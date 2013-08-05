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Spotify'nin iOS ve Android uygulaması "Browse" isimli yeni bir özellik ile güncellendi

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Spotify'nin iOS ve Android uygulaması
Ülkemizde resmi olarak desteklenmeyen popüler çevrimiçi müzik dinleme servisi Spotify'nin iOS ve Android uygulaması, "Browse" özelliği ile güncellendi.
İki farklı platform içerisine de bugün eklenen bu özellik sayesinde kullanıcılar, Browse isimli özel bir arama seçeneğine kavuşmuş durumdalar. Kişilerin bulundukları ruh haline göre diğer Spotify kullanıcıları ya da Spotify çalışanları tarafından hazırlanan farklı listelere ulaşmalarına ve aramalarına imkan veren bu özellik, ayrıca her an için müzik, her ruh hali için müzik ve yeni parçaların olduğu farklı kategorileri de dinleyicilere sunuyor.
Şimdilik iOS ve Android platformuna eklendiği belirtilen "Browse" özelliğinin yakında diğer platformlara da geleceği belirtiliyor. 

http://www.slashgear.com/spotify-browse-brings-curated-playlists-to-ios-and-android-05292725/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+slashgear+%28SlashGear%29 Yorum Yaz
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Awesome 5 yıl en beğenilen
Editörler neyin kafasını yaşıyorsunuz acaba? Spotify ülkemizde desteklenmiyor kaç zamandır gelecek yazıyor sitesinde ama gelmicek. AppStore'u USA yapıp indirseniz bile uygulamayı açınca ülke hatası veriyor. Biz napalım Spotify'ın güncellemesini ?
Editörler neyin kafasını yaşıyorsunuz acaba? Spotify ülkemizde desteklenmiyor kaç zamandır gelecek yazıyor sitesinde ama gelmicek. AppStore'u USA yapıp indirse...
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darkbluestaz 5 yıl
Ben kullaniyorum sorunsuzca, tavsiye ederim tek kelimeyle mukkemmel


Kullanmak isteyenler; Öncelikle usa paypal hesabı kredi kartınla açacaksın, ardından spotifynin sitesine girip spotify premium almanız gerekiyor paypal hesabınız ile, premıum almazsanız 14 gunde kapanır.Premıum 9dolar yaklaşık 20 tl.
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Fake and gay 5 yıl
Kayıt olmak ve yükleme dışında vpn filan kullanmanıza gerek yok
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exkalibur31 5 yıl
Eskiden denemiştim bin tane error vermişti, yarın tekrar bakayım. Tavsiye eder misiniz peki gerçekten?
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assasin34 5 yıl
ulkemizde akilli cihazlari akilli cihaz yapan ne varsa zaten kullanilamiyor.en buyuk problem zaten google play store'un kitap,muzik,dergi,film servislerinin oldugu gibi kapali olmasi.
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Harold Finch 5 yıl
Bizi umursamayani biz niye umursayalim? Ne bicim haber ya bu.
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exkalibur31 5 yıl
Şu Spotify ülkemizde nasıl kullanılır pm'den anllatacak var mı? Görüldüğü üzere küçük Vpn hileleriyle kandırılacak bir programa benzemiyor.
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Awesome 5 yıl en beğenilen
Editörler neyin kafasını yaşıyorsunuz acaba? Spotify ülkemizde desteklenmiyor kaç zamandır gelecek yazıyor sitesinde ama gelmicek. AppStore'u USA yapıp indirseniz bile uygulamayı açınca ülke hatası veriyor. Biz napalım Spotify'ın güncellemesini ?
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gopgop 5 yıl
niyeyse bizi sallamayanları çok önemsiyoruz toplumca buda buna bi örnek sanırım

habere şöyle bi not düşülmeli : "ülkemizde vpn veya proxy ile yanlızca 15 gün kullanılan ve tekrar vpn veya proxy ile kandırılması gereken guzide program"
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