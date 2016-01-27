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Spotify'ın video hizmeti Android kullanıcılarına sunulmaya başladı

Bir süredir iddiaları ortada dolaşan Spotify video hizmeti yayına başladı. İlk etapta belirli ülkelerdeki Android kullanıcılarına sunulan hizmetin detayları haberimizde...
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Spotify'ın video hizmeti Android kullanıcılarına sunulmaya başladı
Popüler çevrimiçi müzik servisi Spotify, kullanıcılarına artık video hizmeti de sunmaya başlıyor. BBC, Comedy Central, ABC ve ESPN gibi popüler kanallardan kısa yayınların yer alacağı hizmet, sizin müzik zevkinize göre de tavsiyeler sunacak. İlk etapta ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve İsveç'deki Android cihaz kullanıcılarına sunulan hizmetin önümüzdeki haftadan sonra da iOS cihaz kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Sadece mobil cihazlarda hizmet etmesi beklenen servisin bilgisayar uygulamasına getirilmesi düşünülmüyor.
Spotify'ın video hizmeti Android kullanıcılarına sunulmaya başladı

Bir nevi YouTube uygulamasına rakip olması beklenen Spotify'da, yaygınlaşma amacıyla şimdilik izleyecilere reklam gösterilmiyor. İlk gününde şu an için kısa kliplerin yer aldığı servise yıl içinde özgün içeriklerin de eklenmesi bekleniyor. Premium hesap dışındaki kullanıcıların da erişebildiği servisin Spotify'a ne şekilde para kazandıracağı bilinmez ama 75 milyon kullanıcısı bulunan şirkete önemli bir boyutta bant genişliği arttırma ihtiyacı doğuracağı söylenebilir.

http://bgr.com/2016/01/26/spotify-video-streaming-launch-android/ Yorum Yaz
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WiiSmash 3 yıl
pc de bi kaç aydır videolu reklam vermesini biliyolar :(
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St Batuhan 3 yıl
Bu yönde yaklaşmaları çok gereksiz olmuş. Öyle bir durum dahiliyetinde uygulama paketinin bile artmasını istemem açıkçası. Diğer yönden video clipleri destekliyor olsa kabul edilebilir belki ama youtube'da zaten orjinal klipleri bulabiliyoruz günümüzde. Eh o kısma yatırım yapmadıktan sonra özel bir şeylerle, rakip olma durumu düşünülemez bile. Boş bir yatırım olur ancak :(
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Reverans! 3 yıl
Denemekte fayda var. YouTube rakip demeyelim ama
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Patren 3 yıl
tutmaz
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kenan_0 3 yıl
orijinal lisanslı videolar yani klipler olursa çok yararlı güzel olur. Ha bu dediğim gibi olmazda video çöplüğü olursa eksi (-) alır
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dobrasam 3 yıl
Spotify premium abonesi yim çok özel bir servis müzik kulağı olanlar için vazgeçilmez
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