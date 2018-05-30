Star Citizen için 27000$ değerinde DLC paketi

Sevdiğiniz bir oyunun DLC paketine en fazla ne kadar ücret ödemeyi tercih edersiniz? Star Citizen oyunu DLC paketleri konusunda yeni bir fiyat rekoruna imza atmaya hazırlanıyor.
Legatus Pack paketinde neler var?
2012 yılında 2 milyon dolar bağış ile Kickstarter üzerinde başarılı bir fonlama geçiren Star Citizen, o günden bu yana geliştirme sürecine devam ediyor. Alfa sürümünde de oyuncu toplamaya devam eden oyun önemli başarılar elde etti.Ayrıca Bkz. "Yüz tanıma teknolojisi ile tehlikede olan türler kurtulabilir"
Büyük bir açık alan oyunu sunan Star Citizen henüz alfa aşamasında olmasına rağmen büyük ilgi görüyor. Ayrıca kitlesel fonlama anlamında alfa sürümüne ücretli olarak sahip oluyorsunuz. Mart ayında 2 milyon kayıtlı kullanıcı barajını geçen oyun toplamda 184 milyon dolar fon elde etmeyi başardı.
Star Citizen ile ilgili gündeme gelen konu ise hazırladığı DLC paketi. Kickstarter döneminde 1000$ üzerinde bağış yapan premium destekçiler için hazırlanan Legatus Pack adındaki DLC paketi tam tamına 27000$ fiyat etiketine sahip.
Rekor bir fiyatla piyasaya çıkan DLC paketinin içerisinde oyundaki toplam 117 geminin hepsi dahil edilmiş. Ayrıca 163 farklı eşya ve tema da paket içerisinde yer alıyor. Yani oyunda toplayabileceğiniz her türlü eşya ve gemi tek bir seferde elde ediliyor.
1000$’ı veren 27000$’ı da verir mi bilinmez ancak Legatus Pack paketinin oldukça ses getireceği açık.
http://www.guru3d.com/news-story/star-citizen-made-a-27000-dlc-bundle-exclusively-for-the-1000-concierge-community.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu paraya üç araba alabilirsin, uygun fiyata bir ev veya yazlık da alabilirsin. Aldığında şöyle bir şey olacak epi topu:
Bir DLC paketine bu parayı veren birinin oyun bilgisayarı da NASA'nın kullandığı bir süper bilgisayar olma ihtimali yüksek. Oyun ekranı ise herhalde bir sinema salonu kadar vardır. Oturduğu evi veya yaşadığı hayatı ise düşünmek bile istemiyorum.
Var mı gerçekten böyle bir dünya, böyle insanlar, garip, hayal gibi geliyor?
Ve bir de bence oyuncular dünyada en kolay para harcayan ve en kolay keklenen insan türü olarak tarihe geçecek. Onca kolsol almalar, tanesi 200+300 liradan yüzlerce oyun almalar, binlerce liralık sistem kurmalar filan. Çuvalla para harcanan bu kadar pahalı başka bir eğlence sektörü var mı acaba, üstelik sadece ergenlerin ve çocukların bulunduğu böylesi bir evren ve bereketli bir para pınarı değil de nedir? Dünya akıl tutulması yaşıyor belli ki.
Öteki yorumlara yönelik ise bu oyunun geliştirilmesi ve bunun şeffaflığı aslında günümüzde çok güzel bir örnek. Çokça gecikmeye rağmen oyunun duyurulandan daha iyi ve ötede olması gerçeği ayrı bir olay. Evladiyelik almak lazım zaten bu oyunun paketini alırken. Ben olmasam da en kötü ihtimal çocuğuma miras bırakırım. Zamanında zaten bilmem kaç dolara almıştım, dolar artınca bıraktığım miras da büyümüş olur :p
Uzay oyunu oynamak isteyenler EVE Online deneyin derim, alfa accountlar ücretsiz. X3 AP de güzel oyundu, egosoft'dan da X4 beklioz bakalım
:D
1604 tl x 12 = 4227$ yapmıyor mu ?
Neyse ki Allah'a şükür (!) gelirin en adaletsiz dağıtıldığı ülkelerden biriyiz de Mehmet Cengizler falan sizin adınıza saklıyor parayı.
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