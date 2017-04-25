Kingsman: The Golden Circle'ın ilk fragmanı yayınlandı

Mark Millar ve Dave Gibbons'ın popüler çizgi romanı The Secret Service'ten sinemaya uyarlanan Kingsman serisi, beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. 2015 yılında vizyona giren Kingsman: The Secret Service ile başlayan serinin ikinci filmi The Golden Circle bu yıl sinemaseverler ile buluşacak.

29 Eylül'de vizyona girecek Kingsman: The Golden Circle için meraklı bekleyiş sürerken, 20th Century Fox filmin ilk fragmanını yayınladı. Yayınlanan bu ilk fragman ilk filmde olduğu gibi The Golden Circle'da da çılgın aksiyon sahnelerinin bizleri beklediğini gösteriyor.

Kingsman olarak bilinen gizli bir casus topluluğuna katılan Eggsy'nin maceralarını anlatmaya devam edecek olan The Golden Circle, ilk filmin hemen sonrasında geçecek. Ana karargahlarının yok edilmesinin ardından zor durumda kalan Kingsman, karşılaştıkları ölümcül düşması alt etmek için Amerika'daki gizli bir casus örgütünden yardım alacak. Statesman olarak bilinen bu Amerikalı örgüt ve Kingsman ekibi, ortak düşmanlarını alt edebilmek için birlikte çalışacak.

İlk filmin de yönetmeni olan Matthew Vaughn'un yöneteceği filmin başrollerinde Taron Egerton, Mark Strong, Julianne Moore, Channing Tatum, Halle Berry, Colin Firth, Jeff Bridges, Pedro Pascal ve Elton John yer alıyor.

http://deadline.com/2017/04/kingsman-the-golden-circle-trailer-colin-firth-taron-egerton-channing-tatum-julianne-moore-1202076774/