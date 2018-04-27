Avengers: Infinity War hakkında ilk yorumlar paylaşıldı

Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden Avengers: Infinity War, yarın sinemaseverler ile buluşacak. Marvel sinematik evreni için bir devrin sonu olarak görülen film, sinematik evrende yer alan tüm kahramanları bir araya getirecek. Tüm dünyada sinemaseverler Infinity War için gün sayarken, Amerika'da bir grup sinema eleştirmeni ve basın mensubu filmi erkenden izleme şansı yakaladı.

Avengers: Infinity War için geçtiğimiz günlerde düzenlenen özel gösterime katılan eleştirmenler, film hakkında ilk görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Film hakkında ilk eleştiriler son derece olumlu olsa da, yeni Avengers filminin kusursuz olduğu söylenemez. Bazı eleştirmenler, tüm zamanların en ihtişamlı filmlerinden Infinity War'un, zaman zaman devasa hikayesinin altında ezildiği ve üst üste gelen aksiyonun bunaltıcı olduğu görüşünde.

Sinema eleştirmenleri Infinity War'un son derece eğlenceli ve mizah dozu yüksek bir film olduğu konusunda büyük ölçüde hemfikir. Marvel sinematik evreni için bu son derece alışıldık bir övgü olsa da, Infinity War, Marvel'in daha önce eleştirildiği konularda da övgü toplamayı başardı.

Filmlerindeki kötü adamlarının karakter olarak zayıf kalması Marvel'in bugüne kadar en çok eleştirildiği konuların başında geliyordu. Ne var ki Infinity War'un asıl kötüsü olan Thanos eleştirmenleri fazlasıyla etkilemiş görünüyor.

Eleştirmenlerin dikkat çektiği bir diğer konu da bu filmi izlemeden önce spoiler içeren yorum ve haberlerden kesinlikle kaçınılması gerektiği. Filmin beklenmedik olaylarla dolu hikayesi ve etkileyici sonu da eleştirmenlerden övgü toplayan unsurlar arasında yer alıyor.







Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Paul Rudd, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Pom Klementieff, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman ve Sebastian Stan'in diğer Marvel filmlerindeki rolleriyle geri döneceği filmde Thanos'u ünlü oyuncu Josh Brolin canlandıracak.

Filmin yönetmenliğini Captain America: Winter Soldier ve Captain America: Civil War'un da yönetmenleri olan Anthony ve Joe Russo üstleniyor.