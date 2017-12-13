Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Star War: The Last Jedi ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı

Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden Star Wars: The Last Jedi, bugün birçok ülkede vizyona girdi. Sinema eleştirmenleri de yeni Star Wars filmi hakkında ilk yorumlarını paylaştı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5,1b
1
8
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2015 yılında vizyona giren The Force Awakens ile uzun bir aranın ardından beyaz perdeye geri dönen Star Wars efsanesi, sinemadaki yolculuğunu sürdürüyor. The Force Awakens ile başlayan yeni üçlemenin ikinci filmi olan Star Wars: The Last Jedi, bugün aralarında Türkiye'nin de yer aldığı birçok ülkede gösterime girdi.
Yeni Star Wars filmi Kuzey Amerika'da cuma günü vizyona girecek olsa da ABD'de bir grup sinema eleştirmeni filmi erkenden izleme şansı yakaladı. The Last Jedi'ın özel gösterimine katılan bu sinema eleştirmenleri, film hakkında ilk görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştılar.
Star Wars: The Last Jedi eleştirmenlerin beğenisi kazanmayı başardı. Sinema eleştirmenleri The Last Jedi'ın The Force Awakens'tan çok daha iyi bir film olduğu konusunda hemfikir olurken, birçok eleştirmen filmi Empire Strikes Back ile kıyaslayarak The Last Jedi'ın uzun süredir çıkan en iyi Star Wars olduğunu ifade etti.
Filmin The Force Awakens ile başlayan yeni hikayeyi kayda değer ölçüde ileri taşıdığını belirten eleştirmenler, sürprizlerle dolu filmin sadece eğlenceli bir seyirlik olmakla kalmayıp Star Wars hayranlarını duygulandırmayı başaracağı görüşünde. Filmin aksiyon dozu yüksek savaş sahneleri de övgüyle bahsedilen unsurlar arasında yer alıyor.
 
Brick ve Looper gibi başarılı filmler ile adını duyuran Rian Johnson'ın yazıp yönettiği Star Wars: The Last Jedi'ın başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher, Lupita Nyong’o, Dohmnall Gleeson, Benicio Del Toro ve Laura Dern yer alıyor.
 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
devcitybg 1 yıl
Hey Allahim 2,3 inceleme okudum serinin en iyi filmi oldugunu yazmislar. Ciddi ciddi Disney'in para verdigini dusunuyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Noctivagant 1 yıl
Benim tek iki eleştirim olacak. Onun dışında iyi film
Eski serilere göre aksiyon sahneleri azdı. Yeni serinin ilk filmi gibi. İkinci eleştirimde eski serilerde dövüş olan sahnelerde Star Wars serisinin klasik bir müziği vardır ve hep o çalar. Bu yeni serilerde o müziği kullanmıyorlar. O müziğe geri dönmeleri şart.
Yeni seride Star Wars serisinin o harika müziklerini ciddi anlamda az kullanmaya başladılar bu beni rahatsız ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bigen 1 yıl
Basroldeki kızı nedense Starship Troopers 2 deki aktriste benzetiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karamandalina 1 yıl
Star wars disneye satıldığı an bitti. Bu bir aksiyon filmi başka da bir şey değil. Lucas ne yaptın sen? İnsan evladını satar mı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 1 yıl
"The Force Awakens diye rezil bir filme sinemada gitmiştim. Asla bu filme sinemada gitmem. Sadece ticari kaygıyla çekilen bir popcorn an itibariyle benim için."
Gitmediğini düşündürten bir kısım olarak gitmediğin filmi nasıl değerlendirdiğini de merak ediyorum haliyle.
Film bir benzerliklere sahip ama ep5 ile hatta direkt OT ile değil, bazı noktalarında çok güzel bir Ep3 benzerliği var. Kylo için özellikle bazı hisler uyandırıyor buna dair. Spoilera girer bunu yorumlamak o nedenle yazamıyorum. Ayrıca şok yaratan bir kısım var ilk yarıda ve spoiler yemeden gittiğim için heyecanla 10 sn ağzım açık kaldım sonra daha bunun Crait'i var olmaz canım öyle bir şey dedim. Sonra apışıp kaldım zira bu kadar kudret... Neyse efenim o malum sahnede uçma olayı hoş olmasa da verdiği duygu ve bunca zaman içinde biriken güç açısından iyiydi. Bu kadar force sensitive olması açısından düşünmüyordum.
Son sahne her şeye değer. Açıkçası Holdo sahnesi de muazzamdı. Zaten o kısımda bekliyordum zira 1 saat 52. dakika için ses 10 saniyeliğine gidebilir şeklindeydi edindiğim bilgi Imax ve Deluxe dökümanlarından. Görsel olarak da hoş olmuş.
Ergen yine ergen ve kanında olanlar sonucu ilerliyor. Rey ise ah canım kıyamam kıvamında. Özellikle konuşma sahnesi ve kurduğu cümle ile içime dokundu Snoke'un odasında.
Rian hikayeyi derinleştirmemiş durumda. Bu bir eksiklik gibi gelebilir ama JJ'e büyük iş bırakmak istemiş kendisini riske atmadan ve bir Star Wars filmi olarak da güzel iş başarmış karakterlere verilen görevlerle. Hele bir bastı bacak büyük adam gelişiyle öyle bir etkiledi ki. Seni küçük hınzır dedirtiyor o sahneyle zaten ve OT ile düşününce durumunu zaten ideal olmuş replikleri falan. Ama görsel olarak pek beğenmedim yani orada ihanet ve OT üzerindeki hale.
Son olarak Rian daha fazla risk alıp son filme de kendisi el atacak olsa ve bu filmde de keşke hikayeye bir derinlik katsa idi iyi olurdu. 2,5 saate 1 saat daha eklese hatta keyifle izlerdim yine.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 yıl
Normal bir film olarak iyi filmdi. Ama bir Star Wars olarak tek diyeceğim şudur ki; Star Wars Disney'e satıldıktan sonra ruhunu kaybetti. Para kapısı oldu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 1 yıl
Öyle bir şey ki resmen ama resmen 4, 5 ve 6. filmin hatta aynı konunun farklı bir varyantı bu son iki film (roque one hariç). Olay örgüsü, iyi kötü taraf ve kötü tarafı seçen kişi, sonradan iyi tarafa geçecek kişi, jedi adayı ve eğitimi, jedi hocasının inziva hali, isyancı ve imparatorluktaki savaş ve kazanacak taraf, yani tamamen 4, 5 ve 6. filmin her anlamda az değişiklikle önümüze koyulması. Yahu bu kadar kısır mısınız yeni bir konu yeni karakterler yaratma konusunda. The Force Awakens diye rezil bir filme sinemada gitmiştim. Asla bu filme sinemada gitmem. Sadece ticari kaygıyla çekilen bir popcorn an itibariyle benim için.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 1 yıl
Para kazanmak için yapılan gazlamalar bunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl NASA ve Google, bugün çok önemli bir keşif duyurusu yapmaya hazırlanıyor 1 yıl iOS 11.2.1 yayınlandı: HomeKit güvenlik açığı düzeltiliyor 1 yıl Ay'a reklam panoları dikecekler: Japon uzay şirketi, 90 milyon dolarlık yatırım aldı 1 yıl 2019 Volkswagen Jetta'ya ait yeni eskiz görseller yayınlandı 1 yıl Microsoft ile IOTA ortak değilmiş 1 yıl Şimdiye kadar sadece 50.000 adet Essential Phone satıldı 1 yıl Intel Inside pazarlama programının bütçesi kesintiye uğruyor 1 yıl Yeni teknikle metastaz yapan hücreler anlık olarak takip edilebilecek 1 yıl Galaxy S9'un tasarımı ve renk seçenekleri sızdırıldı 1 yıl Google Duo artık Android arama ekranında 1 yıl Xiaomi Mi Router 3C incelemesi "Beyaz F/P canavarı mı acaba?" 1 yıl Borsa İstanbul, BISTcoin isimli kripto para için çalışmalara başladı 1 yıl Türkiye Kart ile tüm işlemler tek karttan yapılacak 1 yıl Adobe Lightroom CC artık fotoğrafları yapay zekayla otomatik olarak düzenleyebiliyor 1 yıl Mini, 2021 yılı için yeni bir SUV hazırlıyor 1 yıl Starbucks'ın ücretsiz Wi-Fi hizmetinin de bir bedeli varmış 1 yıl Ayasofya ve Sultanahmet, Star Wars mimarisine ilham olmuş 1 yıl 22.yüzyıla güç vermesi beklenen teknolojiler 1 yıl Twitter’da sıralı gönderi dönemi başlıyor 1 yıl Otoyollara gürültü perdesi ve ses yutan asfalt geliyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Star War: The Last Jedi ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı Sonraki Türkiye'de Bitcoin: Yasal mı değil mi? 1 yıl Büyük sıçrama: Litecoin bir haftada yüzde 240 değer kazandı! 1 yıl Global silah satışları 5 yıl sonra artışa geçti: Aselsan ve TAI hızlı yükseliyor! 1 yıl 2017'de Google'da en çok arananlar 1 yıl Bitcoin'den vergi alınması için çalışmalar başladı 1 yıl Türkiye’nin ilk sürücüsüz metro hattı 15 Aralık’ta açılacak 1 yıl Ubuntu geliştiricisi artık milyarder 1 yıl Toshiba, araçlara yönelik çok hızlı NAND bellek geliştirdi 1 yıl Opera'nın Android sürümü yeni kullanıcı arayüzüne sahip oldu 1 yıl SpaceX, bugün tekrar kullanılabilirlikte yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor 1 yıl Netflix’te günde 140 milyon saat içerik izleniyor 1 yıl İslam'a uygun Bitcoin geliyor 1 yıl 2018 Altın Küre Ödülleri için adaylar açıklandı 1 yıl Boğaziçi Üniversitesi siber güvenlik kampı başlıyor 1 yıl Eski Facebook yöneticisi: "Programlandığınızın farkında değilsiniz, toplumun temellerini yıkıyoruz." 1 yıl Galaxy S9 en hızlı şarj edilen akıllı telefon olabilir 1 yıl Siyasilerden "Bitcoin borsası kuralım" önerisi 1 yıl Google’dan yapay zeka destekli üç yeni fotoğrafçılık uygulaması 1 yıl Samsung Galaxy S9 daha gelişmiş Iris tarayıcısına sahip olacak 1 yıl İklim değişikliği rüzgar enerjisini olumsuz etkileyebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim