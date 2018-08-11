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Spotify ücretsiz kullanıcıların reklamları geçmesine izin verebilir

Spotify’ın ücretsiz sürümünü kullananlar bilir ki istediğiniz şarkıyı istediğiniz gibi çalamaz, belli aralıklarla da Spotify’ın size sunduğu reklamı dinlemek zorunda kalırsınız. Bu durum değişebilir.
9 ay
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Diğer Yazılım
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Spotify ücretsiz kullanıcıların reklamları geçmesine izin verebilir
Spotify geçtiğimiz ay itibariyle Avusturalya’daki kullanıcılarına istedikleri zaman istedikleri kadar reklamı geçmelerine izin veren “Active Media” isimli programı başlatmıştı. Spotify bu özelliği tüm kullanıcılarına sunmak için çalışıyor.

“Active Media” programının amacı kullanıcılara ilgi alanlarındaki reklamları sunmak. Kullanıcı ilgi duymadığı reklamları geçtiğinde, algoritma bunları öğrenerek ilgi odaklı reklam sunmaya çalışıyor. Kullanımınız arttıkça sunulan reklam kalitesi de aynı oranda artıyor. Program dahilinde tamamının izlenmesi ya da dinlenmesi halinde para ödeyen firmaların reklamları var.
Spotify satış sorumlusu Andrea Ingham, “Active Media”nın dinleyiciler ve reklam verenler için kazan-kazan durumu oluşturacak yeni bir model olduğunu, dinleyicilere istedikleri reklamları seçebilme olanağıyla gelişmiş deneyim sunarken, reklam veren firmaların da doğru hedefe ulaşmalarını ve yatırımlarını kısa sürede geri kazanmalarını sağlayacaklarını belirtiyor.

Spotify yeni reklam modeliyle gelirlerini arttırmayı hedefliyor. Son raporlara göre Spotify yılın ikinci çeyreğinde 101 milyon ücretsiz kullanıcısından 144 milyon dolar reklam geliri elde etti. Bu rakam toplam gelirlerin yüzde 10’undan daha az.

https://www.engadget.com/2018/08/10/spotify-free-skip-ads-active-media/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tommy Shelby 8 ay
Hala spotify kullanan var mı
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Eser12 8 ay
Aynen
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dobrasam 9 ay
Spotify premium ayrıcalıktır
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Erkansins 9 ay
Youtube apk candır gerisi heyecan
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Cute Hentai 9 ay
Çalışıyormuş, bak sen şu işe...
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