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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Stanford'un geliştirdiği sürücüsüz otomobil saatte 190 kilometre hızı aşabiliyor

Son dönemin en revaçta teknolojilerinden birisi olan sürücüsüz otomobillere Stanford Üniversitesi de el attı. Araştırma grubunun modifiye ettiği Audi otomobil saatte 190 km hızı aşabiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Teknoloji devleri sürücüsüz otomobilleri yola çıkarabilmek için oldukça büyük bir efor sarf ediyorlar. Stanford Üniversitesi araştırma grubu ise olaya biraz daha farklı yaklaşarak sürücüsüz araçları yarış pistine çıkarmayı tercih ediyor. Audi markalı otomobili modifiye ederek Shelley adını veren araştırma grubu dünyanın en hızlı otonom araçlarından birisine imza atmış durumda.

Saatte 120 MPH (Yaklaşık 194 km/saat) hıza ulaştığı belirtilen araç pist koşulları için özel olarak geliştirildi. Virajların bulunduğu yere göre hızını otomatik ayarlayabilen Shelley, bu sayede pistin her bölümünden en hızlı şekilde geçmeye çalışıyor. Alınan sonuçların ortalama bir yarış pilotuyla eşit seviyede olduğu belirtilirken teknolojinin hızlı gelişimi otonom araç yarışları konusunu da akıllara getirmiyor değil. 
Muhtemelen önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde teknoloji devlerinin özel olarak geliştirdiği otonom yarış araçlarını pistte birbirleriyle yarışırken izleyebileceğiz. Shelley'nin performansını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. 

http://bgr.com/2016/03/02/driverless-car-race-video-audi-tt/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
iyide bu araba audi :))
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guyverland 3 yıl
Yeni birşey değil 2 yıldır uğraşıyorlar ve haberleri gelip duruyor.
Mesele bunu yapmak değil mesele bunlardan 30 'unu değişken olarak pistlerde yarıştırmak...
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infom@n 3 yıl
VulonViing
Motor ve yazılımı iyi olan kazanacak bu durumda. Çok saçma, sürücü faktörü şart.

Yazılımcı faktörü şart :P
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Lazeran 3 yıl
@algoritma farkı olacak
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OverClocK1ng 3 yıl
"Araştırma grubunun modifiye ettiği Audi"
Audi?
Şimdi reklamlar...
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VulonViing 3 yıl
Motor ve yazılımı iyi olan kazanacak bu durumda. Çok saçma, sürücü faktörü şart.
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serafon 3 yıl
Adamlar audi kullanmış kimse bir şey dememiş ?
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Efective 3 yıl
Umuyorum ileride yarışlarda böyle oto pilot tarzı şeyler görmeyiz. Eğer sürücü farkı olmayacaksa ne heyecanı kalıcak bu işin. Motoru güçlü olan her türlü önde gelecek nasıl olsa.
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chtsydn 3 yıl Efective
Sürücü farkı yine olacak. Ancak sürücü insan değil algoritma olacak.
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stanford, audi ve
5 etiket daha shelley sürücüsüz araç Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Oğuz Avcı
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