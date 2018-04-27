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Avengers: Infinity War hakkında ilk yorumlar paylaşıldı

Marvel'in sevilen kahramanlarını bir araya getirecek Avengers: Infinity War, yarın sinemaseverler ile buluşacak. Sinema eleştirmenleri, merakla beklenen film hakkında ilk yorumlarını paylaştı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
12,5b
1
15
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden Avengers: Infinity War, yarın sinemaseverler ile buluşacak. Marvel sinematik evreni için bir devrin sonu olarak görülen film, sinematik evrende yer alan tüm kahramanları bir araya getirecek. Tüm dünyada sinemaseverler Infinity War için gün sayarken, Amerika'da bir grup sinema eleştirmeni ve basın mensubu filmi erkenden izleme şansı yakaladı.
Avengers: Infinity War için geçtiğimiz günlerde düzenlenen özel gösterime katılan eleştirmenler, film hakkında ilk görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Film hakkında ilk eleştiriler son derece olumlu olsa da, yeni Avengers filminin kusursuz olduğu söylenemez. Bazı eleştirmenler, tüm zamanların en ihtişamlı filmlerinden Infinity War'un, zaman zaman devasa hikayesinin altında ezildiği ve üst üste gelen aksiyonun bunaltıcı olduğu görüşünde.
Sinema eleştirmenleri Infinity War'un son derece eğlenceli ve mizah dozu yüksek bir film olduğu konusunda büyük ölçüde hemfikir. Marvel sinematik evreni için bu son derece alışıldık bir övgü olsa da, Infinity War, Marvel'in daha önce eleştirildiği konularda da övgü toplamayı başardı.
Filmlerindeki kötü adamlarının karakter olarak zayıf kalması Marvel'in bugüne kadar en çok eleştirildiği konuların başında geliyordu. Ne var ki Infinity War'un asıl kötüsü olan Thanos eleştirmenleri fazlasıyla etkilemiş görünüyor.
Eleştirmenlerin dikkat çektiği bir diğer konu da bu filmi izlemeden önce spoiler içeren yorum ve haberlerden kesinlikle kaçınılması gerektiği. Filmin beklenmedik olaylarla dolu hikayesi ve etkileyici sonu da eleştirmenlerden övgü toplayan unsurlar arasında yer alıyor.
 
 
 


Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Paul Rudd, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Pom Klementieff, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman ve Sebastian Stan'in diğer Marvel filmlerindeki rolleriyle geri döneceği filmde Thanos'u ünlü oyuncu Josh Brolin canlandıracak.
Filmin yönetmenliğini Captain America: Winter Soldier ve Captain America: Civil War'un da yönetmenleri olan Anthony ve Joe Russo üstleniyor.
 

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WB 1 yıl en beğenilen
Ne zaman elestirmenler maasli elemana donustu artik yorumlarini onemsemiyorum.. Ozellike awesome, incredible, amazing gibi sig kelimeler olayi ozetliyor zaten..
Ne zaman elestirmenler maasli elemana donustu artik yorumlarini onemsemiyorum.. Ozellike awesome, incredible, amazing gibi sig kelimeler olayi ozetliyor zaten....
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Sunrise. 1 ay yeni yorumcu
Eleştirmenlerin yorumlarını merak etmiyorum açıkcası
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DH Misafiri 1 yıl
arkadaşlar filmi bügün izledim ilk seansına 11:30 girdim 3d bir filim gayet güzel spoiler vermicem merak etmeyin :D iyi seyirler...
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snurks 1 yıl
torrente düşüp 11bin indirme ve 2000 seed desteği olan filim
tam bir hayal kırıklığı
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mlhkhy 1 yıl
Öyle insan yüzü olmadığı için olmasın o dediğin. Hulkta benzer durum söz konusu değil mi? Marvel sinematik evreni ve çizgi romanları sadece süper kahramanları göz gezdirsen zaten anlayacaksın. Eleştirmek için eleştirmek diye buna denir.
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deoks 1 yıl
Bakalım tüm zamanların gişe rekorunu kaç günde kıracak
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blood.army 1 yıl deoks
Çınde yasıyorum burada ayın 11 de cıkıcak neden gecıktı pek bır bılgım yok ama bence burada bu kadar sevenı ve bekleyenı varken burada gıse rakamları onemlı olacaktır.
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Rachsuchtig 1 yıl
Ya arkadaş her şeye bıdı bıdı etmeyin adamlar bu filme gelmek için 10 yıl uğraştı. Demek ki başarmışlar ve güzel olmuş.
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_bluescream_ 1 yıl
12de bende izlicem :D
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mentalform 1 yıl
Marvel harikalar kumpanyası.
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WB 1 yıl en beğenilen
Ne zaman elestirmenler maasli elemana donustu artik yorumlarini onemsemiyorum.. Ozellike awesome, incredible, amazing gibi sig kelimeler olayi ozetliyor zaten..
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Haberi bir noktadan sonra çiftlemişsiniz.
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