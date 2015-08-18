Star Wars Bölüm 9'un yönetmeni belli oldu

Sinema dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Star Wars'un yeni nesil filmleri yavaş yavaş şekillenmeye devam ediyor. Bir yandan yeni üçlemenin ilk filmi olan Star Wars: Güç Uyanıyor için son dokunuşlar yapılırken, bir yandan da serideki diğer filmler için hazırlıklar sürüyor.



J.J. Abrams yönetmenliğinde hazırlanan Star Wars: Güç Uyanıyor'u takip edecek Star Wars: Bölüm 8'i yönetmesi için Rian Johnson (Brick, Looper) ile anlaşılmasının ardından şimdi de Star Wars: Bölüm 9'u yönetecek isim belli oldu. 2019 yılında vizyona girecek ve yeni üçlemeyi sonlandıracak olan Star Wars: Bölüm 9'un yönetmenliğini Colin Trevorrow üstlenecek.



2012 yılında vizyona giren bağımsız komedi filmi Safety Not Guaranteed ile adını duyuran Trevorrow, geçtiğimiz aylarda vizyona giren ve tüm zamanların en çok hasılat elde eden üçüncü filmi olan Jurassic World'ün başarısının ardından Hollywood'un aranan yönetmenleri arasına girmeyi başardı.



Colin Trevorrow tarafından yönetilecek olan Star Wars: Bölüm 9 hakkında bilinenler şimdilik oldukça kısıtlı olsa da, filmin senaryosunu Star Wars: Bölüm 8'in yazar ve yönetmeni olan Rian Johnson'ın kaleme alması bekleniyor. Brick ve Looper gibi unutulmaz filmlerin arkasındaki isim olan Rian Johnson'ın senaryosu Trevorrow'un etkileyici yönetimiyle birleştiğinde ortaya son yılların en heyecan verici filmlerinden biri çıkacak gibi görünüyor.



Star Wars efsanesini Jedi'nin Dönüşü'nün bıraktığı yerden devam ettirecek olan Star Wars: Güç Uyanıyor, 18 Aralık 2015'te izleyicilerle buluşacak. Başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver ve Domhnall Gleeson'ı izleyeceğimiz filmin türkçe dublajlı fragmanını altta bulabilirsiniz.



http://collider.com/star-wars-9-colin-trevorrow-to-direct/