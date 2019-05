Star War: The Last Jedi ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı

2015 yılında vizyona giren The Force Awakens ile uzun bir aranın ardından beyaz perdeye geri dönen Star Wars efsanesi, sinemadaki yolculuğunu sürdürüyor. The Force Awakens ile başlayan yeni üçlemenin ikinci filmi olan Star Wars: The Last Jedi, bugün aralarında Türkiye'nin de yer aldığı birçok ülkede gösterime girdi.

Yeni Star Wars filmi Kuzey Amerika'da cuma günü vizyona girecek olsa da ABD'de bir grup sinema eleştirmeni filmi erkenden izleme şansı yakaladı. The Last Jedi'ın özel gösterimine katılan bu sinema eleştirmenleri, film hakkında ilk görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştılar.

Star Wars: The Last Jedi eleştirmenlerin beğenisi kazanmayı başardı. Sinema eleştirmenleri The Last Jedi'ın The Force Awakens'tan çok daha iyi bir film olduğu konusunda hemfikir olurken, birçok eleştirmen filmi Empire Strikes Back ile kıyaslayarak The Last Jedi'ın uzun süredir çıkan en iyi Star Wars olduğunu ifade etti.

Filmin The Force Awakens ile başlayan yeni hikayeyi kayda değer ölçüde ileri taşıdığını belirten eleştirmenler, sürprizlerle dolu filmin sadece eğlenceli bir seyirlik olmakla kalmayıp Star Wars hayranlarını duygulandırmayı başaracağı görüşünde. Filmin aksiyon dozu yüksek savaş sahneleri de övgüyle bahsedilen unsurlar arasında yer alıyor.

Brick ve Looper gibi başarılı filmler ile adını duyuran Rian Johnson'ın yazıp yönettiği Star Wars: The Last Jedi'ın başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher, Lupita Nyong’o, Dohmnall Gleeson, Benicio Del Toro ve Laura Dern yer alıyor.