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Standart bisikletlere "elektrik" takviyesi: go-e ONwhee

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Standart bisikletlere
Elektrikli bisiklet modellerin popülerliği gün geçtikçe artarken, üreticiler standart bisikletlere elektrik takviyesi yapmak için de yeni çalışmalar içerisinde bulunuyor. Bunun en son örneklerinden go-e ONwhee, Kickstarter'da koyduğu hedefi ikiye katlayarak büyük bir potansiyel vaat ediyor.
Site üzerinde Frank Fox tarafından başlatılan go-e ONwhee, bisikletlerin suluk bölümüne koyulan bataryası ve orta göbek altına takılan motoruyla çalışma gösteriyor. Arka teker ile fiziksel bir bağlantı kuran ürün, bu bağlantıyı bünyesinde yer alan sensör ile denetliyor ve sadece pedal çevrildiği zaman aktif olarak devreye sokuyor. Sürekli olarak elektrik motoruyla gitmek yerine ekstra bir yardımcı olarak görev yapan go-e ONwhee, bu yardımın seviyesini (250W/25 km/saat, maksimum 800W/45 km/saat) ise gidona takılan buton ya da Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisiyle iletişim kurduğu akıllı telefonlardan ayarlayabiliyor.
Su geçirmediği için hem zorlu şartlarda kullanılabilen hem de yıkanabilen 850 gramlık go-e ONwhee, 200 Wh lityum iyon bataryasıyla da 5 saatte şarj oluyor ve 60 km'ye yakın destek sağlayabiliyor. Yapılacak en az 500 euro bağış ile elde edilebilen go-e ONwhee'nin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Standart bisikletlere
 

https://www.kickstarter.com/projects/1206555795/go-e-onwheel-bike-motor-kit?ref=category_recommended Yorum Yaz
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Worm Holes 4 yıl en beğenilen
o fiyata elektrikli bisiklet alırdım sanırım
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aycibin 4 yıl
1000tl bisiklet ve 2000tl bu zimbirtiya verecegime 3000tl'ye mukemmel bir bisiklet alir,adam gibi sporumu yaparim
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K E N 4 yıl
Çok iyi beklemedeyiz =)
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Mutlucan96 4 yıl
Fiyat değil bahsedilen. Bağıştan bahsediliyor. Anlaşılan sermayeleri ya da sponsorları yok. Sermeye oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu bir firma yapmıyor şuanda.
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maqnum 4 yıl
@Zamazingo :D
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aspirin_00 4 yıl
farazicosmos
birincisi suluk yerine takılan batarya hoş olmamış ki suluğumuzu nereye takacaz. ikincisi neden pedal çevrilmediğinde boşa düşüyor ve üçüncüsü 2 bisikletin olduğu sahne vardı biri kaymak gibi giderken diğeri totosundan ter akıtarak gidiyordu yani hızı etkileyen bir etken olmuş klasik dinama mantığını büyültüp pile elektrik depolar sistemle yapmışlar ki aynısı teker göbeklerindende sağlanabiliyor ki hemde bisikletin hızını mızını etkilemeden oluyor. buna o kadar para verilmez veren varsada garanti gerizekalıdır. tak tekerlere dinamolu göbek sonra keyfini sür ve suluksuz bisiklet mi düşünemiyorum bile

amortisörlü bisikletlerde suluk yer yok misal klasik bisikletlerde çift su kapı takılabiliyor oturma yerinin ana demire (dik olan).
ufacık şeyin takviyesi pek fazla olacağını sanmıyorum zaten
diğer yorumda arkadaş bayır aşağıya giderken şarj ettirme olayına hemfikirim.
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farazicosmos 4 yıl
birincisi suluk yerine takılan batarya hoş olmamış ki suluğumuzu nereye takacaz. ikincisi neden pedal çevrilmediğinde boşa düşüyor ve üçüncüsü 2 bisikletin olduğu sahne vardı biri kaymak gibi giderken diğeri totosundan ter akıtarak gidiyordu yani hızı etkileyen bir etken olmuş klasik dinama mantığını büyültüp pile elektrik depolar sistemle yapmışlar ki aynısı teker göbeklerindende sağlanabiliyor ki hemde bisikletin hızını mızını etkilemeden oluyor. buna o kadar para verilmez veren varsada garanti gerizekalıdır. tak tekerlere dinamolu göbek sonra keyfini sür ve suluksuz bisiklet mi düşünemiyorum bile
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savinelli 4 yıl
keşke pedal çevrilmediğinde kendini boşa almak yerine tekerlekten gelen enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek bataryasını şarj edebilseymiş. örneğin yokuş aşağı giderken pedal çevrilmeyeceği için bir yandan da toplam mesafeye katkı olmuş olurdu. cihazın fiyatını artıran en büyük etken lithium batarya kullanmaları olmuştur ama gene de lithium batarya kullanan ve aynı mantıkta çalışan bisikletleri o fiyata satıyorlar. halihazırda 8-10 bin liralık yarış bisikleti olup, kullanırken daha az yorulmak isteyen kişilerin işine yarayabilir ama benim gibi standart ucuz bisiklet kullananlara hitap etmediği aşikar. zira (bisikletle kıyaslanmaz ama) o fiyatlara normal scooter lara benzeyen e-scooter lar da bulunabiliyor.
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aspirin_00 4 yıl
ne kadar takviye yapıyor ondan bahsedilmemiş...
takviyesi günlük kullanımda memnun edecekse kadarsa düşünülüyor yoksa alınmaz...
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fthkn 4 yıl
2 bin lira civarında para istiyorlar. O paraya çok iyi seçenekler bulunabilir. Yandan çarklı bir bisiklet de kullanmak istemem.
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Worm Holes 4 yıl en beğenilen
o fiyata elektrikli bisiklet alırdım sanırım
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