Standart bisikletlere "elektrik" takviyesi: go-e ONwhee

Elektrikli bisiklet modellerin popülerliği gün geçtikçe artarken, üreticiler standart bisikletlere elektrik takviyesi yapmak için de yeni çalışmalar içerisinde bulunuyor. Bunun en son örneklerinden go-e ONwhee, Kickstarter'da koyduğu hedefi ikiye katlayarak büyük bir potansiyel vaat ediyor.

Site üzerinde Frank Fox tarafından başlatılan go-e ONwhee, bisikletlerin suluk bölümüne koyulan bataryası ve orta göbek altına takılan motoruyla çalışma gösteriyor. Arka teker ile fiziksel bir bağlantı kuran ürün, bu bağlantıyı bünyesinde yer alan sensör ile denetliyor ve sadece pedal çevrildiği zaman aktif olarak devreye sokuyor. Sürekli olarak elektrik motoruyla gitmek yerine ekstra bir yardımcı olarak görev yapan go-e ONwhee, bu yardımın seviyesini (250W/25 km/saat, maksimum 800W/45 km/saat) ise gidona takılan buton ya da Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisiyle iletişim kurduğu akıllı telefonlardan ayarlayabiliyor.

Su geçirmediği için hem zorlu şartlarda kullanılabilen hem de yıkanabilen 850 gramlık go-e ONwhee, 200 Wh lityum iyon bataryasıyla da 5 saatte şarj oluyor ve 60 km'ye yakın destek sağlayabiliyor. Yapılacak en az 500 euro bağış ile elde edilebilen go-e ONwhee'nin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1206555795/go-e-onwheel-bike-motor-kit?ref=category_recommended