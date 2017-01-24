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Star Wars: Episode VIII'in ismi belli oldu

Bugüne kadar Episode VIII olarak bilinen yeni Star Wars filminin ismi nihayet açıklandı. Güç Uyanıyor ile başlayan yeni üçlemenin ikinci filmi olacak Episode VIII, aralık ayında vizyona girecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2015 yılında vizyona giren Güç Uyanıyor ile beyaz perdeye geri dönen Star Wars efsanesi, sinemadaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl antoloji filmi Rogue One: A Star Wars Story'nin vizyona girmesinin ardından bu yılın sonunda da yeni üçlemenin ikinci filmi olan Episode VIII izleyiciler ile buluşacak.
Güç Uyanıyor ile başlayan ana hikayeyi sürdürecek olan Episode VIII için meraklı bekleyiş sürerken, filmin adı resmi olarak açıklandı. Disney tarafından bugün yapılan açıklamaya göre yeni üçlemenin ikinci filmi Star Wars: The Last Jedi adını taşıyacak. The Last Jedi adının resmi olarak açıklanmasının yanı sıra filmden ilk poster de yayınlandı.
Star Wars: The Last Jedi isminin açıklanmasının ardından sosyal medyada filmin başlığında bahsi geçen bu "son jedi'ın" kim olduğu tartışılmaya başlandı. Star Wars hayranları arasındaki en popüler teori bu ismin Luke Skywalker'a gönderme olduğu yönünde. Bir diğer popüler teori ise bu ismin "son jedi" ünvanını Luke'tan devralacak olan Rey'e ithafen seçildiği şeklinde.
Brick ve Looper gibi başarılı filmler ile tanınan Rian Johnson'ın yazıp yöneteceği Star Wars: The Last Jedi, 15 Aralık 2017'de vizyona girecek. Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher, Lupita Nyong’o ve Dohmnall Gleeson'ın Güç Uyanıyor'daki rollerini tekrarlayacağı filmde oyuncu kadrosuna Benicio Del Toro, Laura Dern ve Kelly Marie Tran de katılacak.

http://deadline.com/2017/01/star-wars-the-last-jedi-name-episode-viii-1201892311/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
Piyasa da çok fazla "kadın egemenliği" pompalanmaya başladı. Eşitlik olarak eyvallah kimse aksini iddia edemez fakat bariz görünen tüm dizi ve film yapımlarında kadınların kurtaran, savaşan, ezen, yöneten, fazlasyle dominant olarak dayatılması çok enteresan. Burda da "Last Jedi" kadın.
Garip algı yönetimi var da neden onu tam kavrayabilmiş değilim.
(Kesin "yıllardır erkek dominant filmler izliyoruz birazda böyle olsun" diyen tipler çıkar. Umarım okuyan gözüyle okur da anlar esas neyi kastettiğimi)
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Barış Manço 2 yıl
Star Wars'ı şöyle adam akıllı seri halinde izlemişliğim yoktur. Bir gün deneyeceğim ama bakalım :)
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ZZ RAT 2 yıl
İğrenç ötesi serinin VII'inci filminden sonra umutlarım tamamen yok oldu.
O kadar eleştirdikleri I ve II bile bunun yanında başyapıt duruyor.
Dolayısıyla hiç bir beklentim yok sonraki filmlerden.
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_vezir_ 2 yıl
Şekil bu ise bence güzel duruyo
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V4LKyR 2 yıl
Son Jedi - Snoke.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Luke da giderse iyice newlerle dolar film
Rey kim , Finn kim ya
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tuago 2 yıl
Hay star warsınıza. Isıtıp ısıtıp kaçıncı sefer filmini yaptılar. Kusma isteği uyandırıyor artık.
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mares626 2 yıl
Force awakens the last jedi
Filmlerin isimleri birleşince bir cümle ortaya çıkıyormuş böyle bakalım son filmin ismi ile ne çıkıcak ortaya
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cinemaker 2 yıl
SPOILER İÇERİR!
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