

Lexar High-Performance 633x özellikleri ve fiyatı

Lexar hafıza kartının A2 standardına uyumlu olduğunu belirtiyor. A2 standardı uygulama çalıştırmada yüksek performansı tanımlıyor. A2 kartlar rastgele okuma performansında 4000 IOPS, yazma performansında da 2000 IOPS değerlerine ulaşabiliyor. Böylece hafıza kartına uygulama aktarabilen cihazlarda en iyi performans elde edilmiş oluyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung yeni faaliyet kârı rekoruna imza attı"

Lexar High-Performance 633x microSDXC hafıza kartı bu standartta en yüksek kapasiteye sahip microSD kart ünvanını aldı. Class 10 ve UHS-I Class 3 standartları ile 100MB/s veri transfer hızları mümkün oluyor.

Lexar High-Performance 633x microSDXC hafıza kartı haliyle üst seviyeye hitap eden bir fiyat etiketine sahip. 299 Avro seviyesi Samsung’un 512GB hafıza kartından 10 Avro daha yüksek. Satışlar başlamış durumda.

 

https://www.techpowerup.com/249107/lexar-announces-the-worlds-largest-a2-microsd-card Yorum Yaz
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interwap 6 ay en beğenilen
2028 microSD kart örneği:
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emre1393 6 ay
iops= input/output operation per second, saniyedeki okuma yazma sayısı hızı. saniyede 4.000 defa dosya okuma talebi gönderebilirsin demek.
512gb güzel de ben buna güvenip de 512gb içinde tutmam. bozulabilir, çalınabilir, kaybolabilir.
iops= input/output operation per second, saniyedeki okuma yazma sayısı hızı. saniyede 4.000 defa dosya okuma talebi gönderebilirsin demek.512gb güzel de be...
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ssbrutality 6 ay
Lexar hani battıydıya la.
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emre1393 6 ay
iops= input/output operation per second, saniyedeki okuma yazma sayısı hızı. saniyede 4.000 defa dosya okuma talebi gönderebilirsin demek.
512gb güzel de ben buna güvenip de 512gb içinde tutmam. bozulabilir, çalınabilir, kaybolabilir.
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interwap 6 ay en beğenilen
2028 microSD kart örneği:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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10ff 6 ay
İOPS teriminin teknik açıklamasını kısaca yapabilecek var mı acaba?
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V4LKyR 6 ay
Hani Lexar topu dikmişti, işleri bırakmıştı artık vs? İflas etmişti?
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smart1978 6 ay
Lexar yillardir cok kaliteli ve hizli urunler cikartmaktadir. Hic sasirmadim.
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