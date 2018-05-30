Star Citizen için 27000$ değerinde DLC paketi

Sevdiğiniz bir oyunun DLC paketine en fazla ne kadar ücret ödemeyi tercih edersiniz? Star Citizen oyunu DLC paketleri konusunda yeni bir fiyat rekoruna imza atmaya hazırlanıyor.

Legatus Pack paketinde neler var?

2012 yılında 2 milyon dolar bağış ile Kickstarter üzerinde başarılı bir fonlama geçiren Star Citizen, o günden bu yana geliştirme sürecine devam ediyor. Alfa sürümünde de oyuncu toplamaya devam eden oyun önemli başarılar elde etti.

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Büyük bir açık alan oyunu sunan Star Citizen henüz alfa aşamasında olmasına rağmen büyük ilgi görüyor. Ayrıca kitlesel fonlama anlamında alfa sürümüne ücretli olarak sahip oluyorsunuz. Mart ayında 2 milyon kayıtlı kullanıcı barajını geçen oyun toplamda 184 milyon dolar fon elde etmeyi başardı.

Star Citizen ile ilgili gündeme gelen konu ise hazırladığı DLC paketi. Kickstarter döneminde 1000$ üzerinde bağış yapan premium destekçiler için hazırlanan Legatus Pack adındaki DLC paketi tam tamına 27000$ fiyat etiketine sahip.

Rekor bir fiyatla piyasaya çıkan DLC paketinin içerisinde oyundaki toplam 117 geminin hepsi dahil edilmiş. Ayrıca 163 farklı eşya ve tema da paket içerisinde yer alıyor. Yani oyunda toplayabileceğiniz her türlü eşya ve gemi tek bir seferde elde ediliyor.

1000$’ı veren 27000$’ı da verir mi bilinmez ancak Legatus Pack paketinin oldukça ses getireceği açık.