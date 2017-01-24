Star Wars: Episode VIII'in ismi belli oldu

2015 yılında vizyona giren Güç Uyanıyor ile beyaz perdeye geri dönen Star Wars efsanesi, sinemadaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl antoloji filmi Rogue One: A Star Wars Story'nin vizyona girmesinin ardından bu yılın sonunda da yeni üçlemenin ikinci filmi olan Episode VIII izleyiciler ile buluşacak.

Güç Uyanıyor ile başlayan ana hikayeyi sürdürecek olan Episode VIII için meraklı bekleyiş sürerken, filmin adı resmi olarak açıklandı. Disney tarafından bugün yapılan açıklamaya göre yeni üçlemenin ikinci filmi Star Wars: The Last Jedi adını taşıyacak. The Last Jedi adının resmi olarak açıklanmasının yanı sıra filmden ilk poster de yayınlandı.

Star Wars: The Last Jedi isminin açıklanmasının ardından sosyal medyada filmin başlığında bahsi geçen bu "son jedi'ın" kim olduğu tartışılmaya başlandı. Star Wars hayranları arasındaki en popüler teori bu ismin Luke Skywalker'a gönderme olduğu yönünde. Bir diğer popüler teori ise bu ismin "son jedi" ünvanını Luke'tan devralacak olan Rey'e ithafen seçildiği şeklinde.

Brick ve Looper gibi başarılı filmler ile tanınan Rian Johnson'ın yazıp yöneteceği Star Wars: The Last Jedi, 15 Aralık 2017'de vizyona girecek. Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher, Lupita Nyong’o ve Dohmnall Gleeson'ın Güç Uyanıyor'daki rollerini tekrarlayacağı filmde oyuncu kadrosuna Benicio Del Toro, Laura Dern ve Kelly Marie Tran de katılacak.

http://deadline.com/2017/01/star-wars-the-last-jedi-name-episode-viii-1201892311/