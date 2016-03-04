Stanford'un geliştirdiği sürücüsüz otomobil saatte 190 kilometre hızı aşabiliyor

Teknoloji devleri sürücüsüz otomobilleri yola çıkarabilmek için oldukça büyük bir efor sarf ediyorlar. Stanford Üniversitesi araştırma grubu ise olaya biraz daha farklı yaklaşarak sürücüsüz araçları yarış pistine çıkarmayı tercih ediyor. Audi markalı otomobili modifiye ederek Shelley adını veren araştırma grubu dünyanın en hızlı otonom araçlarından birisine imza atmış durumda.

Saatte 120 MPH (Yaklaşık 194 km/saat) hıza ulaştığı belirtilen araç pist koşulları için özel olarak geliştirildi. Virajların bulunduğu yere göre hızını otomatik ayarlayabilen Shelley, bu sayede pistin her bölümünden en hızlı şekilde geçmeye çalışıyor. Alınan sonuçların ortalama bir yarış pilotuyla eşit seviyede olduğu belirtilirken teknolojinin hızlı gelişimi otonom araç yarışları konusunu da akıllara getirmiyor değil.

Muhtemelen önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde teknoloji devlerinin özel olarak geliştirdiği otonom yarış araçlarını pistte birbirleriyle yarışırken izleyebileceğiz. Shelley'nin performansını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

http://bgr.com/2016/03/02/driverless-car-race-video-audi-tt/