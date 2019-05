Spotify'nin iOS ve Android uygulaması "Browse" isimli yeni bir özellik ile güncellendi

Ülkemizde resmi olarak desteklenmeyen popüler çevrimiçi müzik dinleme servisi Spotify'nin iOS ve Android uygulaması, "Browse" özelliği ile güncellendi.

İki farklı platform içerisine de bugün eklenen bu özellik sayesinde kullanıcılar, Browse isimli özel bir arama seçeneğine kavuşmuş durumdalar. Kişilerin bulundukları ruh haline göre diğer Spotify kullanıcıları ya da Spotify çalışanları tarafından hazırlanan farklı listelere ulaşmalarına ve aramalarına imkan veren bu özellik, ayrıca her an için müzik, her ruh hali için müzik ve yeni parçaların olduğu farklı kategorileri de dinleyicilere sunuyor.

Şimdilik iOS ve Android platformuna eklendiği belirtilen "Browse" özelliğinin yakında diğer platformlara da geleceği belirtiliyor.

