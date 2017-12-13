Star War: The Last Jedi ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı

Haber Editörü
2015 yılında vizyona giren The Force Awakens ile uzun bir aranın ardından beyaz perdeye geri dönen Star Wars efsanesi, sinemadaki yolculuğunu sürdürüyor. The Force Awakens ile başlayan yeni üçlemenin ikinci filmi olan Star Wars: The Last Jedi, bugün aralarında Türkiye'nin de yer aldığı birçok ülkede gösterime girdi.
Yeni Star Wars filmi Kuzey Amerika'da cuma günü vizyona girecek olsa da ABD'de bir grup sinema eleştirmeni filmi erkenden izleme şansı yakaladı. The Last Jedi'ın özel gösterimine katılan bu sinema eleştirmenleri, film hakkında ilk görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştılar.
Star Wars: The Last Jedi eleştirmenlerin beğenisi kazanmayı başardı. Sinema eleştirmenleri The Last Jedi'ın The Force Awakens'tan çok daha iyi bir film olduğu konusunda hemfikir olurken, birçok eleştirmen filmi Empire Strikes Back ile kıyaslayarak The Last Jedi'ın uzun süredir çıkan en iyi Star Wars olduğunu ifade etti.
Filmin The Force Awakens ile başlayan yeni hikayeyi kayda değer ölçüde ileri taşıdığını belirten eleştirmenler, sürprizlerle dolu filmin sadece eğlenceli bir seyirlik olmakla kalmayıp Star Wars hayranlarını duygulandırmayı başaracağı görüşünde. Filmin aksiyon dozu yüksek savaş sahneleri de övgüyle bahsedilen unsurlar arasında yer alıyor.
Brick ve Looper gibi başarılı filmler ile adını duyuran Rian Johnson'ın yazıp yönettiği Star Wars: The Last Jedi'ın başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher, Lupita Nyong’o, Dohmnall Gleeson, Benicio Del Toro ve Laura Dern yer alıyor.
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Eski serilere göre aksiyon sahneleri azdı. Yeni serinin ilk filmi gibi. İkinci eleştirimde eski serilerde dövüş olan sahnelerde Star Wars serisinin klasik bir müziği vardır ve hep o çalar. Bu yeni serilerde o müziği kullanmıyorlar. O müziğe geri dönmeleri şart.
Yeni seride Star Wars serisinin o harika müziklerini ciddi anlamda az kullanmaya başladılar bu beni rahatsız ediyor.
Gitmediğini düşündürten bir kısım olarak gitmediğin filmi nasıl değerlendirdiğini de merak ediyorum haliyle.
Film bir benzerliklere sahip ama ep5 ile hatta direkt OT ile değil, bazı noktalarında çok güzel bir Ep3 benzerliği var. Kylo için özellikle bazı hisler uyandırıyor buna dair. Spoilera girer bunu yorumlamak o nedenle yazamıyorum. Ayrıca şok yaratan bir kısım var ilk yarıda ve spoiler yemeden gittiğim için heyecanla 10 sn ağzım açık kaldım sonra daha bunun Crait'i var olmaz canım öyle bir şey dedim. Sonra apışıp kaldım zira bu kadar kudret... Neyse efenim o malum sahnede uçma olayı hoş olmasa da verdiği duygu ve bunca zaman içinde biriken güç açısından iyiydi. Bu kadar force sensitive olması açısından düşünmüyordum.
Son sahne her şeye değer. Açıkçası Holdo sahnesi de muazzamdı. Zaten o kısımda bekliyordum zira 1 saat 52. dakika için ses 10 saniyeliğine gidebilir şeklindeydi edindiğim bilgi Imax ve Deluxe dökümanlarından. Görsel olarak da hoş olmuş.
Ergen yine ergen ve kanında olanlar sonucu ilerliyor. Rey ise ah canım kıyamam kıvamında. Özellikle konuşma sahnesi ve kurduğu cümle ile içime dokundu Snoke'un odasında.
Rian hikayeyi derinleştirmemiş durumda. Bu bir eksiklik gibi gelebilir ama JJ'e büyük iş bırakmak istemiş kendisini riske atmadan ve bir Star Wars filmi olarak da güzel iş başarmış karakterlere verilen görevlerle. Hele bir bastı bacak büyük adam gelişiyle öyle bir etkiledi ki. Seni küçük hınzır dedirtiyor o sahneyle zaten ve OT ile düşününce durumunu zaten ideal olmuş replikleri falan. Ama görsel olarak pek beğenmedim yani orada ihanet ve OT üzerindeki hale.
Son olarak Rian daha fazla risk alıp son filme de kendisi el atacak olsa ve bu filmde de keşke hikayeye bir derinlik katsa idi iyi olurdu. 2,5 saate 1 saat daha eklese hatta keyifle izlerdim yine.