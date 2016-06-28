Star Trek Beyond'dan son fragman

Sinema ve televizyon tarihinin en sevilen bilim-kurgu serilerinden biri olan Star Trek, bu yıl vizyona girecek yeni filmi Star Trek Beyond ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak. 2009 yılında vizyona giren Star Trek ile başlayan yeni serinin üçüncü filmi olan Beyond için meraklı bekleyiş sürerken, filmden bir fragman daha yayınlandı.

26 Ağustos 2016'da vizyona girecek film için yayınlanan bu yeni fragman, içerdiği yeni görüntülerin yanı sıra şarkı tercihi ile de dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcı Rihanna'nın Star Trek Beyond'da kullanılacak olan Sledgehammer şarkısı, film için yayınlanan bu son fragmanın önemli bir parçası.

Hızlı ve Öfkeli filmleri ile tanınan Justin Lin'in yöneteceği Star Trek Beyond, evrenin daha önce hiç gitmedikleri kadar uzak köşelerine yolculuk eden Enterprise (Atılgan) ekibinin bugüne kadar karşılaştıkları en tehlikeli düşmanlardan biri ile karşılaşmasını anlatıyor. Filmin başrollerinde Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg, Karl Urban, Idris Elba ve Sofia Boutella yer alıyor.