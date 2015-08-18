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Star Wars Bölüm 9'un yönetmeni belli oldu

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Star Wars Bölüm 9'un yönetmeni belli oldu
 Sinema dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Star Wars'un yeni nesil filmleri yavaş yavaş şekillenmeye devam ediyor. Bir yandan yeni üçlemenin ilk filmi olan Star Wars: Güç Uyanıyor için son dokunuşlar yapılırken, bir yandan da serideki diğer filmler için hazırlıklar sürüyor.
  J.J. Abrams yönetmenliğinde hazırlanan Star Wars: Güç Uyanıyor'u takip edecek Star Wars: Bölüm 8'i yönetmesi için Rian Johnson (Brick, Looper) ile anlaşılmasının ardından şimdi de Star Wars: Bölüm 9'u yönetecek isim belli oldu. 2019 yılında vizyona girecek ve yeni üçlemeyi sonlandıracak olan Star Wars: Bölüm 9'un yönetmenliğini Colin Trevorrow üstlenecek.
 2012 yılında vizyona giren bağımsız komedi filmi Safety Not Guaranteed ile adını duyuran Trevorrow, geçtiğimiz aylarda vizyona giren ve tüm zamanların en çok hasılat elde eden üçüncü filmi olan Jurassic World'ün başarısının ardından Hollywood'un aranan yönetmenleri arasına girmeyi başardı.
 
Star Wars Bölüm 9'un yönetmeni belli oldu

 Colin Trevorrow tarafından yönetilecek olan Star Wars: Bölüm 9 hakkında bilinenler şimdilik oldukça kısıtlı olsa da, filmin senaryosunu Star Wars: Bölüm 8'in yazar ve yönetmeni olan Rian Johnson'ın kaleme alması bekleniyor. Brick ve Looper gibi unutulmaz filmlerin arkasındaki isim olan Rian Johnson'ın senaryosu Trevorrow'un etkileyici yönetimiyle birleştiğinde ortaya son yılların en heyecan verici filmlerinden biri çıkacak gibi görünüyor.
 Star Wars efsanesini Jedi'nin Dönüşü'nün bıraktığı yerden devam ettirecek olan Star Wars: Güç Uyanıyor, 18 Aralık 2015'te izleyicilerle buluşacak. Başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver ve Domhnall Gleeson'ı izleyeceğimiz filmin türkçe dublajlı fragmanını altta bulabilirsiniz.

http://collider.com/star-wars-9-colin-trevorrow-to-direct/ Yorum Yaz
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dreameren 3 yıl
JJ devam etseydi keşke..
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bcan402 3 yıl
star trek'in neresi kötüydü ?
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Infinitum Nihil 3 yıl
Öncelikle Jurassic world'e başarısızlık demek haksızlık olur. Sonuçta tüm zamanların en çok hasılat elde eden üçüncü filmi olmayı başardı.
Eski serileri yeniden canlandırmanın çok zor olduğu ise artık kabul edilmiş bir gerçek. Bu Terminator'u canlandıralım derken daha kaç defa batacaklar bilmiyorum.
Ancak Star Wars tam olarak bir yeniden canlandırma (reboot) sayılmaz. George Lucas'ın yarattığı zengin dünyadan sayısız film çıkarılabilir. Üstelik J.J. Abrams Star Trek serisiyle bu konuda ne kadar iyi olduğunu kanıtladı.
Rian Johnson'a da güvenim sonsuz, ama Trevorrow tam bir soru işareti. Jurassic World öyle çok da etkileyici bir film değildi. Ama son filmin de senaryosunu Johnson kaleme alacağı için umutluyum. Sonuçta Trevorrow'un Jurassic World'deki eksikliği yönetmenliği değil senaryosuydu.
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Sirkadyen 3 yıl
Genişletilmiş evren gibi devasa ve muhteşem bir dünyayı tek kalemde silebilen Disney'e güvenmiyorum.
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aycibin 3 yıl Infinitum Nihil
Infinitum Nihil

Öncelikle Jurassic world'e başarısızlık demek haksızlık olur. Sonuçta tüm zamanların en çok hasılat elde eden üçüncü filmi olmayı başardı.

Eski serileri yeniden canlandırmanın çok zor olduğu ise artık kabul edilmiş bir gerçek. Bu Terminator'u canlandıralım derken daha kaç defa batacaklar bilmiyorum.

Ancak Star Wars tam olarak bir yeniden canlandırma (reboot) sayılmaz. George Lucas'ın yarattığı zengin dünyadan sayısız film çıkarılabilir. Üstelik J.J. Abrams Star Trek serisiyle bu konuda ne kadar iyi olduğunu kanıtladı.

Rian Johnson'a da güvenim sonsuz, ama Trevorrow tam bir soru işareti. Jurassic World öyle çok da etkileyici bir film değildi. Ama son filmin de senaryosunu Johnson kaleme alacağı için umutluyum. Sonuçta Trevorrow'un Jurassic World'deki eksikliği yönetmenliği değil senaryosuydu.

evet G.L.'ın evreninden sayısız film çıkacağına katılıyorum.sadece kendisi 6 seriyi o kadar iyi yaptıki sadık hayran kitlesi kötü bir devam filmiyle seriye haksızlık yapılmasını kabullenemiyor.tüm endişe de bu aslında.sonuçta devam filmleri arasında başarılı çok az örnek var.

hatta bence episode1'den öncesini de ele alan bir seri bile çıkarılabilir.KOTOR bilgisayar oyununda sith lord'ların ilk zamanlarına dayanan bir hikayeye yer veriliyor.o yıllardan da güzel bir üçleme çıkabilir bence.
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artenis 3 yıl
Risk büyük,
bkz: Terminator Genys, Jurassic World vb BAŞARISIZ devam filmleri.
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2K 3 yıl
Jurassic World tamamen klişe dolu vasat bir filmdi, o kadar hasılat yapmasının sebebi tamamen serinin ismiden geliyor o yüzden bence iyi bir seçim olmamış hele seriyi emenat ettikleri diğer yönetmelerin yanında.
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olağan_şüpheli 3 yıl
Her türlü izleriz
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ShadowofDeath06 3 yıl
Üçlemeyi tek bir yönetmene deilde ayrı ayrı vermeleri çok ilginç umarım 3 isimde filmin altından kalkar.
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Cane® 3 yıl
j.j devam etseydi iyi olurmuş.
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WB 3 yıl
Boyle bir bas yapita devam filmi cekmek cok riskli ve zor, umarim hayal kirikligi yasanmaz..
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