Sprint drone'ları mini baz istasyonuna dönüştürüyor

Sprint, doğal afetlerden etkilenen bölgelerde hücre servislerinin güçlendirilmesi konusunda önemli bir deneme yaparak, gökyüzünden şebeke kapsama alanı ve kapasitesi sağlamak için bir drone'u Magic Box sinyal arttırma teknolojisiyle donattı.

ABD'li telekom devi, yenilikçi konseptini Texas'ta sergiledi. CyPhy Works tarafından sağlanan bir drone üzerine kablosuz sinyal artırma teknolojisini entegre ederek havadan küçük hücre çözümü olarak kullandı. Başarılı bir testten sonra şirket uygun maliyetli ve hızlı bir şekilde devreye sokulabilen çözümün 25-50 km2'ye kadar kapsama sağlayabileceğini kaydetti.

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Mayıs ayında piyasaya sürülen Sprint Magic Box, -yerdeyken- şirketin 2.5GHz'lik özel spektrumunu kullanarak 4G LTE hızını önemli ölçüde arttırıyor. Telekom şirketi yeni konsepti, doğal afetler kalıcı iletişim sistemlerine zarar verdiğinde yada konserler, fuarlar, spor etkinlikleri ve güneş tutulması gibi büyük olaylar sırasında şebeke kapasitesini ve kapsama alanını artırmak için uygulanabilecek hızlı bir çözüm olarak görüyor.

Şirkete göre bu tip bir drone, kapsama alanını güçlendirmek veya kasırga yada selden etkilenmiş yerler gibi erişilmesi zor bölgelerde hücresel hizmeti geri kazandırmak için derhal harekete geçirilebilir. Sprint, bu teknolojiyi gelecek yıl kullanarak bir ilke imza atmayı amaçlıyor.

https://www.cnet.com/news/sprint-turns-drones-into-cell-towers/