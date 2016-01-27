Spotify'ın video hizmeti Android kullanıcılarına sunulmaya başladı

Popüler çevrimiçi müzik servisi Spotify, kullanıcılarına artık video hizmeti de sunmaya başlıyor. BBC, Comedy Central, ABC ve ESPN gibi popüler kanallardan kısa yayınların yer alacağı hizmet, sizin müzik zevkinize göre de tavsiyeler sunacak. İlk etapta ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve İsveç'deki Android cihaz kullanıcılarına sunulan hizmetin önümüzdeki haftadan sonra da iOS cihaz kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Sadece mobil cihazlarda hizmet etmesi beklenen servisin bilgisayar uygulamasına getirilmesi düşünülmüyor.

Bir nevi YouTube uygulamasına rakip olması beklenen Spotify'da, yaygınlaşma amacıyla şimdilik izleyecilere reklam gösterilmiyor. İlk gününde şu an için kısa kliplerin yer aldığı servise yıl içinde özgün içeriklerin de eklenmesi bekleniyor. Premium hesap dışındaki kullanıcıların da erişebildiği servisin Spotify'a ne şekilde para kazandıracağı bilinmez ama 75 milyon kullanıcısı bulunan şirkete önemli bir boyutta bant genişliği arttırma ihtiyacı doğuracağı söylenebilir.

http://bgr.com/2016/01/26/spotify-video-streaming-launch-android/