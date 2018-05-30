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Star Citizen için 27000$ değerinde DLC paketi

Beğenilen yapımlardan Star Citizen halen alfa sürümünde olmasına rağmen ilgi görmeye devam ediyor. Oyun son olarak premium destekçileri için 27000$ değerinde DLC paketi duyurdu.
11 ay
3,8b
1
25
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sevdiğiniz bir oyunun DLC paketine en fazla ne kadar ücret ödemeyi tercih edersiniz? Star Citizen oyunu DLC paketleri konusunda yeni bir fiyat rekoruna imza atmaya hazırlanıyor.

Legatus Pack paketinde neler var?

2012 yılında 2 milyon dolar bağış ile Kickstarter üzerinde başarılı bir fonlama geçiren Star Citizen, o günden bu yana geliştirme sürecine devam ediyor. Alfa sürümünde de oyuncu toplamaya devam eden oyun önemli başarılar elde etti.

Ayrıca Bkz. "Yüz tanıma teknolojisi ile tehlikede olan türler kurtulabilir"

Büyük bir açık alan oyunu sunan Star Citizen henüz alfa aşamasında olmasına rağmen büyük ilgi görüyor. Ayrıca kitlesel fonlama anlamında alfa sürümüne ücretli olarak sahip oluyorsunuz. Mart ayında 2 milyon kayıtlı kullanıcı barajını geçen oyun toplamda 184 milyon dolar fon elde etmeyi başardı.

Star Citizen ile ilgili gündeme gelen konu ise hazırladığı DLC paketi. Kickstarter döneminde 1000$ üzerinde bağış yapan premium destekçiler için hazırlanan Legatus Pack adındaki DLC paketi tam tamına 27000$ fiyat etiketine sahip.

Rekor bir fiyatla piyasaya çıkan DLC paketinin içerisinde oyundaki toplam 117 geminin hepsi dahil edilmiş. Ayrıca 163 farklı eşya ve tema da paket içerisinde yer alıyor. Yani oyunda toplayabileceğiniz her türlü eşya ve gemi tek bir seferde elde ediliyor.

1000$’ı veren 27000$’ı da verir mi bilinmez ancak Legatus Pack paketinin oldukça ses getireceği açık.

 

http://www.guru3d.com/news-story/star-citizen-made-a-27000-dlc-bundle-exclusively-for-the-1000-concierge-community.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alasterkasor 11 ay en beğenilen
Bir tane oyun alamıyoruz fakirlikten bu nedir ya
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interwap 11 ay
Citizen görüyorsun. Tüm bunlar senin için.
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BoRriZ 1 ay
balon çıkacak gibi büyük bir his var içimde. 7 yıldır sürüyor. Uzun yapım aşaması olan oyunlardan genelde bir "hayır" gelmez.
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DH Misafiri 1 ay
Hayır, gayret gösterilmek değil, onlara ulaşıp daha güçlü olmak içindir. Satın alındığındaysa bu amacına direkt ulaşmış oluyorsun.
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Kulak Misafiri 11 ay
Valla garip. Sanki vurgunu yapalım 1-2 yıl oyunu geliştirelim sonra kapatırız der gibi bir hareket. Halbuki bu tür paketler insano gıdıklaması lazım. Yani ihtiyacın olan bir nesneyi ufak bir farkla alamıyorsun hemen çat çnüne 8 TLlik destek paketi çıkarıyorlar, 8 liradan birşey olmaz diyip alıyorsun. Yani mesela bunu Shadow Fight 3 çok iyi yapıyor. Duruyorsun duruyorsun paranı bir harcıyorsun elindeki silahı geliştirme kartı gösteriyor ufak bir farkla, alasın geliyor. 27.000 dolares çok şüpheli bir hareket.
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serafon 11 ay
Oyun içindeki ögeler, görevler, hedefler vb. oynanmak, elde edilmek, gayret gösterilmek içindir. Satın alındığında ne anlamı var?
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Evil Deeds 11 ay
Yeni nesil böyle düşünmüyor.
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MonitörKertenkelesi 11 ay
27000 USD = 120.654 TRY
Bu paraya üç araba alabilirsin, uygun fiyata bir ev veya yazlık da alabilirsin. Aldığında şöyle bir şey olacak epi topu:

Bir DLC paketine bu parayı veren birinin oyun bilgisayarı da NASA'nın kullandığı bir süper bilgisayar olma ihtimali yüksek. Oyun ekranı ise herhalde bir sinema salonu kadar vardır. Oturduğu evi veya yaşadığı hayatı ise düşünmek bile istemiyorum.

Var mı gerçekten böyle bir dünya, böyle insanlar, garip, hayal gibi geliyor?


Ve bir de bence oyuncular dünyada en kolay para harcayan ve en kolay keklenen insan türü olarak tarihe geçecek. Onca kolsol almalar, tanesi 200+300 liradan yüzlerce oyun almalar, binlerce liralık sistem kurmalar filan. Çuvalla para harcanan bu kadar pahalı başka bir eğlence sektörü var mı acaba, üstelik sadece ergenlerin ve çocukların bulunduğu böylesi bir evren ve bereketli bir para pınarı değil de nedir? Dünya akıl tutulması yaşıyor belli ki.


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serafon 11 ay MonitörKertenkelesi
İnsanların zevk merkezlerine dokunarak her şeyi yaptırabilirsin. Fuhuş, kumar, uyuşturucu vb. şeyler neden para basıyor.
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LittleHawk 11 ay
Oyunun Kick Starter dan bağış topladılar oyunu daha bitirmeden dlc yapıp satmaya çalışıyorlar
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St Batuhan 11 ay LittleHawk
Diğer yorumlarda da ayrı dünyalar var ama buradan bir şey belirtme gereği duyuyorum. Bunu en güzel yapan yakın zamanlı benim de ana oyunu aldığım ARK var. Gerçekten adamlar DLC çıkardı. Burada ise oyundaki gemileri satın alma durumu aslında bulunmakta yani düz dlc değil. Bu paketi almak ya da almamak tamamen tercih ve haliyle oyunda elde edilemeyecek şeyler kısıtlı. Tüm gemileri oyun içi parayla vakti geldiğinde alma imkanı sunulacak zaten.
Öteki yorumlara yönelik ise bu oyunun geliştirilmesi ve bunun şeffaflığı aslında günümüzde çok güzel bir örnek. Çokça gecikmeye rağmen oyunun duyurulandan daha iyi ve ötede olması gerçeği ayrı bir olay. Evladiyelik almak lazım zaten bu oyunun paketini alırken. Ben olmasam da en kötü ihtimal çocuğuma miras bırakırım. Zamanında zaten bilmem kaç dolara almıştım, dolar artınca bıraktığım miras da büyümüş olur :p
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yimmasabi 11 ay
4-5 yıl önce alınan gemiler hala yok ortada. Gemilerin çoğunda bug var. Oyunun performansına yönelmek yerine sürekli satış arttırıcı yeni gemiler ve teknolojiler sunuyorlar. Aylardır 1080Ti de 20-30 fps ile oynuyoruz. Bi sürü bug ve crash de cabası. Oyun alfa diyorlar 5 sene oldu neredeyse oynanmıyor. Çok kütük bir oyun oldu bu hali ile, ki daha yapılan evren 2-3 gezegenden ibaret.
Uzay oyunu oynamak isteyenler EVE Online deneyin derim, alfa accountlar ücretsiz. X3 AP de güzel oyundu, egosoft'dan da X4 beklioz bakalım
:D
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IceRulez 11 ay mavizaman
O zaman ülke büyüdükçe asgari ücrete zam yapılmalı ?
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mavizaman 11 ay IceRulez
daha yeni yapıldı zaten 1403ten 1603e çıktı asgari ücret.
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IceRulez 11 ay
arkadaşlar kişi başı gelirimiz nasıl 10.000$ oluyor ?
1604 tl x 12 = 4227$ yapmıyor mu ?
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mavizaman 11 ay IceRulez
Kişi başına düşen milli gelir Gayri Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) nufüsa bölünmesiyle elde edilen rakamdır.
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yimmasabi 11 ay IceRulez
O asgari olanı, Ortalaması öyle değil. Çok zengin olanları patronları vs. de düşün, hepsini topla, toplam nüfüsa bölünce öyle bişi çıkabilir. Ama zenginler daha da zenginlemiş. Sende bende yine artış o kadar çok yok yani :)
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pUnduli 11 ay IceRulez
4 kişilik aileyseniz sizin eve aylık yaklaşık 15.000 TL girmesi lazım bu hesaba göre ( $ = 4.5 olsa )
Neyse ki Allah'a şükür (!) gelirin en adaletsiz dağıtıldığı ülkelerden biriyiz de Mehmet Cengizler falan sizin adınıza saklıyor parayı.
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.PanxeR. 11 ay
Oyuna 2012 yılından beri para yatırmaya devam ediyorlar , oyun hala çıkmadı hala alfa hala beta ve insanlar para yatırmaya devam ediyor. Hadi diyelim ki ortaya dünyanın en iyi oyunu çıktı herşey mükemmel diyelim oldu ya yaptılar , bir başlayacaksınız oyuna insanların belki aylar belki 1 yıl sürecek sürede toplayacağı itemler birilerinin ilk günde elinin altında olacak , yani siz oyuna 0 dan başladığınızda birileri oyunu bitirmiş olacak bile, geçenlerde de bi gezegenden arsa satıyorlardı zamanında vatikanın cennetten arsa satması gibi.
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