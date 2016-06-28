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Star Trek Beyond'dan son fragman

Bu yılın en merak edilen filmlerinden biri olan Star Trek Beyond'dan son bir fragman yayınlandı. Yeni Star Trek serisinin üçüncü filmi, bu yaz sinemaseverler ile buluşacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,3b
1
16
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Sinema ve televizyon tarihinin en sevilen bilim-kurgu serilerinden biri olan Star Trek, bu yıl vizyona girecek yeni filmi Star Trek Beyond ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak. 2009 yılında vizyona giren Star Trek ile başlayan yeni serinin üçüncü filmi olan Beyond için meraklı bekleyiş sürerken, filmden bir fragman daha yayınlandı.
26 Ağustos 2016'da vizyona girecek film için yayınlanan bu yeni fragman, içerdiği yeni görüntülerin yanı sıra şarkı tercihi ile de dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcı Rihanna'nın Star Trek Beyond'da kullanılacak olan Sledgehammer şarkısı, film için yayınlanan bu son fragmanın önemli bir parçası.
Hızlı ve Öfkeli filmleri ile tanınan Justin Lin'in yöneteceği Star Trek Beyond, evrenin daha önce hiç gitmedikleri kadar uzak köşelerine yolculuk eden Enterprise (Atılgan) ekibinin bugüne kadar karşılaştıkları en tehlikeli düşmanlardan biri ile karşılaşmasını anlatıyor. Filmin başrollerinde Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg, Karl Urban, Idris Elba ve Sofia Boutella yer alıyor.

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0MG90 3 yıl en beğenilen
Anton Yelchin'i son kez göreceğiz
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OverClocK1ng 3 yıl
Allah rahmet eylesin. 27 yaş, ölmek için çok erken...

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smart1978 3 yıl
OverClocK1ng
Allah rahmet eylesin. 27 yaş, ölmek için çok erken...
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Rahmet dileme Muslumanlara mahsustur ...
OverClocK1ngAllah rahmet eylesin. 27 yaş, ölmek için çok erken...Rahmet dileme Musl...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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2K 3 yıl
Justin Lin yönetmen olduğu için hiç bir beklentim olmayan bir film.
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A.F.Y.D 3 yıl
teşekkürler
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muratkaya 3 yıl
kdr-2015
OverClocK1ng Allah rahmet eylesin. 27 yaş, ölmek için çok erken...
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Mekanı cennet olsun

Allah salih kullarıyla kabzetsin.
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DeepNote 3 yıl
lterlemez
smart1978
OverClocK1ngAllah rahmet eylesin. 27 yaş, ölmek için çok erken...
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Rahmet dileme Muslumanlara mahsustur ...
Toprağı bol olsun derler...

Nereden biliyorsunuz Müslüman olmadığını ? Vefat edenin arkasından hüküm vermeyin
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lterlemez 3 yıl
smart1978
OverClocK1ngAllah rahmet eylesin. 27 yaş, ölmek için çok erken...
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Rahmet dileme Muslumanlara mahsustur ...

Toprağı bol olsun derler...
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smart1978 3 yıl
OverClocK1ng
Allah rahmet eylesin. 27 yaş, ölmek için çok erken...
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Rahmet dileme Muslumanlara mahsustur ...
1 Yanıt Yanıtla +4
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OverClocK1ng 3 yıl smart1978
smart1978
OverClocK1ng
Allah rahmet eylesin. 27 yaş, ölmek için çok erken...

Rahmet dileme Muslumanlara mahsustur ...

Baktım, hakikaten öyleymiş.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
illuminati ;

ADEM é (meyveye değil) O Şecere 'ye ( ağaç yani köksalan anlamında ; O, SOY 'a ) dokunma (elleşme) denildi ! ama ADEM dinlemedi !

ve işin içinde birde yılan gibi bir sürüngen var ! ( adem erkeğin doğası ; kadın olsunda çamurdan olsun misali
)

yapımcılar illuminati elemanımı derseniz bu bilgi tüm tarihsel kutsal metinler de yazdığı için senaristte kabul edileni barizleştirmiş zaten !

yapımcılarda bunu gerçeklere uygun bir şekilde sinemaya yansıtıyor !



bundan 100 yıl önce radyonun R sini bile bilmeyen bir toplumken !

şimdi 4 kanatlı dropla uzay sınırlarında gezinir olduk

yani şu son 20 yılda teknolojide fazla ilerlediğimizin farkına varalım yani ! :)
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OverClocK1ng 3 yıl
Allah rahmet eylesin. 27 yaş, ölmek için çok erken...

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Mr. Cheritto 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Allah rahmet eylesin. 27 yaş, ölmek için çok erken...

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Mekanı cennet olsun
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mamilim90 3 yıl
Star trek baslamak istiyorum en eskilerdenmi baslamam mi gerek
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strathmorea 3 yıl
Farkında mısınız. 3 filmde de Atılganı illa kullanılmaz hale getiriyorlar. İlla o gemi her filmde ya yok olacak ya da delik değik olacak.
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Lockheed 3 yıl strathmorea
strathmorea
Farkında mısınız. 3 filmde de Atılganı illa kullanılmaz hale getiriyorlar. İlla o gemi her filmde ya yok olacak ya da delik değik olacak.

size bunun nedenini gercek bir olayla anlatayim. amerikada bir nascar yarisinda kaza olmazsa bir sonraki yarista seyircilerin azaldigi istatistiklerle kanitlanmis durumda. kanit isterseniz arastirabilirim, daha once bulmustum. anlatmak istedigim patlama catlama ya da aksiyon heyecan olmazsa tuketicinin ilgisini cekmiyor. bkz transformers. komple gereksiz patlama catlama var ama milyar dolar hasilat :)
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